Fjellet lokker i vinterferien

Skal du sikre deg en attraktiv fjellhytte i vinterferien så må du kjappe deg. Mange av de beste hyttene er for lengst utleid og det til skyhøye priser.

– Det er spesielt fra mer snøfattige deler av Norge at nordmenn trekker til fjells i vinterferien, sier Veslemøy Eineteig Wedum Foto: Alpinco

– Vi ser at nordmenn nå bestiller skiferie her hjemme ettersom utlandet med Italia og Østerrike ikke ser ut til å være så attraktivt å reise til, sier markedssjef for Hafjell og Kvitfjell, Veslemøy Eineteig Wedum.

– I tillegg kommer nå både svenskene og danskene tilbake i år ettersom de ikke har fått sin norgesferie på en tid, forklarer hun.

Enorm pågang og rekordpriser

Dette fører til et stort press på de typiske vintersportsstedene i fjellheimen i vinterferieukene.

– Vi får tilbakemelding fra hytteutleiere om at etterspørselen er så stor at de kunne ha leid ut hytta si fire ganger samme uke, dersom de skulle klare å dekke behovet fra kundene, sier kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise.

– Hytteferie i fjellet er en klar vinner for de som skal på vinterferie i år. Mange har også planlagt Kanariøyene, forteller Terje Berge i Finn.no Foto: Finn

– Vi ser også at folks betalingsvilje og evne har endret seg. Nordmenn er villig til å betale mye for den rette hytta, sier han.

– Mange nordmenn har spart opp penger og har mer penger mellom hendene. De ønsker å ha gode og trygge ferieopplevelser i eget land, forklarar han.

Å leie hytte er blitt mer og mer populært og hytter med nærhet til løyper leies gjerne ut for flere titalls tusen for en uke. Økt etterspørsel har ført til at prisene øker.

– Nå merker vi tydelig at pandemien har gjort noe med leiemarkedet for hytter også vinterstid forklarer Berge.

Hytteferie er en vinner

Foto: NRK

Ifølge reiseundersøkelsen til bransjeorganisasjonen Virke «Reisepuls 2022» svarer 19 prosent av alle nordmenn at de skal på vinterferie i år. 48 prosent av disse svarer at de skal tilbringe ferien på en privat hytte.

– Det er mange som ønsker å reise til Syden, men pandemien setter en stopper for det og da er det hytteferie i Norge som gjelder sier Maria Østerhus Lobo. Foto: Virke

– Den norske fjellheimen er attraktiv og lokker med ski og vinteraktiviteter, hyttekos og avslapning i solveggen, forteller kommunikasjonssjef i Virke Maria Østerhus Lobo..

– Det er Viken fylke som peker seg ut som det mest attraktive for oss å dra til, sier hun.

– Viken fylke byr på både fjellturer, byferie og ferie ved kysten, forklarer hun.

Syden lokker

Foto: Reuters

Pandemien har gjort det vanskeligere å reise utenlands ettersom innreisekravene varierer fra land til land. Til tross for det er det ett land som peker seg ut også i år og det er Spania

– Kanariøyene er nordmenns feriefavoritt i vinterhalvåret og mange har bestilt i god tid i forveien. Det er få som har avbestilt vinterferien sin til Kanariøyene, så det er mange som skal nedover i vinter, sier Terje Berge i Finn Reise.

– Og kan du unngå de typiske pressukene er det rimelige billetter å få tak i, forklarer han.

– Reiser du nå i januar kan du være på Kanariøyene i fire uke for det samme som en vanlig nordmann får i strømregning, avslutter han.