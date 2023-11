Flere innlagte covid-pasienter - kan bli bølger av flere virus i vinter

Smitteøkningen av covid-19 ser ut til å ha avtatt noe siste uke, mens antall nye korona-innleggelser har økt.

Det viser Folkehelseinstituttet (FHI) sin nyeste ukesrapport om covid-19, influensa og andre luftveissykdommer.

FHI mener det er sannsynlig at vi i tillegg til en bølge av covid-19 også får epidemier av influensa, RSV-infeksjon, og kanskje også kikhoste og Mycplasma pnemoniae-infeksjoner denne vinteren.

– Belastningen på helsetjenesten er begynt og kan bli langvarig dersom bølger og epidemier kommer etter hverandre. Samtidige bølger eller epidemier kan gi stor belastning, særlig mellom midten av desember og midten av januar, sier Trygve Ottersen i FHI.

Bekymret for større totalbelastning

– Vi har hatt flere uker med en økning i antall covid-innleggelser, sier Anne Maagaard, avdelingsleder ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS) til NRK.

Oslo universitetssykehus har nå 23 innlagte med covid som hovedårsak til innleggelsen, ifølge spesialrådgiver Ivar Greiner ved OUS.

Maagaard forklarer at det nå er sesong for luftveissykdommer, og at det derfor er en utfordring når covid-19 kommer på toppen.

– Vi har ikke sett så mye influensa ennå, men venter en økning. Det som bekymrer mest er at mykoplasma-lungebetennelse øker, og da kan totalbelastningen på oss bli enda større, sier avdelingslederen.

FHI ber sykehus og kommuner om å være forberedt på flere innleggelser med covid-19.

Flest eldre blant de innlagte

– Den vanligste pasienten som legges inn nå er eldre personer. De blir ikke veldig syke, men klarer seg ikke hjemme og har behov for økt omsorg og kanskje surstoff, sier Maagaard.

Også gravide smittet med korona er blant de som blir lagt inn.

– Ja, vi har hatt noen gravide. Hvis du er høygravid kan du bli mer påvirket av å ha feber og føle deg tungpusten. Det gjelder for så vidt alle infeksjoner, og ikke bare covid-19, påpeker hun.

FLERE INNLAGTE: Avdelingsleder ved infeksjonsavdelingen på Oslo universitetssykehus bekrefter en økning i antall korona-innleggelser de siste ukene.

Dobling i koronarelaterte dødsfall

Antall nye innleggelser i intensivavdeling med covid-19 er fortsatt på et lavt nivå, men har økt siste uke. Tallet på nye innleggelser var 22 i uke 47 og 12 i uke 46.

I forrige uke meldte FHI om en dobling i koronarelaterte dødsfall de siste ukene. I uke 44 var det 31 koronarelaterte dødsfall, mens det i uke 46 var 73 koronarelaterte dødsfall.

For siste uke er det registrert 69 covid-19-assosierte dødsfall.

Influensautbrudd kan komme før jul

FHI oppfordrer eldre, personer i risikogrupper og helsepersonell til å vaksinere seg.

Vaksinasjon mot både influensa og covid-19 til personer i anbefalte grupper er det viktigste tiltaket for å redusere avlorlig sykdom og død, skriver FHI.

NOEN BØR TESTE SEG: FHI ber folk i risikogrupper som kan bli alvorlige syke ved en koronainfeksjon om å vurdere å ta en koronatest ved symptomer. Foto: Erik Johansen / NTB

Myndighetene gir ikke lenger en generell anbefaling om at folk må teste seg for korona. Personer i enkelte risikogrupper anbefales å selvteste seg ved mistanke om korona.

Ifølge FHI er influensautbruddet foreløpig ikke i gang, men forekomsten øker gradvis og FHI tror det kan komme et influensautbrudd før jul.