Tyskland og Italia meldte begge torsdag om nye rekorder i antall koronasmittede på et døgn.

Det følger etter at det onsdag ble registrert 139.674 nye smittetilfeller i Europa. Det er det høyeste enkelttallet siden pandemien begynte.

Bare i løpet av den siste uken har Europa hatt en økning på 34 prosent.

– Det går rett oppover i de aller fleste landene. Det ser ut til å bli en tøff høst i Europa, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Tror smittebølgen blir langvarig

I de fleste landene i Vest-Europa registreres det nå langt fler smittede per dag enn da pandemien brøt ut mars/april.

Fordi man ikke testet like mye i vår, er de reelle tallene trolig ikke så høye som det var. Men alle tall peker nå rett til værs.

Aller verst er situasjonen i Frankrike, Belgia, Nederland og Storbritannia. I Frankrike blir det fra lørdag innført portforbud om natten i de største byene.

Nå tror Nakstad at den nye smittebølgen i de europeiske landene kan bli langvarig.

– Jeg tror vi mange steder i Europa vil se en smittestigning frem mot jul. Det kan ta lang tid før man kommer ned igjen til lave smittenivåer, sier Nakstad.

Første bølge i Øst-Europa

Mens en andre bølge av koronasmitte ruller over Vest-Europa, opplever Øst-Europa nå sin første smittebølge.

– Øst-Europa har vært veldig forskånet tidligere i denne pandemien og hatt veldig liten smitte. Nå er det en veldig kraftig vekst i Øst-Europa og har kommet opp på veldig høye smittenivåer, sier Nakstad.

Polen, Tsjekkia, Slovakia og Kroatia meldte alle torsdag om nye rekorder i antall koronasmittede på et døgn.

Faktisk er Tsjekkia det landet i Europa med høyest smittetall. Ifølge NRKs utregninger hadde Tsjekkia I de 14 dagene frem til 13. oktober 578.1 smittede per 100.000 innbyggere.

Tilsvarende tall for Norge er 34.6 smittede per 100.000 innbyggere. Se tabell nederst i saken.

En tigger ber forgjeves om penger på en folketom gate utenfor en koronastengt restaurant i Praha sentrum. Foto: Petr David Josek / AP

Dødstallene øker

Da smittetallene begynte å øke etter sommeren var det i stor grad yngre mennesker som ble smittet.

Nå er det i ferd med å endre seg. Smitten begynner å spre seg fra de yngste voksne til andre aldersgrupper.

– I Frankrike ser man at veldig mange blir lagt inn på sykehus. Også i andre land

er mer enn halvparten av alle intensivplassene fylt opp covid-19-pasienter, sier Nakstad.

Resultatet er at også dødstallene er på vei opp. Frankrike hadde både tirsdag og onsdag over 100 døde av covid-19. Det er første gang siden mai med over 100 døde to dager på rad.

Også Belgia, Nederland og Storbritannia opplever nå daglige dødstall som de ikke har sett siden før sommeren.

Det er fortsatt langt opp til de verste dødstallene i vår. Nakstad er imidlertid redd for at det vil ta lengre tid denne gang å få kontroll på smitten.

– Viljen til å ha like sterke tiltak som i vår er ikke til stede. Så det tar lengre tid å få kontroll og få snudd smittetrenden, sier Nakstad.