Fregatten er regnskapsført til 1,8 milliarder

– Staten er selvassurandør. Forsvaret er dermed ikke forsikret mot slike hendelser, og må derfor erstatte ødelagt materiell selv, sier orlogskaptein Per-Thomas Bøe til NRK. Han er talsperson for Forsvaret.

Staten forsikrer som utgangspunkt ikke eiendelene sine, men tar selv risikoen med å erstatte det som går tapt.

Det samme gjelder dermed Forsvaret, og det havarerte krigsskipet KNM Helge Ingstad.

Forsvaret fortalte tidligere torsdag at de satte fregatten på land med vilje, for å unngå at den skulle synke.

LEKKASJE: 10.000 liter helikopterdrivstoff har havnet i sjøen. Det er lagt ut lenser for å forhindre ytterligere forurensing. Foto: Kystverket

Koster mellom tre og fire milliarder

Ifølge Riksrevisjonens undersøkelse av fregattenes operative evner, som ble overlevert til Stortinget sommeren for to år siden, var de godkjente budsjettrammene for fregattvåpenet 19,2 milliarder 2014-kroner inkludert gjennomføringskostnader. Det gjensto da et beløp på 0,7 milliarder kroner som såkalt usikkerhetsbuffer.

Dette beløpet omfattet fem fregatter og seks helikoptre, som fortsatt ikke er operative på fregattene.

Anslagene er usikre, men marinefartøyet som nå ligger skadet på Vestlandet kan ha en prislapp som ikke ligger veldig langt unna hele Sjøforsvarets budsjett i løpet av ett år.

Dersom prisen for helikoptrene trekkes ut av fregatt-regnestykket – lander prisen for hver fregatt på i snitt om lag 3,5 milliarder kroner pr. stykk.

«Helge Ingstad» er per i dag regnskapsført hos Forsvaret til 1,8 milliarder, opplyser Forsvarsdepartementet.

– Hva kostnadene vil bli for å reparere skadene etter dagens ulykke, er det for tidlig å si noe om, melder underdirektør Ann Kristin Salbuvik i departementet i en e-post til NRK.

Se det desperate forsøket på å redde fregatten Du trenger javascript for å se video.

Vil koste langt mer i dag

Men en ting er hva fregatten har kostet Norge så langt, noe helt annet er prisen dersom Forsvaret skulle velge å gjenanskaffe skipet.

Fregattene er spesialtilpasset norske forhold og bygget ved det spanske Bazan-verftet (nå Navantia).

I dag ville sannsynligvis prislappen blitt en helt annen, og langt høyere. Forklaringen er at prisene har økt kraftig siden skipene ble bestilt for nesten 20 år siden.

Siden 1999 har prisene her i landet økt med 40–50 prosent, og prisveksten har også vært sterk i Spania i perioden.

For å illustrere hvor mye 3,5 milliarder kroner er, bevilget Stortinget 4,1 milliarder kroner til Sjøforsvaret i 2018.

KOLLISJON: 137 personer ble evakuert og åtte personer er lettere skadet etter kollisjonen mellom fregatten og en tankbåt i dag morges. Foto: Kystverket

Beløpet tilsvarer det som Sjøforsvaret har å bruke i løpet av inneværende år.

Sjøforsvaret består ifølge Forsvaret av Sjøforsvarsstaben, Marinen, Kystvakten, Sjøforsvarets baser, Saniteten i Sjøforsvaret samt avdelingen KNM Harald Haarfagre på Madla leir i Stavanger.

Marinen er Sjøforsvarets operative styrke, mens Kystvakten i fredstid er statens primære myndighetsutøver på havet.

Fare for at den skulle synke

En periode var det frykt for at milliardfregatten fra Forsvaret skulle synke. Fregatten fikk en stor skade i siden og tok inn vann.

Om bord i tankskipet var det 23 personer. På fregatten var det 137 personer. Alle ble evakuert i en større redningsaksjon.

Statens Havarikommisjon skal undersøke ulykken og har folk på plass i løpet av dagen. Klokken 10.20 bekrefter politiet at de har startet etterforskning av kollisjonen.