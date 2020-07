FHI får ikke behandle personopplysninger i Smittestopp

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Datatilsynet mener blant annet at FHI ikke har dokumentert appens nytteverdi, og er også kritisk til bruken av GPS i kontaktsporingsarbeidet.

– Vi har sett på de tekniske løsningene som er valgt i Smittestopp, den lave oppslutningen om appen (om lag 14 prosent av befolkningen over 16 år) og smitteutbredelsen i befolkningen, heter det.

Assisterende direktør ved FHI, Gun Peggy Knudsen, er skuffet over vedtaket, sier hun i en kommentar på FHI sine nettsider.

– Det virker ikke som Datatilsynet har tatt hensyn til dokumentasjonen som er sendt over etter 1. juni, og vi mener vi har dokumentert at Smittestopp er et tjenlig tiltak for å forebygge og hindre smitte, sier hun.

– Vi har allerede stanset innsamling av data, slettet alle personopplysninger og deaktivert appen 16. juni som følge av Datatilsynets varsel.

Folkehelseinstituttets smittesporingsapp «Smittestopp». Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kritikk mot løsningen

Ifølge Folkehelseinstituttet innebærer vedtaket fra Datatilsynet ikke en stans i behandlingen av personopplysninger, men det betyr at FHI ikke kan gjenoppta innsamling av personopplysninger gjennom Smittestopp før det midlertidige forbudet eventuelt blir opphevet.

Smittestopp-appen har fått kritikk fra flere hold etter at den ble lansert, først og fremst fordi man hadde valgt en teknologisk løsning som ikke beskyttet personvernet godt nok.

Spesielt ble det trukket fram at det var store utfordringer knyttet til innsamling av posisjonene til brukerne (GPS) til store sentrale lagre.

– Vi er bekymret for at noen av «løsningene» for krisen kan muliggjøre et omfang av overvåking av samfunnet som man aldri før har sett, skrev 280 eksperter i et opprop.

– Vil være viktig

FHI har likevel ikke gitt opp håpet om at Smittestopp kan brukes i smittesporingsarbeidet.

– Vi mener fortsatt at smittesporingsappen vil være viktig i arbeidet med å spore opp nærkontakter til smittede hvis vi får en eller flere større oppblussinger av korona i Norge, og vil arbeide videre med å teste og forbedre appen i august, sier Gun Peggy Knudsen.