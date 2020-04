EUs smittevernbyrå ber land vurdere munnbind i offentlige rom

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det var Aftenposten som først omtalte saken.

Begrunnelsen er, ifølge de europeiske smittevernmyndighetene, at et munnbind kan redusere risikoen for at smittedråper fra enkeltpersoner, som ikke har utviklet symptomer, smitter videre til andre personer.

Bruk av munnbind bør vurderes spesielt når man befinner seg i folksomme, innestengte områder, som for eksempel butikker, kjøpesentre, eller når man reiser kollektivt, heter det i gjennomgangen til ECDC.

Ifølge smittevernmyndighetene bør medisinske, profesjonelle munnbind forbeholdes helsepersonell, siden slikt smittevernutstyr har vært mangelvare. Isteden oppfordrer ECDC folk til å vurdere å bruke alternative munnbind, laget av for eksempel tøy.

ECDC understreker at bruk av slike munnbind kun skal være et tilleggstiltak, og ikke erstatte andre og viktige smitteverntiltak som sosial distansering, vasking av hender og hosting i albuen.

FHI: – Vi er nødt til å vurdere

Hanne-Merete Eriksen-Volle bekrefter at FHI vurderer rådene fra ECDC om å vurdere å råde sivilbefolkninga til å bruke munnbind generelt. Foto: NRK

Norske helsemyndigheter, som i stor grad følger rådene fra de europeiske smittevernmyndighetene, har hittil ikke anbefalt sivilbefolkninga å bruke munnbind på gata.

Begrunnelsen er blant annet at feil bruk av munnbind heller kan øke smitterisikoen, og at det ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) tyder på at det har lite effekt at den friske delen av befolkninga bruker munnbind.

Hanne Merete Eriksen-Volle, seksjonsleder i FHI, sier til NRK at de leser dokumentet fra ECDC som en oppfordring til å vurdere munnbindbruk.

– Nå som ECDC har kommet med disse anbefalingene, er vi nødt til å gå nærmere inn på, se og vurdere dem. Det er et arbeid som vi har startet på, og som vi regner med å ferdigstille i nærmeste framtid, sier Eriksen-Volle.

Hun sier FHI følger med på situasjonen fortløpende, og vurderer kunnskapsgrunnlaget etter hvert som det kommer.

– Det er klart at alle vurderinger som gjøres av WHO og ECDC er noe vi tar med oss inn i beslutningsgrunnlaget, sier Eriksen-Volle.

Alternativt smittevernsutstyr

– Frykter dere en enda større mangelsituasjon på smittevernsutstyr dersom munnbindrådet endres?

– Det er en reell utfordring dette med tilgang på beskyttelsesutstyr, og vi er nødt til å sikre at helsetjenesten har tilgjengelig smittevernutstyr som de trenger, svarer Eriksen-Volle.

Seksjonslederen i Folkehelseinstituttet påpeker samtidig at ECDC åpner for en annen type munnbind enn de man bruker i helsetjenesten, som hjemmelagde eller basert på tekstiler.

– Sånn sett vil ikke det rådet være konkurrerende med det smittevernutstyret som helsetjenesten trenger, sier Eriksen-Volle.

Flere land påbyr munnbind på offentlige steder

Stadig flere land krever at landets innbyggere i gitte situasjoner bruker munnbind.

Blant annet er det påbudt med maske eller munnbind i butikkene i Østerrike.

Tyske myndigheter «anbefaler sterkt» innbyggerne til å bruke munnbind på offentlig transport og i butikker.

I den amerikanske delstaten Washington er det påbudt å bruke maske eller munnbind i drosjer eller kollektivtransport og i butikker.