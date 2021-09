En av tre kritiske til full gjenåpning i september

Et samfunn hvor enmeteren er historie, med konsertarenaer som kan fylles helt opp. Uten inngripende smitteverntiltak som alle må forholde seg til.

Slik vil et gjenåpnet Norge se ut.

Allerede 10. august varslet helseminister Bent Høie at folk kunne «danse tett og gå på one-night stands igjen» mot slutten av september.

Likevel, kort tid før en slik eventuell gjenåpning, er det fortsatt delte meninger i befolkningen om en full gjenåpning er klokt eller ikke.

Slik så det ut ved Karl Johans gate 24. mars 2020, knappe to uker etter at Norge ble stengt ned. Nå håper regjeringen på full gjenåpning snart. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

En av tre skeptiske

En av tre nordmenn – 34 prosent – er enten sterkt imot, eller i noen grad imot, en slik gjenåpning av samfunnet mot slutten av september.

Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK.

Samtidig støtter rundt seks av ti – 59 prosent – en slik gjenåpning i stor eller i noen grad.

Norstat gjennomførte en lignende undersøkelse i august, men hvor spørsmålet ble stilt på en litt annerledes måte.

Da svarte sju av ti – 71 prosent – at de støttet regjeringens plan om å gjenåpne Norge i september.

Norstat: – Kan tyde på en økt skepsis

De to undersøkelsene kan ikke sammenliknes direkte fordi spørsmålene ikke er identiske, understreker Mads Motrøen, som er ansvarlig for politiske meningsmålinger i Norstat.

Mads Motrøen er ansvarlig for politiske meningsmålinger i Norstat. Foto: Halldor Asvall / NRK

I den første undersøkelsen ble folk spurt om full gjenåpning «etter at alle voksne har fått tilbud om vaksine mot korona». Denne opplysningen var ikke med i spørsmålet i undersøkelsen i august.

– Hva kan man tolke ut ifra disse to undersøkelsene, sett opp mot hverandre?

– I essens så har vi stilt spørsmål om gjenåpning i løpet av september: Støtter du dette, eller ikke? Det tallet har falt ganske mye. Det kan selvfølgelig være fordi formuleringen er litt annerledes, men vi ser også at det er en ganske stor forskjell på de to tallene.

– Hva kan resultatene tyde på?

– Det kan tyde på at det er en økt skepsis i befolkningen til å åpne såpass fort. Det har vi også sett i en del andre undersøkelser, at det er en økende skepsis til det frislippet vi har sett. Og at det er en del som ønsker å bremse det lite grann, sier Motrøen.

Høie: – Ikke unaturlig at det har endret seg noe

Helseminister Bent Høie mener tallene viser at det fortsatt er mange som mener det kan være mulig å gjenåpne samfunnet mot slutten av september.

– Så er det ikke unaturlig at det har endret seg noe siden sist dere hadde denne målingen. Og det har vært ganske store utbrudd enkelte steder i landet, sier Høie.

– Hvor trygg føler du deg på at det vil være riktig å åpne Norge innen slutten av september, hvis dere går for det?

– Hvis vi går for det, så vil det nettopp være basert på at vi har gjort en konkret vurdering at vi mener at det er trygt. Men vi er ikke der ennå. Det er først og fremst vaksineringen som er mest avgjørende nå. Så vi er veldig avhengig nå av at alle tar dose to så raskt som mulig etter at de har tatt dose en, som er fire uker.

– Likevel er en av tre er skeptiske til å åpne Norge helt innen slutten av måneden. Hvordan ser du på det?

– Det er også forståelig. Vi har levd i en tid der vi har vært veldig forsiktige. Nå er vi i en ny situasjon hvor store deler av befolkningen er beskyttet gjennom vaksine. Det gjør at vi skal tenke litt annerledes. Det at alle ikke er helt med på det ennå, har jeg stor forståelse for, sier Høie.

Helseminister Bent Høie håper nå at vi snart kan gjenåpne samfunnet igjen. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum