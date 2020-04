Flere barn med uønsket seksuell adferd

– Det startet med at far fikk en feilsendt snap fra han med bilde av seg selv og penisen sin. Så det var jo et ganske stort sjokk for oss foreldre, forteller «Silje».

«Silje» er ikke hennes virkelige navn. NRK har i samråd med kvinnen, valgt å anonymisere henne av hensyn til sønnen. Sjokket ble enda større da hun fikk vite at gutten, som da var 12 år, også hadde spurt jevnaldrende om de ville ha sex med ham.

– Heldigvis sa disse jentene nei, men det var jo et sjokk for dem at de ble spurt. Han trakk også ned buksene og onanerte foran dem, som jo også var et sjokk for dem.

Hendelsen ble rapportert til skolen, som innledet samtaler med gutten. Da dette viste seg å ikke være nok, ble barnevernet kontaktet. De kontaktet igjen politiet, som kontaktet mor.

– Da fikk jeg telefon fra politiet og måtte i avhør, der jeg da fikk vite at sønnen min måtte i avhør på barnehuset, forteller hun.

- Blir større satsingsområde

Heidi Eriksen Losnedal er seniorrådgiver ved Statens barnehus i Bergen, og en av få personer i Norge som tar doktorgrad på barn som utviser uønsket eller grenseoverskridende seksuell adferd.

For Statens barnehus blir barn med uønsket seksuell adferd et større satsingsområde framover, de ser at internasjonal forskning tyder på at fenomenet er økende, og har nå begynt å registrere antall barn med denne typen adferd de får inn til avhør.

Losnedal forteller at de får inn barn med denne adferden helt ned i seks års alder, og opp til myndighetsalder.

De to siste årene er i underkant av 200 slike barn avhørt hvert år ved landets barnehus, som har spesialutdannede avhørere, men trolig er det flere som avhøres hos det vanlige politiet.

Seksjonsleder Harald Bøhler i Politidirektoratet skriver i en epost at de jobber med å få en bedre oversikt.

«Politidirektoratet har ikke offisiell statistikk over hvor mange barn som avhøres utenfor Staten barnehus, hvor barnet har status som mistenkt i saker som omhandler problematisk eller skadelig seksuell adferd. Direktoratet arbeider med å få en bedre oversikt over denne typen avhør, først og fremst i gjennom årsrapporteringen fra Statens barnehus» skriver han.

Heidi Eriksen Losnedal, seniorrådgiver ved Statens barnehus, sier det er stor mulighet for å justere uønsket seksuell adferd hos barn dersom man setter inn innsatsen tidlig. Foto: Kjetil Kallevik

Losnedal sier barnehusene både kan gi korreks, støtte og oppfølging. For at barna skal slutte med adferden, er det viktig å komme inn tidlig, sier hun.

– Vi prøver å hjelpe dem til å se at her er det faktisk et håp, her er det en mulighet til at dette kan la seg justere, det er faktisk en ganske stor mulighet. Jo mer hjelpeapparatet kommer i posisjon til å hjelpe barnet og familiene i en tidlig fase, jo større sannsynlighet er det for å unngå tilbakefall.

Økt tilgang til nett

Psykolog og spesialrådgiver ved RVTS Øst, Christian Lunde-Hanssen, mener økt nett-tilgang og mangel på forståelse for konsekvensene av egen nettbruk, gjør at flere barn og unge risikerer å utvikle skadelig seksuell adferd.

– Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder tilgang til internett, men vi ligger ikke i verdenstoppen når det gjelder å gi barna våre kompetanse på å bruke nettet på en god måte. Så tilgang til nett, og mye av det som ligger ute på nettet, er helt klart en av årsakene til at vi ser økt grad av skadelig seksuell adferd, sier han.

Christian Lunde-Hanssen, spesialrådgiver ved RVTS Øst, sier økt tilgang til nett og manglende oppfølging, gjør at flere barn står i fare for å utvikle uønsket seksuell adferd. Foto: Erik Ruud/RVTS Øst

Får ikke ha smarttelefon

For «Silje» var det en lettelse at sønnen ikke ble avhørt av det vanlige politiet. Hun tror det kunne gjort det vanskeligere å snakke sammen.

– Mest sannsynlig ville han vel lukket seg helt istedenfor at jeg faktisk kan ha en dialog med ham om det. Et vanlig politiavhør frykter jeg ville vært en så skremmende opplevelse at han bare hadde lukket seg.

Hun sier de fortsatt jobber med å få sønnen til å endre adferd. Ett av tiltakene er at han ikke får ha tilgang til telefon, eller i hvert fall ikke smarttelefon.

– Vi er ikke helt i mål, enda, det kan vi i hvert fall si. Og i disse koronatider hvor han sitter inne, ikke alene, men nesten alene hele dagen, så blir det til at jeg må passe på at han ikke har kontakt med folk, og at han ikke har tanker og ideer som han ikke skal ha, sier hun.