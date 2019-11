De smittebærende muslingene var en del av et parti på drøyt 1300 østers fra leverandøren Norwegian Shores, skriver VG.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at det er fryktelig trist at dette skjer, men vi gjør vårt aller beste for å forhindre det, sier daglig leder Kristian Lier i Norwegian Shores til avisa.

Partiet ble solgt til to distributører i Oslo-området, som så solgte videre til flere restauranter. Ifølge Aftenposten ble partiet med østers plukket på Tjøme i Vestfold.

Det er ikke første gang østers er i søkelyset etter utbrudd av norovirus. Også i 2018 ble et parti østers fra Tjøme trukket fra markedet etter funn av den uønskede mikroorganismen.

Vanskelig å være helt sikker

Lier i Norwegian Shore sier til Aftenposten at noroviruset når østersen via kloakk fra mennesker. Oppkast og diare fra noro-syke mennesker går i kloakken og havner etter hvert i havet. Selv renset kloakk kan inneholde betydelige mengder norovirus.

I havet plukkes så noroviruset opp av østersen, og selv moderne analysemetoder er ikke hundre prosent nøyaktige, forklarer Lier til avisa.

– Analysemetoden er inkonsekvensen med tanke på om viruset er aktivt eller inaktivt. Det er spesielt et problem når det er kaldt i vannet, sier han til Aftenposten.

Norovirus er gjerne mest utbredt i vinterhalvåret, og derfor er også risikoen størst for at viruset plukkes opp av østers i denne perioden.

– Hvis man skal være 100 prosent sikker må man gjøre østers til en sesongvare og kun selge det om sommeren, sier Lier til Aftenposten.

UBEHAGELIG: Norovirus gir gjerne symptomer som diare og oppkast. Foto: Astrid Engen / Illustrasjon

Flere restauranter rammet

Ifølge Lier er det fire restauranter som har rapportert om syke gjester etter å ha gått for østers på menyen.

En av restaurantene er velrenommerte Lulu like ved Youngstorget i Oslo. Daglig leder Sandra Kristiansen sier til VG at restauranten har registrert to sykdomstilfeller.

– Vi synes dette er helt forferdelig, og fulgte umiddelbart våre rutiner for slike situasjoner. Da vi på tirsdag fikk en ny e-post fra noen som hadde spist hos oss på lørdag, tok vi kontakt med både leverandøren og Mattilsynet for å finne ut hva som kunne være smittekilden, sier Kristiansen.