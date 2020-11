FHI: Vil teste sykehjemsansatte ukentlig

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Av de over 300 dødsfallene vi har hatt i Norge på grunn av koronaviruset, har rett oppunder 60 prosent skjedd på sykehjem. Med økt smitte i samfunnet i høst var det bare spørsmål om tid før dette nok en gang nådde sykehjem, sier seksjonsleder Hanne-Merete Eriksen-Volle i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Hun understreker at ansatte på sykehjem nå gjør en kjempejobb for å beskytte de eldre, og at utbrudd ikke kan knyttes til feil den enkelte helsearbeider har gjort.

Teste alle ansatte

Siden pandemien startet har det vært 59 utbrudd på sykehjem. Nye tall fra FHI viser at det den siste uken var utbrudd på fem sykehjem. Derfor kommer FHI nå med nye anbefalinger til alle norske sykehjemsbestyrere.

– I områder med mye smitte anbefaler vi at sykehjemmene tester alle ansatte ukentlig. Oslo vil for eksempel være et slikt område, sier Eriksen-Volle.

Til nå har rådet vært at terskelen for å teste ansatte på sykehjem skal være lav, men ikke et råd om ukentlig testing.

– Dette er et råd vi gir for å beskytte de aller mest sårbare i samfunnet. Men vi er klar over at dette vil være krevende å iverksette, slik at noen steder vil det ta litt tid å få på plass dette tiltaket, sier Eriksen-Volle.

Hvordan kommer smitten inn?

Hvordan smitte kommer inn i norske sykehjem, er det foreløpig lite kunnskap om. Det kan være med besøkende, eller den kan komme inn med ansatte.

– Ved flere av utbruddene i Norge vet vi at det er ansatte som har tatt med seg smitten inn, sier Eriksen-Volle. Som understreker at det ikke er grunn til tro at ansatte har gjort noe kritikkverdig i noen av utbruddene.

Et av sykehjemmene som nå er hardt rammet er Villa Skaar på Valstad i Eidsvoll. Her er ni pasienter døde på grunn av utbrudd på sykehjemmet. Hvordan smitten kom inn, er det for tidlig å si noe om.

Men smitteoppsporing viser at tre ansatte som tidligere hadde hatt vakter på Villa Skaar, også har hatt vakter på andre institusjoner i kommunen og spredd smitten fra den ene institusjonen til tre andre institusjoner, skriver Kommunal Rapport.

Hanne-Merete Eriksen-Volle er seksjonsleder i FHI. Foto: Roy Pettersen / Roy Pettersen

Oslo: De fleste utbrudd skyldes ansatte

I Oslo har de fleste av utbruddene på sykehjem siden midten av mars skjedd fordi ansatte har brakt med seg smitten inn.

– Det er hovedsakelig medarbeidere uten symptomer som er årsaken til at det har kommet smitte inn på sykehjemmene. Ansatte på sykehjem bor sammen med andre, har barn i barnehage og skole og skal handle mat. De gjør sitt ytterste for å ikke bli smittet, men vi ser at smitterisikoen øker når smitten øker i samfunnet, sier direktør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten i Oslo.

Alle ansatte med indikasjoner på smitte testes og sendes i karantene, og siden mars er det gjennomført mer enn 12.600 tester av ansatte på sykehjem i Oslo.

– Lett å glemme avstand på sykehjem

FHI har nå oppsummert hva som kan bedres når det gjelder å hindre smitte i å komme inn på sykehjem.

– Vi ser at enkelte sykehjem ikke har satt i system dette med opplæring i smittevernråd, som for eksempel korrekt bruk av smittevernutstyr. Og at det kan være lett å glemme å holde avstand mellom ansatte på spiserom og i garderober, sier Eriksen-Volle.

Hun sier at i mange utbrudd så ser FHI at når smitten oppdages på sykehjemmet så er det ofte slik at mange ansatte allerede er smittet.

– Dette understreker viktigheten av å holde avstand til kollegaer på jobb, og også privat, sier Eriksen-Volle.

Et urovekkende spørsmål

Hun forteller også om et urovekkende spørsmål de av og til får fra ansatte i helsetjenesten.

– Vi har fått flere henvendelser om for eksempel helsepersonell kan gå på jobb med lette symptomer på forkjølelse, hvis de bruker munnbind. Og der er vårt svar et klart nei. I hvilken grad dette har skjedd, vet vi ikke.

–Er dette et urovekkende spørsmål?

– Det er urovekkende, derfor er det viktig for oss å få fram at er man syk og har symptomer så skal man holde seg hjemme, også ved milde symptomer.

Feil bruk av munnbind?

FHI får også meldinger om at munnbind ved noen sykehjem brukes feil.

– Ved noen sykehjem deles det ut munnbind ved starten av arbeidsdagen, og man tar det ikke av før dagen er slutt. Vi tror ikke dette er en effektiv måte å bruke munnbind på, og vi frykter at dette i verste fall kan føre til feilbruk ved at munnbindet blir fuktig, man tar seg mer til ansiktet for eksempel. Dette kan øke risikoen for smitte, sier Eriksen-Volle.

FHIs råd er å bruke munnbind når man ikke kan opprettholde avstand, og kun ta på munnbind når man har tett kontakt med beboere på sykehjem eller i hjemmetjenesten.