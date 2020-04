FHI frykter hytteforbudet kan ha skapt en ny smittefare

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi advarer nå fordi hyttene har vært lite brukt over lengre tid på grunn av koronasituasjonen. Vi mener en må være litt oppmerksom på en type bakterie som kan etablere seg i vannsystemet på hytta når det er stillestående vann i flere uker eller måneder, sier Line Ø. Angeloff, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet (FHI), til NRK.

I morgen er forbudet som hindret deg i å dra på hytta over. Men FHI ber deg altså nå om å være på vakt også for legionella når du drar tilbake til hytta. Legionellabakterien kan nemlig ha etablert seg i rørene.

ADVARER: Line Ø. Angeloff, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet. Foto: Privat

Bakterien kan gi lungesykdom, og noen få dør av dette hvert år. Halvparten av de normalt rundt 70 årlig smittede i Norge blir smittet i utlandet.

– Nå har vi en spesiell situasjon i helsevesenet, og det er klart at vi ikke ønsker at flere blir legionellasyke på toppen. Det er vanligvis ikke snakk om en stor andel som blir smittet av legionellabakterien, men det er de samme utsatte gruppene som ved korona som vi er engstelige for at kan få legionellose. Eldre og de med nedsatt immunforsvar, sier Angeloff.

Omdiskutert forbud

FHI har laget flere råd for å hindre legionellasmitte på hytta. Blant annet å skru opp varmen på varmtvannsberederen og la vannet renne i alle kraner i fem minutter.

– Bakterien er ikke farlig i rennende vann eller å drikke. Men det som kan skje når disse kommer ut i dusjen er at det spres små aerosoler i lufta som du kan puste ned i lungene. Det er innåndingen som er farlig, sier Angeloff.

Hytteforbudet har fått mye oppmerksomhet og blitt debattert, spesielt da mange nordmenn måtte gi opp påskeplanene. FHI-overlege Preben Aavitsland har sagt at man kunne lempet på blant annet hytteforbudet uten at antall smittede i Norge ville øke nevneverdig.

Nå som FHI advarer mot mulige bivirkninger av hytteforbudet, vil Angeloff likevel ikke gå inn i hyttediskusjonen.

To sykdomsbilder

Angeloff sier legionellasmitte kan gi to mulige sykdomsbilder.

– Den ene er legionærsykdom som gir alvorlig lungebetennelse. Spesielt eldre personer og personer med nedsatt immunforsvar er utsatt. Den andre er pontiac-feber. Det gir vanligvis en mildere influensalignende sykdom. Det er en sykdom som sjelden trenger behandling, sier Angeloff.

Noen får bare milde eller ingen symptomer. Angeloff presiserer at dette er generelle råd, fordi legionella kan etablere seg også i hus og andre steder som blir stående lenge uten rennende vann.

– Men det er flere som holder seg borte fra hytta nå enn normalt. Og hvis det er slik at flere har vært borte, tenker jeg at vannet er i mindre sirkulasjon og at det igjen kan føre til mer oppblomstring av legionella, sier Angeloff.