Eva-Beate er bekymret nå som samfunnet gjenåpner: – Jeg kjenner på en angst

Etter 561 dager med restriksjoner og koronaregler, gjenåpner Norge lørdag klokken 16.

Beskjeden ble mottatt med uforbeholden jubel fra de fleste, men ikke fra alle.

– Jeg liker egentlig ikke å se på meg selv som svak, for jeg har overlevd kreftsykdom tre ganger. Jeg har gjennomgått transplantasjon med både benmarg og lunger, men i denne sammenhengen er jeg nok svakere enn de fleste i samfunnet, sier Eva-Beate Galgum fra Ottestad.

Selv om hun er glad på andres vegne over at samfunnet åpner igjen, er hun bekymret for seg selv.

– Det er sånne som meg denne gjenåpningen er farligst for, selv om det kanskje ikke synes, sier hun til NRK.

Galgum har tidligere blitt intervjuet av Hamar Arbeiderblad.

Vet ikke om vaksinen har effekt

Hun går på immundempende medisiner, slik at kroppen ikke skal avstøte de transplanterte lungene. Disse medisinene kan redusere vaksineeffekten.

Galgum har fått tre doser med vaksine, men vet ikke om hun har noen effekt av dosene.

Etter dose to hadde hun ingen påviste antistoffer. Da ble det bestemt at hun skulle få en tredje dose.

– Jeg mottok for få dager siden et brev fra Rikshospitalet der det sto at enkelte transplanterte hadde fått antistoffer av dose tre. Så det er jo veldig usikkert. Jeg aner jo ikke ennå om jeg er beskyttet, sier hun og legger til:

– I brevet sto det også at dersom jeg var beskyttet så ville den vaksinen ha dårligere virkning på oss enn normalbefolkningen.

Eva-Beate Galgum liker seg best ute i naturen der hun sier hun har følt seg mest normal under pandemien. Foto: Halldor Asvall / NRK

Bekymret for fremtiden

Eva-Beate Galgum mener myndighetene burde vært tydeligere på at det fremdeles er flere tusen nordmenn som ikke har beskyttelse av koronavaksinene.

– Når Bent Høie sier det er trygt å gjenåpne fordi de svakeste i samfunnet er fullvaksinerte, så er ikke det den hele sannheten. Det er mange som fremdeles ikke er beskyttet, sier hun.

NRK møter Galgum under en skogstur.

Hun er bekymret for tiden fremover. Hvordan det blir når venner og familie samles til fest, men hun må være hjemme alene.

– Jeg er redd for å bli enda mer ensom og isolert. Til nå har samfunnet på sett og vis tatt hensyn til meg. Nå må jeg passe meg litt for samfunnet. For meg er korona like farlig nå som det var 12. mars 2020. Hverdagen blir den samme, sier hun.

Samtidig er Galgum tydelig på at hun er glad på vegne av samfunnet for øvrig.

– De aller fleste har ventet på dette lenge, og for de fleste er det en gledens dag. Jeg er glad på vegne av samfunnet, jeg er glad for mannen min og for barna mine.

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie under pressekonferansen fredag der de annonserte at Norge blir gjenåpnet. Høie sier til NRK at de vet at mange også er bekymret og at han derfor adresserte dette under pressekonferansen. Foto: Ali Zare / NTB

Høie: – Vi må ta hensyn

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier til NRK at han forstår frykten til Eva-Beate veldig godt, og sier det er viktig at folk er oppmerksomme på at mange har det sånn.

– Derfor understreket både statsministeren og jeg på pressekonferansen i dag at det er viktig at vi alle er oppmerksomme på at det er noen i samfunnet som blir bekymret når samfunnet åpner opp igjen, og som har god grunn til det, sier han.

Helseministeren understreker at vi derfor må ta hensyn i et samfunn der vi skal leve sammen.

– Noen ønsker av den grunn å bruke munnbind. Det er et signal til alle rundt at her er det en person som har grunn til å være bekymret. Da må vi være flinke til å ta hensyn og holde litt ekstra avstand, sier Høie.

Han oppfordrer videre folk til å være hjemme når de er syke, vaske hender og hoste i albuen.

– Da bidrar vi med mindre smitte i samfunnet. Denne gruppen kan også være bekymret for andre smittsomme sykdommer, sier Høie.

100.000 nordmenn bruker immundempende

Rundt 5 800 nordmenn har fått livsviktige organer gjennom transplantasjon, og er helt avhengige av immundempende medisiner, opplyser avdeling for transplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus til NRK.

Også kreftpasienter og mange andre pasientgrupper bruker immundempende medisiner som kan redusere vaksineeffekten.

Til sammen bruker minst 100.000 nordmenn slike medisiner, ifølge legemiddelverket.

Regjeringen har bestemt at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om en tredje dose med koronavaksine.