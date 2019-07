Forskning viser at avføring kan havne på tannbørsten din – lege avdramatiserer

Ja, det er så ekkelt som det høres ut.

Om du plasserer tannbørsten din for nære toalettet, kan du få i deg avføringspartikler.

– Hver gang du trekker ned i do, slynges partikler fra bæsjen din opp i lufta. Disse bioaerosolene kan være ekstremt skadelige og luftbårne mikrodråper kan være forurenset med virus og bakterier, sier hygieneekspert Paul Mangold fra Fantastic Services i Australia til helsenettsiden Body and Soul.

Han minner om at å ha tannbørsten stående for nærme toalettet da kan gjøre den utsatt og i verste fall føre til at man blir smittet av magevirus eller bakterier.

Avdramatiserer

I fjor publiserte forskere ved Universitetet i Iowa i USA den første studien med en maskin som har målt såkalte bioaerosoler rundt toaletter uten, før og etter at det er trukket ned. Det ble gjort ved toaletter med og uten avføring oppi. Maskinen som samlet opp bioaerosolene sto én meter unna toalettene. I lufta rundt toalettene der man ikke trakk ned i det hele tatt, var det ikke endring.

Men lege ved Oslo Universitetssykehus, Kjetil Kjeldstad Garborg, forteller til NRK at det er ingen grunn til panikk.

– Vi omgir oss med slike mikroorganismer hele tiden. Når man vet noen er syke, så er det selvfølgelig viktig å passe på at man er nøye med håndvask, men utover det tror jeg ikke man skal være så redd for hvor tannbørsten står.

IKKE BEKYMRET: Lege Kjetil Kjeldstad Garborg ved Oslo Universitessykehus. Foto: Anita Aalby/UiO

På offentlige sykehus får personer med mage- og tarminfeksjoner gjerne sitt eget toalett, og Garborg tror derfor ikke smitte på sykehus er et problem som lett rammer nordmenn.

Han forteller at det gjelder å bruke sunn fornuft.

– Det er selvfølgelig fornuftig å ikke ha tannbørsten rett ved siden av toalettet, men i ditt eget hjem er dette ikke et problem om man ellers er frisk.

– Bakterier henger igjen

Doktor Matthew Nonnenmann, som ledet studien, forteller følgende om sine funn til NTB.

– Etter å ha trukket ned, økte antall partikler og konsentrasjonen av bioaerosoler betydelig. Vår studie viste bioaerosoler også fra de tomme toalettene som ble skylt ned i, noe som tyder på at bakterier er igjen fra tidligere toalettbruk. Når det skylles, kan vannbevegelsene løsne bakteriene fra innsiden av toalettveggen og frigi dem til luft, sier

AVFØRING: Bioaerosoler fra avføring kan i verste fall føre til mage- og tarminfeksjoner. Foto: -

Målingen ble gjort over tid, og selv etter 30 minutter var konsentrasjonen av partikler i lufta rundt toalettet den samme, noe som tyder på at smittefarlige virus og bakterier kan henge rundt mye lenger.

Bakgrunnen for forskningen i USA er at 1,7 millioner mennesker hvert år smittes av virus- og bakterieinfeksjoner på sykehus og at man mistenker at mange kan være smittet på toalettene der. Resultatene viser slik sett at det er mulig at pasienter kan han blitt smittet av fremmed tarmflora via tilsynelatende rene toaletter.

Offentlige toalett

Antall partikler i lufta avhenger av hvor kraftig spylingen på toalettet er. Det er store forskjeller på toalett, og derfor er det vanskelig å si noe om hvor stor bestanden av partikler i lufta faktisk er.

Det er også bakterier på mange overflater, og ikke bare rundt og ved toalettet. Det viktigste er å vaske hendene godt, og heller ikke sette tannbørsten for nære toalettet.

Tanken på å få fremmedes tarmbakterier på tannbørsten er likevel ikke så appetitelig. For de som reiser på ferie og skal bruke offentlige toalett, har hygieneekspert Paul Mangold noen enkle tips: