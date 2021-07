Får erstatning etter AstraZeneca-vaksinering

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Dette er de første som får medhold for vaksineskader i forbindelse med covid-19-pandemien i Norge.

Alle tre fikk AstraZeneca-vaksinen, som senere ble tatt ut av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet på grunn av flere tilfeller med alvorlig blodpropp, lave blodplater og blødninger.

Den ene saken dreier seg om en kvinnelig helsearbeider i 40-årene som døde i mars. Kvinnen ble prioritert i vaksinekøen på grunn av sin stilling som helsearbeider.

Hun etterlater seg ektemann og barn.

I de to andre sakene overlevde pasientene, en kvinnelig helsearbeider og en mann i 30-årene. Mannen sliter fortsatt med store ettervirkninger etter et lignende sykdomsforløp.

– Skremmende opplevelse

De tre som har fått medhold ønsker ikke å la seg intervjue, men de to som overlevde uttaler seg anonymt via NPE.

– Jeg ble innlagt med store smerter. Det var skremmende å følge med på nyhetene om andre som nettopp hadde dødd av samme vaksine jeg hadde fått, sier mannen på telefon fra Rikshospitalet.

Både han og den kvinnelige helsearbeideren, som begge er i 30-årene, understreker overfor NPE at de mener folk må ta vaksinen slik helsemyndighetene anbefaler.

– Jeg fikk alvorlig hjerneblødning og blodpropp. På sykehuset fikk jeg mange telefoner fra venner og familie som lurte på om jeg fortsatt var i live, sier hun.

Begge er fortsatt sykmeldt og usikre på hvor langvarige vaksineskadene blir.

Rolf Gunnar Jørstad, direktør i Norsk pasientskadeerstatning (NPE), sier at vaksinen var årsaken til de alvorlige bivirkningene noen personer har fått. Foto: NPE

– Vaksinen årsak til bivirkningene

Rolf Gunnar Jørstad, direktør i NPE, sier at de har gitt medhold fordi vaksinen var årsaken til de alvorlige bivirkningene.

– Vi har god medisinsk informasjon i de aktuelle sakene, blant annet fra forskningsmaterialet som Rikshospitalet har samlet om disse veldig spesielle immunreaksjonene, sier Jørstad.

Størrelsen på erstatningene er ennå ikke fastsatt.

77 saker

Hittil har NPE mottatt 77 søknader om erstatning for bivirkninger etter koronavaksine.

53 av dem fikk AstraZeneca-vaksinen

11 fikk Pfizer og seks fikk Moderna

I sju saker er det fortsatt uavklart hvilken vaksine som ble gitt

Ifølge NPE dreier åtte av de 77 sakene seg om dødsfall:

Tre av dem fikk AstraZeneca

En fikk Moderna

To fikk Pfizer

I to av sakene er det fortsatt uavklart hvilken vaksine som ble gitt

Det er tidligere kjent at fire pasienter døde av den alvorlige bivirkningen med blodpropp og lave blodplater. NRK har også skrevet at flere svært skrøpelige sykehjemspasienter, som fikk vaksinen, kan ha dødd tidligere enn ventet på grunn av bivirkninger.

– Vi har altså tatt stilling til sammenhengen mellom vaksinen og dødsfallet i en av de åtte sakene, og jobber nå med å avklare mulig sammenheng i de andre syv sakene, sier Jørstad.

– Må dekke det økonomiske tapet

Advokat Therese Lohne Boehlke i advokatfirmaet Ness Lundin, representerer familien til kvinnen som døde. Hun sier dette betyr en økonomisk trygghet for familien. Foto: Advokatfirmaet Ness Lundin

Advokat Therese Lohne Boehlke i advokatfirmaet Ness Lundin, representerer flere av klientene som har søkt om erstatningskrav etter vaksinering – blant andre de etterlatte til kvinnen som døde.

Hun sier at kravene dreier seg om å dekke det økonomiske tapet til de etterlatte familiene.

– Det betyr økonomisk trygghet for familien, sier Boehlke.

Hvor mye dreier det seg om?

– Det kan jeg ikke si noe om nå. Det avhenger av inntekten til både hun som har gått bort og ektefellen, samt hvilke kostnader de har i familien, sier advokaten.

Hun forteller at advokatkontoret blir kontaktet av mange som lurer på hvordan de skal gå frem, og om de kan ha krav på erstatning.

– Vi anbefaler alle som opplever bivirkninger etter vaksinen om å melde saken inn til NPE, så vil NPE ta stilling til om bivirkningene har en sammenheng med vaksineringen, og om de har et økonomisk tap som følge av det.

Hva skal til for å få erstatning?

– Det må være en sammenheng mellom vaksinen og bivirkningene. Men i utgangspunktet er beviskravet lavt, fordi man ønsker en høy vaksineoppslutning. Da har man sagt at de som får en bivirkning eller plager etter en vaksinasjon, skal ha et sterkt rettslig vern, sier advokaten.

Mer enn fire

Til nå er det satt over 4 millioner vaksinedoser i Norge.

Ifølge Statens legemiddelverk har de per 22. juni fått 16.254 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon.

Bivirkningene kan være alt fra milde forbigående symptomer som lett feber og hodepine, til langt mer alvorlige bivirkninger, som blodpropp.

– Det er ubehagelig å få bivirkninger av vaksiner. Når det ender med dødsfall, er det tragisk for alle og selvsagt svært tungt for de etterlatte. Fordi vi vet at ventetiden kan være vanskelig for mange, jobber vi så raskt som mulig med å gi svar på søknadene, sier Jørstad.