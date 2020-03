Forsikringsselskapet Tryg fraråder alle utenlandsreiser

Bakgrunnen er at stadig flere land tar raske beslutninger som får stor betydning for reisende.

– Dette kan kanskje virke dramatisk, men vi mener at dette er en naturlig logisk konsekvens av de rådene som har kommet fra offentlige myndigheter den siste tiden. Vi kan også nevne at dette i tråd med det danske myndigheter gikk ut med i går, der de rett og slett fraråder folk fra å legge ut på utenlandsreise, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring til NRK.

Han fortsetter:

– Dette innebærer at reisevirksomhet forbi landets grenser frarådes.

Irgens forteller at det er to grunner til dette: Det ene er at man kan risikere å bli sittende strandet et eller annet sted i utlandet, og det andre er den generelle smittefaren man utsetter seg for.

Bør holde seg hjemme

Forsikringsselskapet dekker fortsatt behandling om du blir smittet på reise.

– Vi dekker behandling og hjelper deg hjem dersom du må evakueres. Blir du plassert i karantene på reise får du dekket forlenget opphold og utsatt hjemreise. Må du avlyse en reise fordi du sitter i karantene i Norge, enten du er syk eller frisk, dekkes også dette av forsikringen, sier han.

Irgens forteller videre at oppfordringen gjelder reising i alle verdens land, også de landene som er nære Norge.

Kommunikasjonssjef i Tryg, Ole Irgens, forteller at Tryg forsikring nå oppfordrer folk til å holde seg hjemme. Foto: Tryg Forsikring

– Betyr det at folk heller ikke bør reise til Svinesund eller steder rett over grensa?

– Generelt sett kan jeg si at vi mener at folk bør holde seg mest mulig hjemme. Dette er en logisk konsekvens av de rådene som helsemyndighetene gir. Vi kan ikke komme med pålegg, men dette er en sterk oppfordring til at folk begrenser sin reisevirksomhet.

Han presiserer at utenlandsreiser er særlig risikable fordi man gjerne samles steder hvor det er mange mennesker.

Dekker avbestilling

På Tryg sine nettsider skriver forsikringsselskapet at de dekker avbestilling av reiser til områder som Utenriksdepartementet (UD) og Folkehelseinstituttet (FHI) fraråder å reise til.

Per 10. mars dekker Tryg avbestilling av reiser til Fastlands-Kina, Sør-Korea, Italia og regionen Tirol i Østerrike.

Dekningen gjelder for reiser de neste 14 dagene, eller så lenge det norske Utenriksdepartementet og Folkehelseinstituttet fraråder reiser til disse områdene.

Følger ikke Trygs reiseråd

Forsikringsselskapene If og Europeiske ser ingen grunn til å følge Trygs generelle reiseadvarsel:

– Det er viktig at de som utsteder råd her i landet er myndighetene, fremfor alt Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det er deres råd Europeiske og If kommer til å følge videre, sier informasjonsdirektør Jon Berge i Europeiske If.

Han sier reiseforsikringen gjelder fortsatt, men med visse begrensninger på grunn av koronautbruddet.

Heller ikke Gjensidige vil gi reisende råd, og henviser til rådene fra myndighetene.

Forsikringsselskapene IF og Europeiske vil ikke følge Trygs generelle reiseadvarsel. Dermed dekkes reiseforsikringen reiser så lenge landet ikke er på UD eller FHIs liste over land som frarådes å reise til. Foto: Colourbox

I tillegg dekker forsikringsselskapet avbestillinger av reiser til visse områder som har vedvarende smitteutbrudd, men at muligheten for å avbestille er gyldig i kun 14 dager fra tidspunktet da reiserådet ble gitt av norske myndigheter.

– Dersom du reiser på egenhånd til områder som UD eller FHI fraråder, så vil ikke reiseforsikringa gjelde.

Ifølge Berge i If har henvendelser fra kunder som har spørsmål knyttet til reiser og koronautbruddet mer enn doblet seg.

– Vi får mellom 700 og 1000 inngående henvendelser til If og Europeiske hver dag fra folk som er urolige og vil avbestille reiser fram i tid. Det er en vesentlig utfordring for oss.