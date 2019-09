Over 20 Frp-kandidater har vært aktive i Facebook-gruppen til islamfiendtlige SIAN

«Forby Islam! VIL IKKE HA DET. UT av Europa med alt som har med Islam og gjøre.»

Dette er en av mange kommentarer skrevet av personer som nå er listekandidater for Frp, i den offisielle Facebook-gruppen til den islamfiendtlige organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN).

Eksempelet er fra 2018, og skrevet av Anne Karin Synstelien, nå andrekandidat for Frp i Vestre Toten. Hun er ikke alene om å ha kommentert på innlegg i gruppen.

En gjennomgang NRK har gjort, viser at 28 av dem som har vært aktive i SIANs facebook-gruppe de siste fem årene, nå står på Frps valglister til kommunevalget.

Det er et stort spenn i hva kandidatene har skrevet. Et flertall av de 28 har uttrykt kritikk mot islam i varierende styrke. Det er også eksempler på Frp-kandidater som har tatt til motmæle og moderert debatten.

I tillegg til at de 28 står på liste for Frp, har de verv eller varaverv i lokallag, fylkeslag eller kommunestyre. Halvparten av dem har vært aktive i Facebook-gruppen i 2019.

28 personer som har vært aktive i SIANs Facebook-gruppe de siste fem årene, står på Frps valglister til kommunevalget. Foto: Skjermdump fra Facebook

Når NRK legger frem materialet for Frp-leder Siv Jensen, varsler hun opprydding:

– Jeg har bedt våre fylkesledere om å kontakte dem det gjelder og vurdere sanksjoner. Eventuelle grove overtramp kan i verste fall bety at man mister medlemskapet, sier Jensen.

I august ble Frp-listetopp på Nesodden, Jon Brungot, ekskludert fra partiet etter å i flere år ha vært aktiv i organisasjonen, blant annet på offentlige demonstrasjoner på Østlandet, ifølge Filter Nyheter.

Siv Jensen var da tydelig på at et medlemskap i SIAN og et medlemskap i Frp ikke var forenelig. 12. august avviste Siv Jensen at det var strømninger i partiet:

– Nei. Vi har ikke strømninger i partiet. Enkeltpersoner i partiet som tror de kan kombinere medlemskap i SIAN med medlemskap i Fremskrittspartiet, tar feil, sa Jensen til NRK den gangen.

Når NRK spør Jensen 4. september om det er like ille å ytre seg på SIAN sin Facebook-side som det er å være medlem av SIAN, sier hun følgende:

– La meg gjenta det jeg har sagt. Det å være medlem av SIAN og Frp er ikke forenelig, hvis vi finner det så vil man få beskjed om å enten melde seg ut av SIAN eller så blir man tvangsutmeldt av Frp. Dernest så er jeg veldig tydelig på at uansett hvor på hvilke nettsider man ytrer seg så er ikke muslimfiendtlige ytringer akseptabelt, og når vi blir gjort kjent med det så vil vi altså reagere og vurdere sanksjoner for dem det gjelder, sier Jensen.

Hva er SIAN? Ekspandér faktaboks SIAN står for Stopp Islamiseringen av Norge. Deres uttalte formål er å «motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge», og de ser på islam som «en trussel mot vår fred og frihet». SIAN er en kontroversiell organisasjon som ofte får kritikk for islamfiendtlige holdninger. Leder Lars Thorsen er tiltalt for hatefulle ytringer etter den såkalte rasismeparagrafen – straffeloven § 185. Thorsen sier til NRK at tiltalen ikke er uventet: – Det brosjyrematerialet som den tiltalen er basert på, er etter mitt syn ikke noe problematisk. Under SIANs demonstrasjon i Tromsø lørdag 31. august, hvor NRK var tilstede for å snakke med lederen og se på demonstrasjonen, kalte Thorsen islam for «reinspikka jævelskap» under en tale. Han sa også følgende i lys av blant annet bompengedebatten: «Klima og bompenger, skolemat og eiendomsskatt er det meningsløst å krangle om før vi har løst islamproblemet. Rein luft er sekundært hvis huet ditt henger på en påle og dattera di blir voldtatt hver dag den korte levetida hu har igjen.»

Dette viser gjennomgangen

NRK har de siste ukene gått gjennom SIANs Facebook-gruppe og undersøkt hvor mange av dem som nå har verv i Frp som er eller har vært aktive i gruppa de siste fem årene.

Undersøkelsen inkluderer alle som ifølge Frps egne nettsider har et verv i Frps lokal-, fylkeslag og kommunestyrer, inkludert varaverv. Med aktivitet menes det at vedkommende er medlem av gruppa og har kommentert et eller flere innlegg de siste fem årene.

Om NRKs gjennomgang Ekspandér faktaboks Frps listetopp på Nesodden ble i august ekskludert fra partiet etter å i flere år ha vært aktiv i SIAN. I lys av dette sa Siv Jensen at et meldemskap i SIAN og et medlemskap i Frp ikke var forenelig, og hun avviste at det var SIAN-strømninger i partiet. NRK startet 13. august å kartlegge tillitsvalgte og nominertes aktivitet på SIANs Facebook-gruppe. NRK har brukt Frps egne nettsider Frp.no som utgangspunkt for å få en oversikt hvem som har Frp-verv i dag. Vi har sammenstilt personer med Frp-verv og medlemmer i SIANS Facebook-gruppe manuelt. Facebook-profilene vi har vurdert at tilhører en Frp-tillitsvalgt har for eksempel bilder av vedkommende som profilbilde, en venneliste med andre lokale tillitsvalgte som venner, eller andre opplysninger om vervet deres i Frp på sidene. Enkelte er også nevnt på lokallagets Facebook-side under samme navn og profil. For å kvalitetssikre at vi ikke har funnet feil profil eller person har vi kontaktet alle personene på listen og gitt dem muligheten til å opplyse om dette i et skjema/spørreundersøkelse utsendt 21, 22 og 26 august. Vi har også spurt de vi har snakket med over telefon om profilen tilhører dem. Å være medlem av en gruppe på Facebook, betyr ikke at en er medlem av organisasjonen som sådan, eller at en støtter dens formål. Etter vi hadde kommet frem til en liste på 50 personer som både hadde verv i Frp og var medlem på SIANs Facebook-gruppe, foretok vi manuelle søk i gruppa for å se hvem som har skrevet egne kommentarer eller innlegg. Vi fant 39 personer med verv som var aktive i gruppa. Deretter sjekket vi disse navnene opp mot valglistene i ulike kommuner manuelt, for å få en oversikt over hvor mange av de tillitsvalgte som også var nominerte i sin kommune. NRK har underveis i undersøkelsen tatt skjermbilder av Frp-tillitsvalgtes tilstedeværelse på gruppa. Etter NRK har tatt kontakt, er det flere tillitsvalgte og kandidater som har meldt seg ut av Facebook-gruppa. Et fåtall har også slettet sine innlegg.

Gjennomgangen viser blant annet at:

39 personer som nå har ulike verv eller varaverv i lokal-, fylkeslag eller kommunestyrer for Frp, har kommentert på en eller flere poster i gruppa de siste fem årene.

28 av dem står i tillegg på nominasjonslistene i sin kommune. 14 av disse har vært aktive i gruppen i 2019. Kandidatene er fra 1. kandidat til 11. kandidat.

Ser man på de 28, er det stor variasjon i hva som postes. Et flertall uttrykker kritikk mot islam i varierende styrke: fra moderat kritikk, til direkte fiendtlighet. Noen kritiserer også muslimer som gruppe. Et lite mindretall tar helt eller delvis til motmæle mot andre gruppemedlemmers holdninger.

Flere av innleggene NRK har kommet over er skrevet før de nåværende tillitsvalgte og nominerte fikk verv i partiet. Mange av dem som var svært aktive i gruppen for noen år siden, har med tiden moderert sine formuleringer.

7 av listekandidatene som har vært aktive i gruppen har meldt seg ut av Facebook-gruppen etter at NRK tok kontakt med dem.

Frp opplyser til NRK at de har om lag 5000 medlemmer registrert med ulike verv i partiet. Videre opplyser Siv Jensen at partiet har om lag 4500 listekandidater.

Dette skriver Frp-kandidater

NRK har kontaktet flere av dem som i dag har verv i Frp og er listekandidater for partiet som har publisert hyppig eller kritisk på siden.

1. kandidat: Kaller høyreekstremt miljø «fiktivt»

Navn: Asle Hoel-Knai

Nåværende verv: 1. kandidat og nestleder i Hurdal Frp

Alder: 72

Da NRK gikk gjennom medlemslisten i SIANs Facebook-gruppe i midten av august, var Asle Hoel-Knai medlem av gruppa. Foto: Skjermdump fra Facebook

Asle Hoel-Knai opplyser at han har vært aktiv i lokalpolitikken i mange år, og er tidligere partileder i Hurdal Frp. Han har sittet i kommunestyret i Frp siden 2015.

Få dager etter moské-skytingen i Bærum blir det publisert et bilde hentet fra Dagsrevyen om moskéskytingen i Bærum. Asle Hoel-Knai kommenterer følgende under bildet:

Et mord på en ung kvinne går fort i glemmeboken. Men en skyteepisode i en moske omtales i med store ord og anses som en terrorhandling planlagt av det fiktive "høyreekstreme miljøet" i Norge. Bør ikke både media og statsministeren prøve å sette ting i et normalt perspektiv? Asle Hoel-Knai / august 2019

NRK har kontaktet Hoel-Knai, som utdyper hva han mener med et «fiktivt høyreekstremt miljø»:



– Jeg har ikke sett noe organisert høyreekstremt miljø foreløpig. Og da snakker jeg ikke om enkeltpersoner. Inntil jeg får det bevist at det er et organisert høyreekstremt miljø, vil jeg fortsette å kalle det fiktivt. Men for all del, den dagen det dukker opp et håndgripelig bevis på at det finnes noe sånt, ja, det er en helt annen sak, sier han.

Dette sier PST om høyreekstreme i Norge Ekspandér faktaboks PST slår i sin trusselvurdering fast at Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) er det høyreejstrene miljøet i Norge som har hatt størst eksponering i offentligheten de siste årene. Høyreekstremisme i Norge består i tillegg av noen få og små nynazistiske og innvandrings- og islamfientlige miljøer, i følge PST, og disse miljøene preges av svak organisering og lite samarbeid.

Idet det blir kjent på SIANs Facebook-gruppe at NRK har kontaktet personer som både har lokalt tillitsverv i Frp og er medlem av SIANs Facebook-gruppe, oppfordrer han folk til ikke å svare på våre henvendelser:

«(…) Stats- og propagandakanalen driver en intens virksomhet for å ødelegge for alle som ikke støtter de venstreekstreme. Jeg oppfordrer alle til å la være å svare på slike henvendelser.»

Hoel-Knai vil ikke kommentere dette. Han forteller også at han ikke er betalende medlem av SIAN, men at:

– Formålet til SIAN, om å stoppe islamiseringen av Norge, det står jeg for. Og det bør alle gode nordmenn og kristne gjøre.

2. kandidat: – Man stoler bare ikke på en muslim

Navn: Anne Karin Synstelien

Nåværende verv: 2. kandidat og nestleder i Vestre Toten Frp

Alder: 51

Da NRK gikk gjennom medlemslisten i SIANs Facebook-gruppe i midten av august, var Anne Karin Synstelien medlem av gruppa. Hun har nå meldt seg ut. Foto: Skjermdump fra Facebook

Anne Karin Synstelien ble valgt inn som vararepresentant til lokallagsstyret i Vestre Toten Frp i november 2017. Hun ble valgt som nestleder høsten 2018. Kilde: Vestre Toten Frp

Forby Islam! VIL IKKE HA DET. UT av Europa med alt som har med Islam og gjøre. Anne Karin Synstelien / februar 2018

Dette skriver Anne Karin Synstelien under et innlegg om muslimer som fremmer sharialovgivning. Det originale innlegget er skrevet av Anna Bråten, en av de mest kjente frontfigurene i SIAN, i februar 2018.

Til NRK sier Synstelien at kommentaren ble skrevet før hun ble nestleder i lokallaget.

– Jeg har mine meninger om islam som de fleste andre. Islam er ikke noe rase. Det blir ofte definert som rasehat, men det har ikke noe med det å gjøre. Men det er typisk media at det blir vridd og vrengt på, sier hun til NRK.

– Er dette i tråd med Frps syn på religionsfrihet?

– Nei. Det er forskjell på det og meg som privatperson, og nå i dag har jeg et ansvar også som privatperson. Det SIAN driver med, er langt fra det Frp står for.

Før hun ble tillitsvalgt har hun også kommentert følgende under en artikkel fra ABC Nyheter om at London-ordfører Sadiq Khan fordømmer det han kaller en «pervers ideologi» etter to terrorangrep i London:

Man stoler bare ikke på en muslim. Ikke !!! Anne Karin Synstelien / juni 2017

– Jeg personlig stoler ikke på dem. Men det er forskjell på muslimer og, for det er også eksmuslimer her som advarer. Men dette har heller ikke noe med Frp å gjøre, sier Synstelien.

– Står du for dette i dag?

– Både ja og nei.

– SIANS formål er å «motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge». Støtter du dette?

– Jeg støtter ikke det de driver med. Men jeg synes ikke det er noe bra det som skjer. Det er ikke vi som skal integreres. Når du kommer til et land må du forholde deg til norske lover og regler, slik som vi må gjøre når vi reiser til andre land.

Synstelien understreker at hun aldri har vært betalende medlem av SIAN, og hun har nå meldt seg ut av Facebook-gruppa.

4. kandidat: Advarer mot oppfordring til vold

Navn: Maurith Julie Fagerland

Nåværende verv: 4. kandidat og nestleder i Arendal Frp, fylkesstyremedlem i Agder Frp

Alder: 59

Da NRK gikk gjennom medlemslisten i SIANs Facebook-gruppe i midten av august, var Anne Karin Synstelien medlem av gruppa. Hun har nå meldt seg ut. Foto: Skjermdump fra Facebook

Fagerland var kasserer i Arendal Frp i perioden 2017–2018. Hun ble valgt inn som nestleder i 2018. Kilde: VG

Det blir for langt til Bergen, dessverre. Men masse lykke til! Maurith Fagerland / juli 2019

Det skriver en Maurith Julie Fagerland på SIANs Facebook-gruppe 22. juli i år, ti dager før et SIAN-arrangement i Bergen.

Under en lenke til arrangementet til SIAN i Arendalsuka 2018, skriver hun også en lengre kommentar om at deltakerne må passe seg for potensielle «antifascistiske aksjoner» fra «sjefsfascistene på ytterste venstre fløy»:

(...) ikke la NOEN få henge på DERE! La drittunger vise for verden hvem de er - helt uten noen form for unnskyldning! Håper dere fremdeles er der og holder stand torsdag når jeg er tilbake i byen og selv skal stå for Frp! Lykke til! Maurith Fagerland / august 2018

I andre poster er hun også ute og sier imot andre medlemmer. I juli i år skriver et annet medlem av Facebook-gruppa: «Hadde vært så jeeeevlig sjukt å stått midt o folkemengden med fullada M60 og blåst i filler hver jævla eneste pakkis der!».



Fagerland svarer:

«dum i huet» er man om man ikke skjønner at det du sier BÅDE er straffbart OG enormt skadelig for høyresiden og den Is1am kritiske siden i norsk politikk! Ser du ser virkelig ikke selv? Du gir virkelig våre politiske motstandere ammunisjon! Maurith Fagerland / juli 2019

Til NRK opplyser hun at hun ikke er betalende medlem i SIAN men, hun vil ikke kommentere om hun støtter SIANs formål om «Å motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge».

– Jeg har trykket liker på sider både til høyre og venstre. Jeg er ikke er spesielt aktiv på denne siden. Du vil muligens finne kommentarer fra meg også på Steigans side, om du leter tilbake i tid. Mitt hovedfokus er ytringsfrihet for alle som holder seg innenfor norsk lovverk. Til venstre eller til høyre er i så måte uten interesse.

Fylkesstyremedlem og 8. kandidat: – Norge er inne i en ekstrem endringsprosess

Navn: Ole Hovengen

Nåværende verv: 8. kandidat og politisk nestleder i Drammen Frp, fylkesstyremedlem i Viken Frp

Alder: 59

Da NRK gikk gjennom medlemslisten i SIANs Facebook-gruppe i midten av august, var Ole Hovengen medlem av gruppa. Foto: Skjermdump fra Facbook

Ole Hovengen opplyser at han har hatt forskjellige tillitsverv i Drammen Frp, sier han har vært politisk nestleder i lokallaget siden 2011.

Tidligere i år skrev Ole Hovengen et innlegg om et forslag fra Drammen VGS om å besøke en moské på skolens turdag:

(...) Moskeer er av de mest desintegrerende meningsfabrikkene som barn og unge utsettes for i Norge. De er dessverre ikke forbudt, men for Buskerud fylkeskommune å reklamere for dem er direkte kontraproduktivt hva integrering angår. Ole Hovengen / juni 2019

Hovengen sier til NRK at han stiller seg bak innlegget. Han presiserer at han kritiserer organisert islam, og ikke muslimer generelt.

– Mange muslimer er pragmatiske og moderne i sin tilnærming. Men i en del moskeer er gamle tradisjoner en del av bildet, og det regner jeg som veldig skadelig for det norske samfunnet, sier Hovengen.

– Hvorfor er du medlem i en gruppe hvor det gjentatte ganger rettes kritikk mot muslimer?

– Jeg har likt en hel del av mainstream medias Facebook-sider også, for å ha tilgang til hele forumet og se spennet av diskusjonene, sier han.

Hovengen svarer «ja» på spørsmålet om han støtter SIANs formål om å «motarbeide, reversere og stoppe islamiseringen av Norge»:

– Jeg mener det er en av de viktigste politiske oppgavene vi har i vår samtid. Jeg har overhodet ikke noe imot muslimer, og ser på begrepet «muslimhat» osv. som propagandaknagger, konstruert for å avspore en faktabasert debatt. Jeg tar imidlertid avstand til muslimer som aktivt fremmer organisert islam, sier han om hvorfor han har valgt å være medlem og aktiv i gruppa.

Hovengen opplyser at han ikke er betalende medlem av SIAN.

Én utmelding etter NRKs sak

Siv Jensen understreker at hun har bedt alle fylkesledere om å gå igjennom NRKs funn, og at muslimfiendtlige ytringer vil kunne få konsekvenser.

– Jeg mener at én er en for mye. Det er gudskjelov ikke veldig mange med 18000 medlemmer og 4500 listekandidater, men da vi ble gjort oppmerksom på dette har jeg bedt alle våre fylkesledere om å gå gjennom dette og vurdere sanksjoner ved behov.

Jensen sier Frp er varme tilhengere av religionsfriheten.

– Vi ønsker ikke å identifisere oss med organisasjoner som ønsker å forby en hel religion.

Fylkeslederen i Vestland Frp bekrefter at de har tatt kontakt med ett av sine medlemmer etter at de ble presentert med NRKs funn. Medlemmet, som både var lokallagstillitsvalgt og Frps-listekandidat, har nå meldt seg ut av partiet.

For flere år siden har han blant annet kommentert på Facebook-gruppa at han ønsker kommuner og fylker i Norge muslimfrie, og at han vurderer å gå til anskaffelse av en koran for å brenne den opp i offentlighet.

Siv Jensen har ikke endret mening om eventuelle strømninger i partiet siden hun sist ble konfrontert med det i august.

– Står du fast ved at det ikke finnes SIAN-strømninger i ditt parti?

– Som jeg har sagt mange ganger før så er Frp en stor organisasjon, med politikere som jobber for både eldreomsorg, en streng innvandringspolitikk, en bedring i integreringspolitikken, og jeg mener ikke det er belegg for å hevde det mot alle våre 18000 medlemmer.

SIAN-leder Lars Thorsen mener at Jensen tar feil i sin vurdering. Thorsen har ingen tilknytning til Frp.

– Siv Jensen sier det ikke finnes strømninger i hennes parti?

– Nå snakker jo vi med relativt sentrale personer i Frp som sier det motsatte, så jeg skal ikke gå noe nærmere inn på det, men hun tar feil, sier Thorsen til NRK.

Siv Jensen sier dette om Thorsens utspill:

– Jeg forholder meg ikke til hva SIAN måtte mene om dette. Det er jeg som er leder i Frp, og min beskjed er veldig tydelig: medlemskap i SIAN og Frp er ikke forenelig, det vil få konsekvenser. Punkt to: muslimfiendtlige uttalelser tar vi avstand fra, og vi vil nå be våre fylkesledere om å kontakte dem det gjelder for å vurdere sanksjoner, sier hun.

NRK har kontakte samtlige personer med verv i Frp som er medlem av SIANs Facebook-gruppe og bedt dem svare på seks spørsmål.