Fagforeninger beskylder Støre for å favorisere LO

Som nyutnevnt YS-leder med 230.000 medlemmer i ryggen brukte Hans-Erik Skjæggerud første anledning til å skyte på regjeringen.

– Vi er ikke fornøyd. Den norske modellen handler om at arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter spiller på lag. Da må alle parter være med, sier Skjæggerud til NRK.

Han mener trepartssamarbeidet nå knaker i sammenføyningene. Samarbeidet hvor arbeidstakerorganisasjoner sammen med arbeidsgiverne og regjeringen utformer arbeidslivspolitikk og andre ordninger.

– LO har veldig tett kontakt med regjeringen. Mange beslutninger tas uten at flertallet er til stede, for flertallet av norske arbeidstakere er organisert utenfor LO, fortsetter han.

Skjæggerud beskriver det tette samarbeidet mellom regjeringen og LO som en utfordring for resten av arbeidslivet.

– Hvis ikke alle parter er med, så får heller ikke regjeringen forslag til løsninger som gir de beste beslutningene. Det går utover norsk arbeidsliv og økonomi.

Han får full støtte av Unio-leder Ragnhild Lied. Til sammen organiserer de to hovedsammenslutningene i underkant av 620.000 arbeidstakere.

– Vår opplevelse er at det ikke er et like tett samarbeid med regjeringen som det var i forrige periode, med den forrige regjeringen. Det er veldig uheldig. Ikke minst i krisetider, så er det viktig at regjeringen lytter til alle parter i trepartssamarbeidet, sier Lied.

Forventer bedring

Også YS-leder Skjæggerud mener samarbeidet med regjeringen fungerte bedre under Erna Solberg enn det gjør nå.

– Det var blandede erfaringer der også. Men de siste par årene, da pandemien traff landet, fikk vi på plass et skikkelig godt partssamarbeid, sier han.

Både Lied og Skjæggerud forventer bedring fra Støre og mannskapet hans framover.

– Vi må fortelle Støre hva han risikerer ved å ikke ha alle partene ved bordet. Det er han som er kaptein på skuta og må ta styringa over mannskapet. Hvis ikke, går det utover arbeidslivet og norske arbeidstakere, sier YS-lederen.

Som eksempler på det de opplever som favorisering av LO, trekker Unio-leder Ragnhild Lied fram møter de først i etterkant får vite om.

Unio-leder, Ragnhild Lied. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi etterlyser jo møter, som vi får høre om, hvor vi ikke har vært til stede. Da blir det jo som regel avtalt et møte, men som oftest er det for sent, sier hun.

På sidelinjen

Hans-Erik Skjæggerud i YS mener regjeringen i praksis plasserer store deler av norsk arbeidsliv på sidelinjen.

– Det er det vi har erfart så langt, sier han.

– Så du mener at LO og Ap driver kokkelimonke seg imellom?

– Ja, det er ganske tydelig. Vi har flere eksempler gjennom det siste året på at partssamarbeidet ikke virker som det skal.

YS-lederen trekker fram forhandlingen om strømstøtte til husholdninger og næringsliv som ett eksempel. Han sier regjeringen da holdt møter med LO og NHO – uten at de andre organisasjonene var til stede.

– Vi hører jo ingenting. Vi hører bare i mediene at partene i arbeidslivet har møttes, sier han.

NHO: – Flere som kjenner på det

Slik LO er største aktør blant arbeidstakerne, er NHO den største på arbeidsgiversiden. Og NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsom sier hun kjenner godt til misnøyen fra enkelte organisasjoner.

– Det er nok et faktum at flere aktører opplever at det var bedre dialog med forrige regjering enn nåværende regjering, sier hun til NRK.

Melsom råder regjeringen til å endre kurs.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det er utrolig viktig å sikre en god trepartsdialog. Da må alle aktører oppleve å bli tatt på alvor, sier Melsom, som beskriver dialogen mellom NHO og regjeringen som god.

– Opplever dere at LO er blitt viktigere og de andre organisasjonen mindre viktige når regjeringen møter dere?

– Det er nok flere som kjenner på det nå. I urolige tider er det viktig å sikre legitimitet og tillit, sier hun.

Støre: – Ikke riktig

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) går i rette med beskrivelsene fra YS og Unio. Han avviser at regjeringen favoriserer LO.

– Det er ikke riktig. Vi ønsker å lytte til alle organisasjoner i arbeidslivet. Vi heier på alle som velger å organisere seg, enten det er bedrifter eller arbeidsfolk. Vi lytter også til YS, og det har vi tenkt å fortsette med, sier Støre.

Det er sterke historiske bånd mellom LO og Arbeiderpartiet. Ennå i dag sitter tre LO-topper i Arbeiderpartiets sentralstyre, nettopp i kraft av sine faglige verv. Men Støre sier regjeringen har «bred kontaktflate» – både blant arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Sp).

– Er kritikken urimelig?

– Nei, jeg skjønner at de melder seg på. Og det er jo ikke sånn at alle organisasjoner er inne i alle møter hele tiden. Men vi tar organisasjonene med når vi har høringer, prosesser og så videre.

Statsministeren kommer med en oppfordring i retur til de to organisasjonene:

– Det var noe Gro Harlem Brundtland lærte meg en gang, nemlig at telefonen virker begge veier. De ønsker at vi skal være mer i kontakt med dem. Det tar jeg med meg. Men de har også muligheten til å kontakte oss. De vet veldig godt hvor vi er og hvem vi er, og kontakten er helt åpen, sier Støre.