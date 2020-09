Barn blir ikke prioritert for vaksine

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen ville ikke gi lovnader for når vaksinene mot covid-19 kommer, men sa under et vaksineseminar tirsdag at de første dosene kan være klare til vinteren.

– Hvis alt går bra, altså at de mest optimistiske vurderingene av hva som er mulig skjer fremover, så vil vi kunne ha tilgjengelig vaksine i Norge vinteren 2021, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Samtidig er det usikkert hvilken av vaksinekandidatene som ender med å bli godkjent. Vaksinekandidatene har ulike egenskaper, derfor er det heller ikke klart hvilke grupper i samfunnet som vil stå først i køen når vaksinene er klare.

Barn ikke først i køen

Ifølge Høie vil ikke barn være blant de første som får koronavaksinen, om de får den i det hele tatt.

– Det kan tenkes at barn ikke blir vaksinert i det hele tatt, sier han.

Helseministeren påpeker at viruset gir milde sykdomssymptomer hos barn og at når det er snakk om en vaksine, vil det alltid kunne være en bivirkning.

– Dette må ses opp mot hverandre og derfor vil trolig ikke barn bli vaksinert før eventuelt ganske langt ut i et vaksinasjonsløp, sier Høie.

Administrerende direktør i Forskningsrådet, John Arne Røttingen, sier at det er naturlig i denne situasjonen å ikke prioritere barn.

John Arne Røttingen sier at før man kan begynne å rulle ut vaksiner må det foreligge forskning om at de virker og er trygge og den europeiske legemiddelmyndigheten må godkjenne vaksinen. Foto: Jonas Bendiksen / Norges forskningsråd

– Vaksiner bruker vi først og fremst for å forebygge mot sykdom og når den alvorlige sykdommen skjer i eldre aldersgrupper og blant dem som har andre sykdommer, så er det naturlig å ikke prioritere barn, sier han.

Røttingen sier at mange andre infeksjonssykdommer gir særlige utfordringer hos barn, derfor har vi et omfattende barnevaksinasjonsprogram i Norge.

Høy tillit til vaksiner i Norge

Om bivirkninger sier direktøren at alle vaksiner har noen bivirkninger, fra helt milde, som er veldig vanlige, til ganske sjeldne bivirkninger.

– Det viktige er å vite omfanget av det og gjøre en grundig vurdering om dette er trygt. Det vil bli gjort for disse vaksinene både før de blir godkjent og ikke minst i oppfølgingen etterpå, sier Røttingen.

Han forklarer at vi i Norge har høy tillit til vaksiner og vaksinasjonsprogrammene og at kun ti prosent sier nei til å la seg vaksinere.

– Foreløpig har vi jo ikke nøyaktig kunnskap om hvordan disse vaksinene vil virke og hvordan profilen er, så det er naturlig at folk venter med å bestemme seg til vi har kunnskap som vi kan legge på bordet, sier Røttingen.

Prioriteringslisten ikke klar

Smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet, Geir Bukholm, sier at vaksinene kan ha ulike virkninger.

Ifølge smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, er det fremdeles uklart i hvilken rekkefølge vaksinen vil bli gitt til ulike personer. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det kan være vaksiner som først og fremst vil virke slik at de beskytter de som blir smittet mot alvorlig sykdom og redusere risiko for død. Så vil det være noen vaksiner som i tillegg antakeligvis vil ha effekten at de kan hindre spredning av viruset i samfunnet, sier han.

Hvem som vil få vaksinen først er heller ikke klart, forklarte smitteverndirektøren, som skal komme med en prioriteringsliste.

– Litt avhengig av hvilke vaksiner som blir godkjent først og hva slags egenskaper de vil ha, så vil man da lage en prioriteringsrekkefølge.