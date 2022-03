FHI frykter resistent gonoré: – Kan bli problematisk for mange

Antall meldte tilfeller av gonoré, syflis og hiv gikk ned i 2021, viser årsrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Trenden med nedgang i meldte tilfeller av hiv og gonoré i 2020 og hiv, gonoré og syfilis i 2021 må i stor grad antas å være koronarelatert. Vi må derfor være forberedt på en endring i smitteutviklingen framover, sier seniorrådgiver Øivind Nilsen ved FHI.

I 2021 ble det meldt 555 gonorétilfeller i Norge mot 1045 tilfeller i 2020 og 1704 tilfeller i 2019.

Blant annet i studentmiljøet var nedgangen stor.

– Det har på mange måter vært «stusslig» å være student, med mye hjemmesitting og lite sosial aktivitet, sier Nilsen til NRK.

Det kan noen av studentene på Blindern i Oslo, skrive under på.

– Det har sine naturlige årsaker, ja. Det har vært mindre sosial kontakt, sier Fredrik Velle Segelstad og David Øynes.

Men bortsett fra under pandemien har gonorétilfellene i Norge økt gjennom flere år. Og det bekymrer FHI.

STUDENTER: David og Fredrik forstår godt at nedgangen i antall gonorétilfeller blant studenter har gått ned under pandemien. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Frykter resistens

De har også sett at bakterien som gir gonore, gonokokker, har blitt vanskeligere å ta knekken på.

Bakterien har nemlig utviklet en evne til å bli antibiotikaresistent, ifølge Nilsen.

– Nå er vi over på injeksjonsbehandling, og rundt i verden ser vi nå de begynnende eksemplene på resistens mot middelet vi bruker i den, ceftriaxon, sier han til NRK.

Det er også oppdaget noen tilfeller i Norge.

– Hele verden følger med på situasjonen. Og hvis gonokoggene blir resistente mot ceftriaxon er vi virkelig ute å kjøre, sier Nilsen.

– Det kan bli problematisk for mange, det. Det er kjipt å ikke bli kvitt ting, hvis du havner i en eller annen felle, forteller student David Øynes.

FHI tror det er spørsmål om tid før det kan bli vanskelig å bli kvitt gonoré.

– Det er et spørsmål om når, ikke om det skjer. Det som er særlig bekymringsfullt er at mange menn som har sex med menn, for eksempel, smittes gjentatte ganger, og trenger stadig nye behandlinger mot gonoré.

Oppfordrer til kondombruk

ADVARER: Øivind Nilsen hos FHI tror det kan bli vanskelig å håndtere gonore i fremtiden. Foto: Folkehelseinstituttet

Gonoré hos heteroseksuelle, særlig kvinner, har økt markant de siste årene. Det har også gonoré og syfilis hos menn som har sex med menn.

FHI har en klar oppfordring;

– Økt kondombruk og sikrere sex hos risikoutsatte grupper er helt nødvendig for å snu utviklingen, sier seniorrådgiver Øivind Nilsen ved FHI.