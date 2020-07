Flyselskapene ber deg være tålmodig når du skal få penger tilbake for reisen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Svært mange nordmenn har fått reisene sine kansellert som følge av koronaviruset. Nå venter de fortvilet på å få refundert pengene sine fra flyselskapene.

SAS og Norwegian skylder rundt ti milliarder kroner, og jobber på spreng med å få tilbakebetalt det passasjerene har krav på.

Pressesjef i SAS, John Eckhoff, forteller at det koker hos flyselskapets kundeservice. Daglig sitter folk som jobber manuelt med å behandle de utallige refusjonskravene som har kommet inn.

– Vi må rett og slett jobbe oss gjennom refusjonskrav på refusjonskrav, men det kommer til å ta veldig lang tid. Har du krav på penger så kommer de, men du må smøre deg med tålmodighet, sier han til NRK.

– En uforskyldt situasjon vi aldri har opplevd tidligere

BER OM TÅLMODIGHET: Pressesjef John Eckhoff i SAS sier selskapet jobber på spreng for å gi kundene det de har krav på. Foto: SAS

Eckhoff opplever situasjonen som både flyselskapene og passasjerene har havnet i, som svært beklagelig. Han forstår veldig godt at det er mange som er frustrerte.

– Men vi har havnet i en uforskyldt situasjon som luftfarten aldri har opplevd tidligere. Vi har hatt et enormt antall henvendelser, og har refundert under hele koronatiden. Vi jobber selvfølgelig med å gjøre det raskere, sier han.

Ifølge pressesjefen er det fremdeles veldig mange som venter på pengene sine, uten at flyselskapet har kommunisert noen konkrete tall på hvor mange. Flyselskapet klarer heller ikke anslå når samtlige passasjerer skal ha fått det de har krav på.

– Det vi kan si, er at målet vårt var at reiser som ble kansellert i mars skulle vært refundert i løpet av juni, sier Eckhoff og påpeker at tilbakebetalingen dermed har begynt.

Norwegian opplever det samme

Presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian sier de har iverksatt en rekke tiltak som gjør det mulig å hurtigbehandle mange av sakene. Tiltakene har gjort at svartiden til kundene er på vei ned.

– Dette har også gjort at vi allerede har vært i stand til å betale tilbake mer enn 4,3 milliarder kroner til våre kunder, skriver Hjørnholm i en e-post.

Han skriver videre at koronaen og de påfølgende restriksjonene gjorde at etterspørselen på flyreiser stupte nærmest over natten fra mars måned. Det førte til flere millioner kansellerte flyreiser, noe som ifølge Hjørnholm har skapt frustrasjon og spørsmål fra selskapets kunder.

– Vi tar hånd om våre kunder så godt og hurtig som mulig, og ber om forståelse for at vi fortsatt har en ekstraordinær situasjon, skriver Hjørnholm.

Han sier den ekstraordinære situasjonen, sammen med det store antallet kanselleringer, gjør at både refusjoner og andre krav fra kundene tar lengre tid å behandle enn ellers.

STARTER OPP: Norwegian har så smått begynt å utvide tilbudet sitt igjen. Foto: Astri Husø / NRK

Nedbemanner 5000 årsverk

SAS fløy nærmere 95 prosent færre passasjerer i mai i år sammenlignet med i fjor, og flyr nå med kun 30 prosent av normal kapasitet. Sommermånedene er tiden der flyselskapet skal tjene inn penger for resten av året, men som følge av koronaviruset blir dette trolig vanskelig i år.

Eckhoff i SAS sier det vil ta tid før alt er tilbake der det var før pandemien.

– Vi regner ikke med å være tilbake til noe som kan ligne en normalsituasjon før i 2022. Det er derfor det nå pågår en enorm nedbemanning i SAS, som akkurat nå har over 5000 ansatte.