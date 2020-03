Frps Tyrkia-forslag: Vil stoppe flyktningene på grensen

– Vi foreslår at dersom flyktningene kommer fra Tyrkia, og ikke har vært forfulgt i Tyrkia, så har de ikke rett til å få asylsøknaden behandlet her i Norge, sier Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim.

De siste dagene har titusener av desperate flyktninger og migranter krysset grensen mellom Tyrkia og Hellas, etter at Tyrkia lettet på grensekontrollen mot EU.

Fremskrittspartiet frykter en ny strøm av migranter og flyktninger slik vi hadde i 2015-2016, og foreslår i alt ti tiltak for å stoppe dette. Ni av tiltakene er tidligere foreslått av Frp og Høyre i regjering, men er blitt nedstemt i Stortinget.

Forventer Høyre-støtte

– Fremskrittspartiet forventer at Høyre fortsatt står inne for de innstramningsforslag vi tidligere har stått sammen om. Høyre må sette foten ned i regjering, og sette Norges interesser først. Vi har ikke råd til at Venstre og KrF skal diktere landets asylpolitikk, sier Helgheim.

STOPP: Frp vil innføre ti tiltak for å hindre ny flyktningestrøm til Norge. Høyre må sette foten ned og sette Norges interesser først. Foto: Morten Uglum / Aftenposten

Derfor fremmer Frp i dag forslag i Stortinget som gjør at flyktningene ikke vil kunne krysse grensen til Norge for å søke asyl.

Tyrkia inngikk i 2016 en avtale med EU om at de skulle internere flyktninger i landet, mot at landet mottok seks milliarder euro i støtte fra EU.

I Tyrkia har det siden samlet seg flere millioner som har flyktet fra krigen Syria, eller som har forlatt Afghanistan, Pakistan og Afrika i håp om å få et bedre liv i vesten. Etter at Tyrkia lettet på grensekontrollen forrige uke har tusenvis de siste dagene forsøkt å krysse grensen mellom Tyrika og Hellas.

SV reagerer

I 2015 hadde Norge regler som gjorde at man ikke behandlet søknader fra folk som kom fra Russland, som var oppfattet som et trygt land. Disse reglene gjelder fortsatt. Men tilsvarende regler gjelder ikke for Tyrkia, bekrefter Utlendingsdirektoratet.

Det er dette Frp ønsker å endre på nå.

SVs innvandringspolitiske talsperson Karin Andersen mener Frps forslag vil føre til at folk på flukt blir fratatt rettighetene sine.

– Hvis det kommer noen fra Tyrika, så har mange tidligere fått innvilget asylsøknaden fordi de har hatt beskyttelsesgrunn. Flyktningene må få behandlet asylsøknaden sin, det har de krav på og det er helt nødvendig, sier Karin Andersen.

Men Høyre er avventende positiv til innstrammingene som Frp foreslår.

– Forslaget er relevant i forhold til dagens situasjon. Flyktningene kommer fra et trygt land, Tyrkia, og av den grunn burde asylsøknaden være behandlet der, sier Høyres innvandringspolitiske talsmann Ove Trellevik.

Etter det NRK forstår mener likevel Justisdepartementet at kan være krevende å innføre en regel der man må bevise at en utlending som søker asyl har oppholdt seg i Tyrkia – et land som ikke grenser til Norge.

Dette er tiltakene

Frp foreslår i alt ni andre tiltak, som partiet sammen med Høyre tidligere har foreslått i Stortinget i 2016, men som altså ble nedstemt av flertallet.

Gjeninnføre skillet mellom konvensjonsflyktninger og andre asylsøkere.

Enslige, mindreårige asylsøkere må bare få midlertidig oppholdstillatelse. Formålet er å hindre at de blir sendt i forveien av familien.

Krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening.

Regler om underholdskrav skal omfatte asylsøkere og flyktninger.

Tilknytningskrav til Norge; asylsøkeren må ha fått permanent oppholdstillatelse i Norge før vedkommende kan få familiegjenforening.

Øke midlertidig oppholdstillatelse fra tre til fem år.

Ingen automatisk rett til innreise for asylsøkere,

Mulighet til å avvise asylsøkere på grensen .

Gjeninnføre instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda

Ikke desperate

Avtalen mellom EU og Tyrkia førte til at antall syriske flyktninger som nådde frem til EU, sank dramatisk.

Statsminister Erna Solberg (H) ønsker heller ikke at Norge skal ta imot flere flyktninger, og hun mener Norge må støtte land som kontrollerer EUs yttergrenser.

– Det er ikke desperate flyktninger som står på grensen mellom Tyrkia og Hellas nå, sa Solberg til Politisk kvarter mandag.

Solberg sier det viktigste er å hjelpe i nærområdene, der Norge allerede har drevet hjelpearbeid for flyktninger fra Syria.

Statsminsteren advarer mot å tro at løsningen er å få flest mulig til Norge.

– Det å reise til et annet land, som for eksempel Norge, som flyktning og bli integrert her, det er ikke svaret på den type krigslignende situasjoner vi ser i Idlib. Svaret er politisk. Vi må finne løsninger og begynne med gjenoppbyggingen av landet, sa Solberg.

Tyrkia er det landet i verden som huser flest flyktninger. Ifølge FNs flyktningkommissær (UNHCR) er det registrert nesten 3,6 millioner syriske flyktninger i Tyrkia.