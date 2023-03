Flere reagerer på Listhaug-utspill om samer: – Frp innfører en kollektivstraff

Frp-leder Sylvi Listhaug sier Norge må vurdere å trekke seg fra internasjonale konvensjoner for urfolks rettigheter.

– Dersom internasjonale forpliktelser forhindrer oss i å følge likhetsprinsippet, må vi revidere, og om nødvendig trekke oss, fra de konvensjoner som forhindrer oss, sa Listhaug på Fremskrittspartiets landsstyremøte på Gardermoen i dag.

Bakgrunnen er høyesterettsdommen fra oktober 2021. I den fastslås det at vindkraftverkene på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse, etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

– Likhet for loven

Listhaug mener det må vurderes om enkelte internasjonale konvensjoner i praksis gir enkelte etniske grupper bedre rettigheter.

– Vi kan ikke ha det slik at internasjonale konvensjoner overkjører et av de viktigste grunnlovsfestede prinsippene vi har: likhet for loven.

Hun sier at Frp er imot lover som gir bedre rettigheter til enkelte grupper basert på deres etniske opprinnelse, og at det er fullt mulig å ivareta samisk kultur uten å ha lover som forskjellsbehandler etniske grupper.

– Man kan ikke gi en gruppe i praksis vetorett.

Overordnet handler det om Norges sikkerhet, mener Listhaug. Særlig påpeker hun at folke- og fødselstallene i Nord-Norge, er lave. Det mener hun aldri har vært viktigere enn nå, etter at vårt naboland, Russland, har gått til krig mot Ukraina.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen er dramatisk endret. Hvis det skal være attraktivt å bo i Nord-Norge, må vi utvikle landsdelen videre. Vi kan ikke la en del av befolkningen få overkjøre resten og gjøre landsdelen om til et museum.

Listhaug understreker samtidig at partiet støtter at Høyesterettsdommen i saken om vindkraftverket på Fosen må følges opp.

– Det er regjeringens ansvar å følge opp dommen, sier Listhaug.

Mener Frp innfører en kollektivstraff

Sametingspresidenten Silje Karine Muotka mener beskjeden fra Listhaug innebærer en svekkelse av rettighetene for alle borgere i landet. Hun forklarer at konvensjonen regulerer blant annet ytringsfrihet, valgfrihet og menneskerettigheter.

– Det er meget alvorlig og oppsiktsvekkende. Frp presenterer her en tilbakeskrittspolitikk, og de innfører en kollektivstraff, mener Muotka.

– Jeg skulle gjerne sagt at jeg er sjokkert, men ingenting sjokkerer meg fra den kanten lenger, legger hun til.

Muotka ser på dette som en direkte reaksjon på samisk ungdoms aksjoner og demonstrasjoner for reindriften.

– Det er en overreaksjon som er alvorlig og som jeg ikke synes det er noe grunnlag for.

Hun mener det er ingen veto til reindriftsnæringen.

– Det er en sårbar næring som vi trenger å jobbe for å ivareta, sier hun.

– Jeg skulle gjerne sagt at jeg er sjokkert, men ingenting sjokkerer meg fra den kanten lenger, sier Sametingspresidenten Silje Karine Muotka om Frps forslag. Foto: finnmarksløpet, alta, sametingspresidenten

– Hårreisende syn på samer

Leder i Norske Samers Riksforbunds ungdomsparti, Elle Margget Nystad, sier til NRK at konvensjonene om urfolks rettigheter bevarer samisk kultur.

– Uten konvensjonene hadde det vært vanskelig, for det er mange andre interesser, som industri, som truer samisk kultur.

Nystad reagerer også på at Listhaug sier at hun vil bevare norsk natur:

– Er det noen som vet å ta vare på natur, så er det jo samene.

Nystad mener Frp fremmer et «hårreisende» syn på samer.

– Dette sier mye om hvordan Frp ser på samer. De har et bilde av samer som noen som stanser utvikling, når det egentlige vi gjør er å forsvare naturen og menneskene og dyrene.

Leder i NSR Nuorat, Elle Margget Nystad mener Frps utspill om likhet for loven kun berettiger en overkjøring av samenes interesser. Foto: Tom Balgaard / Tom Balgaard/NRK

Listhaug: – Tar avstand

Listhaug sier hun ikke kjenner seg igjen i karakteriseringen fra Nystad.

– Vi må kunne diskutere dette temaet uten at man skal bli beskyldt for å ha et hårreisende syn på samer. Jeg tar sterkt avstand fra en slik beskyldning, sier Frp-lederen.

– Tvert imot var jeg tydelig i min tale på at jeg har stor respekt for den samiske kulturen og at vi skal ta vare på den. Jeg har hatt gleden av å bli kjent med reindriftsnæringen og den samiske kulturen når jeg var statsråd. Dette handler ikke om at vi er negativ til den samiske befolkningen men at vi vil ha likhet for loven uansett etnisk bakgrunn og ikke ha særrettigheter for noen grupper.

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund Inge Even Danielsen. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Et stygt angrep

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund Inge Even Danielsen er også skuffet over Frp-lederens uttalelser fra talerstolen lørdag.

– Det er et stygt angrep. Hun bygger bevisst opp under en illusjon om at reindriften har for stor makt og er en trussel mot bosetting og utvikling, sier han til VG.

Danielsen sier reindriftsnæringen har en legitim rett til å forsvare sine interesser, men han avviser at de har noen slags vetorett eller makt til å stoppe noe.