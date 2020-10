Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag morgen meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at de har rundt 60.000 doser vanlig influensavaksine igjen til risikogrupper og helsepersonell.

Årdal kommune i Sogn er blant kommunene som merker pågangen. Der er nå lageret for vaksiner helt tomt.

– Det var nesten vilt første dagen, sier kommuneoverlege i Årdal kommune, Frode Myklebust.

1100 vaksiner er delt ut i kommunen med over 5400 innbyggere.

– Det er bare positivt at etterspørselen er større enn forventet, sier Myklebust.

Kommunen har lagt inn bestilling på 200 vaksiner til.

HELT TOMT: I Årdal i Sogn er det tomt for influensavaksine. Her ser vi Øvre Årdal. Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Tar vaksine på grunn av korona

Folkehelseinstituttet (FHI) har klart å få tak i 1,2 millioner doser influensavaksine, men dette dekker bare to tredeler av behovet. De om lag 60.000 dosene som er igjen skal rasjoneres slik at flest mulig skal få.

Rasjoneringen gjelder også dosene som selges på apotek, understreker FHI.

83 år gamle Halvar Rasmussen i Vadsø kommune, er en av mange i risikogruppen som har valgt å ta vaksinen i år.

– Nå er det koronatider og da må man være forsiktig. Jeg har til og med fått vaksine for lungebetennelse. Men hadde det ikke vært for koronapandemien så hadde jeg ikke tatt vaksinen, sier Halvar Rasmussen.

I Vadsø har langt flere enn normalt meldt fra at de ønsker å ta årets sesongvaksine.

Fagleder på helsestasjonen Rigmor Gaski Brevik, sier det har gått så mange vaksinedoser at det snart er tomt.

– Vi må bestille mer, pågangen er mye større enn vi hadde forutsett. Vi bruker erfaringstallene fra øvrige år, og til tross for at vi bestilte mer enn i fjor, er det ikke nok, sier Brevik.

SNART TOMT: Pågangen for å få influensavaksine i Vadsø kommune er så stor at fagleder på helsestasjonen Rigmor Gaski Brevik snart ikke har flere doser igjen. Foto: privat

– Vanskelig å prioritere

På grunn av koronapandemien har det vært rekordhøy etterspørsel etter influensavaksine i målgruppene for vaksinasjon, skriver FHI i en pressemelding mandag.

– Vi får nå en del henvendelser fra både helsepersonell og kommuner om at det begynner å gå tomt for vaksine og at det er vanskelig å prioritere hvem som bør få og ikke, sier seniorrådgiver i FHI, Kjersti Rydland.

Blant dem som er i risikogruppene er personer med nedsatt immunforsvar og de over 65 år.

Lokale forskjeller

FHI opplyser at det vil være forskjeller rundt om i landet på hvorvidt det er mangel på vaksine eller ikke. Mange kommuner og helseforetak har lagt inn ekstra bestillinger på influensavaksine nå i høst, men noen har vært raskere ute enn andre.

Rydland presiserer at personer i risikogruppene må sjekke kommunens nettsider for å finne ut hvordan de kan bli vaksinert mot influensa og ta kontakt.

Mangelen på influensavaksine skyldes blant annet den økte globale etterspørselen, sammenfallende epidemitopper og påfølgende kapasitetsproblemer i helsetjenesten.

– Vi har forsøkt å få tak i flere doser i lang tid, men har foreløpig ikke lyktes. Vi arbeider selvfølgelig fortsatt for å skaffe flere doser til Norge, sier Rydland.