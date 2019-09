Politiet bekrefter konvolutt-undersøkelser i forsvinningssaken

Politiet har tidligere ikke ønsket å kommentere NRKs opplysninger. Men politiinspektør Tommy Brøske forteller nå at konvolutten også har vært sentral i etterforskningen.

– Vi kan bekrefte at konvolutten også har vært gjennomført noen av de samme undersøkelsene som brevpapiret, sier politiinspektør Tommy Brøske.

Brøske går ikke nærmere inn på hvilket potensial konvolutten har i den videre jakten på gjerningspersonene.

Brev og konvolutt

BEKREFTER: Politiinspektør Tommy Brøske sier konvolutten har vært et sentralt spor i etterforskningen. Foto: Anders Fehn / NRk

Brevet ble funnet av ektemannen Tom Hagen da han kom hjem fra jobb 31. oktober i fjor. På flere maskinskrevne A4-sider blir det i brevet blant annet fremsatt trusler og krav om løsepenger.

– Trusselbrevet er fortsatt gjenstand for en bred etterforskning. Det pågår en rekke etterforskningsskritt rundt dette. Jeg har ikke noe ny status rundt dette uten at det fortsatt er et levende etterforskningsskritt, sa Brøske til NRK tidligere denne uken.

Undersøkelsene av det mye omtalte brevet har ført politiet til en norsk kjede med utsalg i Norge. Det bekreftet politiet overfor VG denne uken. Også en lingvist har forsøkt å forstå hvem som har forfattet brevet.

– Nye spørsmål

Tidligere denne uken skrev NRK at det på åstedet i Sloraveien i Lørenskog også lå en strips.

Innkjøpene kan ha en direktelink til gjerningspersonene, og politiet jakter derfor på hvem som har gjort innkjøp av strips på Biltema, sko på Spar Kjøp og brevark på en norsk kjede.

Politiet forteller også at det etter sommeren har vært nye undersøkelser i huset der Anne-Elisabeth Hagen forsvant for snart elleve måneder siden.

– Det dreier seg om ulike oppfølgingsundersøkelser. Som vi har sagt tidligere, etterforskning fører ikke bare til svar, det fører også til nye spørsmål, sier Brøske.