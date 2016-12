Fant fram hodelykt og grill da strømmen gikk julaften

683 husstander har mistet strømmen på Radøy 1. juledag. De fleste som var strømløse på Vestlandet julaften, hadde i 21-tiden fått strømmen tilbake. På det meste var rundt tusen husstander i Gulen, Radøy, Masfjorden og Høyanger uten strøm.

– Vi jobber med feilsøk i området, og prøver å koble inn enkeltområder. Dette gjør vi for å finne hvor feilen ligger, sier kommunikasjonsrådgiver Jarle Hodne i BKK.

Sunnfjord Energi meldte på sine hjemmesider at lynet hadde slått ned i en trafo på Ytre Torvund i Høyanger kommune, like ved E39. Dette forplantet seg utover i retning Lavik utover julaften.

Brukte grill og vedovn

Dermed måtte folk finne alternative måter å gjøre klar julematen, blant annet Bjørn-Terje Norevik og familien på Norevikane i Høyanger.

– Vi fikk lagt på ribbe og pølser og fikk kokt potetene. Det gikk bra det, forteller Norevik.

Noen kilometer lenger ute fikk Sølvi Therese Raa og hennes familie gjort klar maten på vedovnen i stua. Deretter løste de problemet med hodelykter og stearinlys rundt matbordet.

600 husstander uten strøm

Over 600 husstander i Gulen, Høyanger, Radøy og Masfjorden var uten strøm om kvelden julaften. I Gulen ble det meldt om strømløse husstander allerede like før klokken 11 julaften, mens det ble strømløst klokken 12.20 på Radøy.

I Masfjorden ble det strømløst like etter at klokkene hadde ringt julen inn klokken 17.

Avisen Strilen skriver at det har tatt lengre tid enn ventet å rette feilene.

Uvær og lynnedslag

Kraftselskapet BKK opplyser årsaken til strømbruddene trolig er lynnedslag i flere transformatorer, samt kastevind som har revet trær over strømledninger.

– Vi gjør alt vi kan for å få tilbake strømmen. Vi håper at folk gjør det beste ut av situasjonen og at det blir en koselig julaften likevel, sier Hodne.