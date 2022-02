Forsvarssjefen: – For Norge er trusselbildet uendret

– Russland har angrepet et naboland. De har brutt internasjonal rett, og ikke minst folkeretten, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NRK torsdag kveld.

Han slår fast at selv om det nå er krig i Europa, kommer den ikke til å få følger for oss her hjemme.

– For Norge er trusselbildet uendret. Folk her hjemme skal føle seg trygge. Det er ikke noe som tyder på at vi står overfor et økt trusselbilde i nord, sier Kristoffersen.

Økt beredskap

Det norske forsvaret har fulgt utviklingen i Ukraina tett i lang tid. Kristoffersen forteller at de har økt beredskapen etter hvert som situasjonen har endret seg.

Forsvaret går igjennom logistikk og planer, og de sikrer seg mer mot blant annet cybertrusler. De fleste tiltakene som blir iverksatt er ikke synlige.

– Konkret betyr det at vi gjør oss klar til å forsvare landet hvis det skulle kreves, og som en del av Nato-alliansen, sier Kristoffersen.

Norske soldater patrullerer på grensen mot Russland nære Korpfjells OP-tårn torsdag. Forsvarssjefen slår fast at trusselbildet i nord ikke er endret etter angrepet på Ukraina. Foto: Annika Byrde / NTB Foto: Annika Byrde / NTB

Han vil at norske borgere skal beholde roen og fortsette som før.

– Norge er medlem av Nato, historiens sterkeste militærallianse. Russland har ingen interesse av å utfordre hverken Norge eller andre Nato-land.

Russland invitert til Norge i mars

Nato har stasjonert soldater i flere medlemsland med grense til Russland.

5000 Nato-soldater er også i Norge. Neste måned skal Norge avholde militærøvelsen Cold Response. Totalt skal 35.000 soldater fra 28 nasjoner delta.

På gjestelisten finner vi blant andre Russland. De er invitert til å delta på øvelsen som observatører.

Kristoffersen forteller at angrepet på Ukraina ikke har endret situasjonen. Invitasjonen til russerne står.

– Vi prøver å ha en så god kontakt med Russland som mulig i nord. Vi er helt avhengig av samarbeid med dem i forbindelse med søk og redning, grensekontroll og det vi har gjort helt siden Krim ble annektert, sier forsvarssjefen.

Mange soldater er allerede på plass i Norge for å forberede seg til militærøvelsen Cold Response. Russland er invitert som observatører. Foto: Knut Anders Finnset Foto: Knut Anders Finnset

«Massive» sanksjoner

Torsdag kveld gikk USAs president Joe Biden til angrep på Vladimir Putin i en tale. Amerikanerne innfører nå det som kalles «massive» sanksjoner mot Russland.

Statslederne i EU har sagt de vil gjøre det samme.

Kritikken mot Russland har haglet fra en rekke stater. Mange er bekymret for hvordan konflikten i Ukraina vil utvikle seg.

– Det er alvorlig for Ukraina, for Europa og verden, sier Kristoffersen.