FHI skal vurdere koronavaksinering av barn

Pfizer tester nå koronavaksinen sin på små barn. Amerikanske barn har vært prøvekaniner for vaksinegiganten. 12 år gamle Caleb Chung har fått den.

– Det er definitivt veldig spesielt å få muligheten til å gjøre noe slikt. For vanligvis har jeg jo bare hjemmeskole og kan ikke gjøre noe for å bekjempe viruset, sier Caleb.

Foreløpig har kun 12 barn under 12 år testet vaksinen. Caleb er fornøyd med å være blant de første.

– Å hjelpe andre barn slik at de vil ta vaksinen i fremtiden, når den blir allment tilgjengelig, var noe jeg kunne bidra med.

Pfizer-vaksinen er godkjent for alle over 16 år i USA. Men en studie viser at den er trygg også for barn ned til 12 år.

Helsearbeidere registrerer en kvinne med barn ved et vaksinasjonssenter i Beijing. Foreløpig er det kun kvinnen som får vaksinen. Den er ikke godkjent for barn. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Vil vurdere vaksinering av norske barn

Allerede denne våren kommer Pfizer til å søke om å få godkjent vaksinen i USA for dem over 12 år. Selskapet sier vaksinen kan tas i bruk for barn til høsten.

Flere andre selskaper er også i gang med å teste ut sine vaksiner på barn.

Frode Forland, fagdirektør i FHI. Foto: Alem Zebic / NRK

Det mener fagdirektør i Folkehelseinstituttet Frode Forland kan bli viktig:

– Smitten har økt blant barn og unge med disse nye virusvariantene. Og det er ikke helt slutt selv om man har fått vaksinert alle over 18 år. Og vi må tenke framover også, om det blir relevant å vaksinere barn.

Forland sier FHI skal vurdere å ta med barn i vaksinasjonsprogrammet i Norge.

– Nå må jo først vaksinene testes ut blant barn og unge. Og det er i ferd med å skje nå.

– Kan være viktig for barn

Margrethe Greve-Isdahl er overlege ved avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet, og kan mye om barn og vaksiner. Hun sier vaksinering av barn kan være viktig, av to grunner.

Margrethe Greve Isdahl, overlege ved avdeling for smittevern og vaksine ved FHI. Foto: NRK

Den ene er for barn med høyre risiko for alvorlig sykdom ved covid-19. Den andre grunnen er at det kan hende vaksinering må til for å skape flokkimmunitet i befolkningen.

– For å si noe sikkert om dette trenger man bedre oversikt over hvor god effekt vaksinene har på smittespredning. I tillegg vil også vaksinasjonsdekningen i den øvrige befolkningen spille inn, sier Greve-Isdahl.