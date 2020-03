Stemningen er kaotisk på grensa mellom Tyrkia og Hellas. Flere busser og minibusser er på vei mot grensen. I grensebyen Erdine helt øst i Tyrkia og ved Hellas' nordlige grense, er stemningen spent.

Det er rundt 10.000 flyktninger som vil til Hellas og Europa, forteller Ibrahim Vurgun Kaulak. Han jobber for organisasjonen ASAM, Association for Solidarity with Asylum seekers and migrants, og deler ut mat og vann til flyktningene.

Etter at Tyrkia gjorde det klart at de ikke lenger vil stoppe flyktninger på vei til Europa, har mange av flyktningene reist mot grensen. Flere har også kommet til de greske øyene Lesvos og Chios.

– Det er ingen kontroll fra tyrkisk side nå. Det har de sagt. Men på gresk side er det mange soldater som beskytter grensen. I går døde en baby her, på grunn av tåregassen som ble brukt av grekerne. I dag ble en afghansk gutt skadd i øyet på grunn av tåregassen, sier Ibrahim Vurgun Kaulak til NRK.

Ble ikke stoppet

NRK gikk sammen med en gruppe flyktninger og migranter som snakket arabisk rundt en sperringen over et jorde like ved grensen. Vi kom et godt stykke før vi ble stoppet av tyrkiske militære. De andre i gruppen som var flyktninger og migranter ble ikke bedt om å dra tilbake.

Ifølge Ibrahim Vurgun Kaulak er det nå rundt 10.000 flyktninger og migranter ved denne grenseovergangen. Flere kommer til. Alle trenger hjelp.

– De trenger helt grunnleggende hjelp, som mat og vann og hygieneprodukter. Det er kvinner og barn her. Det er svært vanskelige forhold, og kaldt om nettene, sier Kaulak til NRK.

Hver dag kommer det flere flyktninger. Men på grunn av den harde mottakelsen på gresk side, forsøker mange og finne andre grenseoverganger.

Flyktninger på grensa mellom Tyrkia og Hellas fyller flasker med vann. Foto: Philip Lote

– Vi vil ikke lukke dørene

Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan gjorde det i helga klart at de ikke lenger vil stanse flyktninger og migranter på vei til Europa.

Siden har det vært strid om hvor mange personer som har krysset grensen, og hvor mange som forsøker. Men det har oppstått sammenstøt med politiet flere steder.

– Vi vil ikke lukke dørene. Hvorfor? Fordi EU bør holde løftene sine, slår Erdoğan fast.

Erdoğan forklarer det med at tyrkiske myndigheter ikke er i stand til å håndtere en ny bølge av migranter og flyktninger som kommer til Tyrkia.

Tyrkia frykter at en ny stor flom av flyktninger skal komme til landet fra Syria. Nær én million mennesker befinner seg ved grensen mellom Syria og Tyrkia som følge av offensiven i Idlib-provinsen.