Flere legemiddelfirmaer starter testing av koronavaksiner på barn

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Jakten på en vaksine mot korona har så langt vært rettet mot den voksne delen av befolkningen, og når de første godkjente vaksinene kommer på markedet, er det lite sannsynlig at de blir anbefalt til barn.

Årsaken er for så vidt enkel. Så lenge vaksinene ikke er testet på barn, kan den heller ikke gis til barn.

Torsdag denne uken gjentok folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg budskapet. Det blir trolig ikke aktuelt å tilby koronavaksine til barn under 16 år i første omgang.

I forrige uke fikk imidlertid en av de store legemiddelgigantene, Pfizer, tillatelse til å teste ut sin egen koronavaksine på amerikanske barn ned til 12 år.

Pfizer har ikke røpet altfor mange detaljer, men ifølge USA Today vil de gå forsiktig frem før de tester på yngre aldersgrupper.

I Kina har også selskapene Sinovac og SinoPharm åpnet for vaksinetesting av barn helt ned til tre år. I tillegg har svensk-britiske AstraZeneca tillatt testing med mindre doser hos barn, ifølge AP.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland. Foto: Ola Sæther / UiO

– Kan bli aktuelt

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo regner med at Pfizer i første omgang vil teste ut sin «voksne» vaksine.

– Det er stor forskjell på uttesting og en utrulling av en vaksine, påpeker hun.

Vaksineforsker tror likevel at arbeidet med en koronavaksine til barn kan bli fremskyndet om smitten fortsetter å øke i samme ukontrollerte tempo som nå.

– Om smittetallene fortsetter å gå opp, kan det bli aktuelt å gi vaksiner til barn, sier hun.

Flere land i verden har opplevd en eksplosiv smitteøkning den siste tiden. Belgia, som er blant de hardest rammede landene i Europa, setter daglig nye smitterekorder. Og i USA registrerte de lørdag rekordhøye smittetall for andre dag på rad.

– Jeg tror de fleste land ikke har noen plan der de vurderer vaksiner til barn nå, sier hun.

Men de stadig stigende smittetallene kan fort endre på dette, tror vaksineforskeren.

– Avgjørende

I USA er Robert Frenck, leder av vaksineavdelingen ved Cincinnati Children's Hospital, en av dem som mener det haster å få gitt en vaksine til de yngste aldersgruppene.

– Skal man komme pandemien til livs, blir det helt avgjørende å også kunne vaksinere de aller yngste, sier legen.

– Hvis vi vaksinerer ungdommer, og potensielt også yngre barn, vil det ha den effekten at disse barna ikke blir smittet. Dermed vil de ikke kunne bringe smitten hjem til foreldre og besteforeldre, sier han ifølge nyhetsbyrået AP.

Grødeland understreker at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål når det gjelder smitte mellom barn.

– Det er indikasjoner på at barn er smittebærere, selv om de ikke blir syke. Men det er fortsatt mye man ikke vet, kommenterer hun.

Foreløpig er det ikke aktuelt å gi vaksine til barn under 16 år i Norge. Foto: Dado Ruvic / NTB/Scanpix

– Kan gi andre bivirkninger

Nyheten om at Pfizer skal teste sin koronavaksine på yngre aldersgrupper har skapt debatt i USA.

Dr. Cody Meissner, ekspert på smittsomme sykdommer ved Tufts Children's Hospital, er en av kritikerne.

– Hvis jeg var FDA (ansvarlig for godkjenning av legemidler i USA), ville jeg være veldig sikker på at en vaksine var trygg før jeg godkjente den til bruk for barn, sier hun.

Grødeland sier det er spesielt viktig at en vaksine for unge og barn blir testet ordentlig før den tas i bruk.

– Medisin designet for voksne, kan gi andre bivirkninger på barn, understreker hun.

Hun er likevel ikke kritisk til at legemiddelfirmaet Pfizer setter i gang vaksinetesting av barn.

– Det kan være svært viktig i et lengre perspektiv.

Det er for øvrig Pfizer som står bak vaksinen som kan komme aller først på markedet i Norge. Vaksinen kan være tilgjengelig i slutten av november, ifølge selskapet selv.