Frp-fylkesleder oppretter sak mot to kandidater etter innlegg i SIANs Facebook-gruppe

Torsdag fortalte NRK at over 20 Frp-kandidater i høstens valg har vært aktive på den islamfiendtlige organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norges (SIAN) Facebook-gruppe i løpet av de siste fem årene. Siv Jensen ba alle fylkesledere i partiet gå gjennom funnene og vurdere sanksjoner ved behov.

Fredrik Färber, generalsekretær i Frps hovedorganisasjon, bekrefter i dag for NRK at ledelsen har kontaktet samtlige fylkeslag.

– Alle fylker er på generelt grunnlag orientert. Får fylkene informasjon om eventuelle saker er de bedt om å følge dem opp raskt.

NRK har sjekket med flere fylkesledere om de vil følge partilederens oppfordring om å rydde opp i saken.

Dette viser NRKs gjennomgang Ekspandér faktaboks 39 personer som nå har ulike verv eller varaverv i lokal-, fylkeslag eller kommunestyrer for Frp, har kommentert på en eller flere poster i gruppa de siste fem årene.

28 av dem står i tillegg på nominasjonslistene i sin kommune. 14 av disse har vært aktive i gruppen i 2019. Kandidatene er fra 1. kandidat til 11. kandidat.

Ser man på de 28, er det stor variasjon i hva som postes. Et flertall uttrykker kritikk mot islam i varierende styrke: fra moderat kritikk, til direkte fiendtlighet. Noen kritiserer også muslimer som gruppe. Et lite mindretall tar helt eller delvis til motmæle mot andre gruppemedlemmers holdninger.

Flere av innleggene NRK har kommet over er skrevet før de nåværende tillitsvalgte og nominerte fikk verv i partiet. Mange av dem som var svært aktive i gruppen for noen år siden, har med tiden moderert sine formuleringer.

7 av listekandidatene som har vært aktive i gruppen har meldt seg ut av Facebook-gruppen etter at NRK tok kontakt med dem.

Viken Frp

Fylkeslederen i Viken Frp, Liv Gustavsen, opplyser at de etter NRKs artikkel vil opprette sak mot Asle Hoel-Knai og Ole Hovengen, som er kandidater i fylket.

I tillegg vil de se om det er andre kandidater eller tillitsvalgte som har vært aktive på siden, og publisert innhold som ikke er forenlig med å være medlem i Frp.

– Vi har jo sett på dette tidligere i år også, og gitt en tydelig melding til alle våre tillitsvalgte at det ikke er forenlig med Frp å være aktive i denne gruppa, sier hun til NRK.

NRK har vært i kontakt med Asle Hoel-Knai, som ikke ønsker å kommentere saken. Heller ikke Ole Hovengen har foreløpig kommentert påstanden om at det er opprettet sak mot ham.

Gustavsen understreker at å være aktiv på siden i seg selv ikke er problematisk, men at det er hva man skriver som eventuelt blir et problem.

I midten av august avslørte Filter Nyheter at Frps ordførerkandidat på Nesodden hadde vært aktiv i SIAN i flere år. Det resulterte i at han meldte seg ut av partiet.

– Vi aksepterer ikke islamfiendtlige ytringer, og heller ikke at man ytrer seg ekstremt i verken den ene eller andre retningen. Nå kommer vi til å gå gjennom hva disse to har postet i gruppa. Det kan få følger for dem, sier Gustavsen.

Hun vil ikke si om det kan ende med ekskluderinger.

– Kommer dere til å gjennomgå andre tillitsvalgte og listekandidaters nettaktivitet?

– Nå skal vi først og fremst ha et AU-møte etter valget. Så får vi heller komme tilbake til hva vi gjør. Det er jo et mål å ikke ha sånne saker. Siv Jensen har jo gitt klar beskjed nå, og det burde være nok for våre tillitsvalgte.

– Er det ikke uprinsipielt å ta ut saker mot to når det kan være flere?

– Vi har jo allerede skrevet til alle våre tillitsvalgte i Viken hvor vi har sagt at vi ikke aksepterer at de er medlemmer og aktive med ekstreme ytringer på SIAN sin side.

Innlandet Frp

Fylkesleder i Innlandet Frp, Johan Aas, sier de venter til over valget med å foreta seg noe. Etter NRKs artikkel, har fylkeslaget bedt nestleder i Vestre Toten, Anne Karin Synstelien, om en forklaring.

– Vi må behandle dette på en ordentlig måte, sier Johan Aas til NRK.

– Nå fokuserer vi på å få et best mulig valgresultat, og så tar vi interne saker etter det.

Anne Karin Synstelien sier til NRK at hun snakket med fylkeslederen på telefon i går, og at de vil snakke mer om saken etter valget.

Han sier de fortløpende vil følge med på SIANs Facebook-gruppe, og at de vil kalle inn til et organisatorisk kurs etter valget av nytt lokallagsstyre i januar neste år. Sistnevnte er ifølge Aas noe partiet alltid har gjort.

– Da vil vi ha spesielt fokus på sånne ting som dette, sier han.

Anne Karin Synstelien skrev i fjor, før hun var listekandidat og nestleder i Vestre Toten, at hun ville forby Islam. Hun har tidligere også skrevet at hun ikke stoler på muslimer. Vi spør fylkeslederen hvor grensa går, for hva en Frp-tillitsvalg skal kunne ytre seg om:

– Siv Jensen bruker jo begrepet «snikislamisering», så sånne ting må jo være lov. Å si at man ikke ønsker høyreekstreme eller ekstreme islamister er jo også greit. Mens å snakke om å forby en religion, det blir en utopi. Vi har religionsfrihet i Norge, og det sammen med ytringsfriheten er viktig. Å begynne å generalisere en hel gruppe, og snakke galt om islam og muslimer blir feil. Vi kan ikke akseptere at noen skal trakasseres eller mobbes. Verken rasisme, mobbing eller krenking er greit. Det skal vi holde oss for gode til, sier han.

Agder Frp

Fylkeslederen i Agder, Christian Eikeland, sier fylkeslaget ikke har tatt stilling til hva de skal gjøre enda.

– Vi skal ta en drøfting i fylkesstyret i vårt første møte nå etter valget. Før vi har tatt den drøftingen i Fylkesstyret, er det ikke så mye mer å si.

– Kommer dere til å ta en egen gjennomgang av hvorvidt noen av deres tillitsvalgte eller listekandidater har vært aktive i SIANs facebookgruppe?

– Det skal vi ha en drøfting på hvordan vi skal følge opp i fylkesstyret.

– Hvor skal grensa gå, for hva en kan ytre seg om?

– Vi verdsetter jo ytringsfriheten høyt, samtidig som vi setter religionsfriheten like høyt. Det er noe av det viktigste en har. Men selvsagt har man grenser. Vold og rasisme tar vi sterk avstand fra. Så lenge de er innenfor lovlighetens grense, så lenge det ikke er vold, eller rasisme, bør ikke samfunnet sette grenser for verken religion og ytringer.

Dette er ikke knyttet opp mot noen spesiell kommunikasjonsplattform, men fylkeslederen understreker at de tar avstand fra SIAN.

– Vi sendte ut et brev i august til alle våre tillitsvalgte og folkevalgte der det ble presisert at vi ikke ønsker å assosieres SIAN, sier Eikeland.

Torsdag bekreftet også fylkeslederen i Vestland Frp at de har tatt kontakt med ett av sine medlemmer etter at de ble presentert med NRKs funn. Medlemmet, som både var lokallagstillitsvalgt og Frps-listekandidat, har nå meldt seg ut av partiet.