Fengselet spredte feilaktig dødsrykte om innsatt: – Det er en grov krenkelse

– Det var jævlig ekkelt og ubehagelig, sier mannen til NRK.

Han ønsker ikke å stå frem fordi han fremdeles er under soning. På telefon forteller han om hendelsen.

– Kameraten min var helt rar i stemmen da han ringte og lurte på om det gikk bra med meg. Jeg skjønte jo selvfølgelig ingenting. Han sa han at det hadde gått en kar rundt på øya (Bastøy journ.anm.) og sagt at jeg var død. Jeg ble sjokkert.

Bastøy fengsel er det største lavsikkerhetsfengselet i Norge. Det er plass til 115 innsatte i fengselet som ligger på en øy i Oslofjorden. Mannen har selv sonet der og kjenner flere av de innsatte.

Han sier det var ubehagelig å få dødsmeldingen. Den unge mannen forsto ikke om det var noen som ønsket han død eller om noen trodde han var død.

STOR ØY: Bastøy fengsel ble åpnet i 1982. Det er kun menn som soner straffen sin på øya og de innsatte bor i hus med fellesområder. Foto: Kristin Heien

– Hvis du går rundt og snakker om at folk er døde, bør du være sikker på at de er det

Da startet prosessen med å finne ut hvordan den usanne meldingen om hans død kunne bli spredd.

– Jeg kontaktet en person som hadde sagt det til andre innsatte og spurte han hvor han hadde informasjonen fra. Han svarte at han fikk det fra en ansatt.

Bastøy fengsel Ekspandér faktaboks Fengslet ligger på Bastøy mellom Horten og Moss i Oslofjorden og er en del av Horten kommune. På den nordre delen av øya ligger badestranden Nordbukta, som har status som friområde. Fengslet fungerer som et eget lite lokalsamfunn med ca. 80 bygninger. De innsatte har tilgang på butikk, bibliotek, informasjonskontor, helsetjeneste, kirke, skol og NAV. På øya finnes også et kaianlegg, fergedrift til og fra Horten og et gammelt fyr som leies ut for mindre møter og seminarer. Fengselsanlegget ble opprinnelig bygd som «Opdragelsesanstalt for forsømte Gutter». Bastøy skolehjem var i bruk fra 1900 til 1970. (Kilde: Bastoyfengsel.no og Wikipedia)

Mannen tok kontakt med fengselsledelsen på Bastøy, både over telefon og per e-post. Han kunne ikke skjønne hvordan et dødsbudskap kunne bli spredd på denne måten. Først opplevde han at fengselsledelsen bagatelliserte saken og ikke tok han på alvor.

– Hvis du går rundt og snakker om at folk er døde, bør du være sikker på at de er det, da. Og spesielt når du snakker med folk som sitter i fengsel. De har begrensede muligheter for å finne ut om det er korrekt eller ikke, sier mannen.

Han får nå bistand fra John Christian Elden ved advokatfirmaet Elden som mener mannen og de som fikk det uriktige dødsbudskap fortjener en beklagelse.

SPRELL LEVENDE: Advokat John Christian Elden bistår mannen i saken. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er veldig uheldig at offentlige myndighetspersoner går ut og sier at en person er død til hans venner og bekjente. Særlig når han er sprell levende, sier Elden til NRK.

– Er det straffbart?

– I ytterste konsekvens kan dette være både brudd på taushetsplikt og krenkelse av privatlivets fred, men det kan også være nettopp bare uheldig.

Beklager i e-post til den innsatte: – Veldig uheldig

NRK har forelagt kritikken fra den innsatte til Bastøy fengsel og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), og spurt hvordan en slik melding kunne gå ut.

– Ved en feiltakelse ble det ved Bastøy fengsel gitt melding om at en tidligere innsatt var død. Dette viste seg å ikke medføre riktighet og det er sterkt beklagelig at beskjeden ble gitt, skriver fengselsleder Robert Holmsen i en uttalelse til NRK.

STERKT BEKLAGELIG: Fengselsleder ved Bastøy fengsel sier dødsmeldingen gikk ut ved en feiltakelse. Foto: Terje Pedersen / NTB/Scanpix

Fengselet har sendt en skriftlig beklagelse til mannen. NRK har fått tilgang til det:

Viser til hendelse der det ved en misforståelse ble gitt informasjon til en innsatt om at du var død. Dette er selvfølgelig veldig uheldig og det beklages at dette har skjedd. Hendelsen er også tidligere beklaget både per telefon og e-post.

Videre skriver fengselet at de som følge av hendelsen har gått gjennom sine rutiner for å sikre at slike hendelser ikke skal gjenta seg i fremtiden.

– Det er en grov krenkelse uansett om det er gjort det med vilje eller ikke. Jeg hadde håpet at den ansatte som spredte ryktet kunne ringe meg direkte og beklage slik at vi kunne lagt saken død, men det vil de ikke, sier mannen.

Kriminalomsorgen ønsker ikke å fortelle han hvem den ansatte er og sier at de håndterer saken internt.

– Dette er problematisk for meg, avslutter mannen.