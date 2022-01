– Det er absurd og patetisk, men sånn er loven i Norge og han skal jo behandles som alle andre fanger. Hadde vi hatt noen egne regler for han, så ville det skapt enda mer oppmerksomhet rundt ham, sier Lisbeth Røyneland, som er leder for støttegruppa etter 22. juli.

– Jeg håper jo at vi går lei av han etter hvert, at han ikke får så mye oppmerksomhet ettersom årene går.

Hun gruet seg til rettssaken om prøveløslatelse, som startet samme dag som datteren Synne skulle ha fylt 29 år. På rettssakens siste dag sa aktor Hulda Karlsdottir at Anders Behring Breivik er en svært farlig mann – like farlig som for 11 år siden.

Aktor Hulda Karlsdottir ber retten avvise begjæringen om prøveløslatelse. Du trenger javascript for å se video. Aktor Hulda Karlsdottir ber retten avvise begjæringen om prøveløslatelse.

– Veldig mange rettssaker

Aktor kom også inn på at Breivik har uttalt at han har brukt tidligere rettssaker som en PR-plattform – og anklaget 22. juli-terroristen for å gjøre det samme igjen nå.

– Han næres av publisitet. Han stråler. Jeg synes det er vondt å se, opp mot den saken vi står i, sa Karlsdottir.

I samme sekvens leste aktor opp et brev som viste at Breivik hadde ønsket å skaffe seg ny forsvarer. Dette fordi hans forsvarer Øystein Storrvik har sagt nei til å fungere som en «PR-agent» på vegne av terroristen.

I brevet gir Breivik også uttrykk for at han ser for seg nye rettssaker med to års mellomrom.

– I den forbindelse så skisserte han veldig mange rettssaker. Det var typ et anbudsbrev til 500 advokater, men det var ikke noe konflikt. Det var bare at han ville ha noe mer som ikke jeg ga, sier Øystein Storrvik i et intervju.

Røyneland er glad for at rettssaken mot Anders Behring Breivik er over. Du trenger javascript for å se video. Røyneland er glad for at rettssaken mot Anders Behring Breivik er over.

– En plan han har

I 2016 ble Breiviks soningsforhold behandlet i et sivil søksmål. 22. juli-terroristen kan gå til nye sivile søksmål om soningsforhold i fremtiden.

I tillegg har han mulighet til å søke om prøveløslatelse på nytt med jevne mellomrom fram til forvaringstiden utløper. En ny begjæring kan komme ett år etter at forrige avslag på prøveløslatelse er rettskraftig.

– Det er jo en plan han har. Han vil ha oppmerksomhet og bruker rettssaken som en scene for seg selv, og han bruker også media, sier Røyneland, som har fulgt forhandlingene fra en sal i Oslo tingrett.

Difor blir det ei ny Breivik-rettssak Ekspandér faktaboks Anders Behring Breivik blei dømt til 21 års forvaring for å ha drepe 77 menneske på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Minstetida blei sett til det maksimale som lova tillét, som var ti år då dommen blei gitt. Som alle forvaringsdømte har også Breivik etter lova rett på å få ei rettsleg prøving av forvaringsvilkåra når minstetida er over. I tillegg kan ein be seg prøveløslatt eit år etter at førre rettsavgjerd. Det er ikkje noka maksimaltid for forvaringsdømte. Statsadvokaten har sagt nei til å setja terrordømte Breivik fri på prøve. Dermed blir det altså opp til retten å avgjera spørsmålet. Kilde: NTB

– Mest opptatt av å henvende seg til media

Røyneland påpeker at hun mener de fleste mediene har håndtert rettssaken på en god måte. Samtidig er hun kritisk til at andre har l«att vinduet stå åpent».

– Jeg har jo vært innom en del internasjonale medier og sett at de har nærbilder av hans plakat hvor det står er høyreekstremt budskap. Jeg vet at det har gått ut til høyreekstreme miljøer allerede, sier Røyneland.

Aktor Hulda Karlsdottir sier hun nevnte Breiviks uttalelse om PR-plattform som et eksempel på at han ikke har endret atferd eller ideologi etter ti år i fengsel.

– Han har krav på å begjære seg prøveløslatt med jevne mellomrom. Men det jeg ønsker å få frem er hvordan jeg oppfatter ham, sier aktor, og legger til:

– I denne prosessen – som er en viktig behandling – så synes jeg hans opptreden vitner om at han er mest opptatt av å henvende seg til media og ut av salen.

Derfor dekker NRK Breivik-rettssaken Ekspandér faktaboks I et historisk perspektiv er det viktig at NRK dokumenterer terrorangrepene 22.juli 2011. Det inkluderer rettsprosessene og oppgjørene i etterkant.

Dekningen skal skje i tråd med Vær Varsom–plakaten og interne etiske retningslinjer.

Dette er en rettssak om mulig prøveløslatelse. Rettsstaten Norge gir forvaringsfanger muligheten til å få dette rettslig vurdert.

Retten skal vurdere om det er nærliggende fare for om Breivik vil begå et nytt lovbrudd. Behandlingen gir innsikt i behandlingen av og soningsforholdene til forvaringsfanger i Norge.

Øystein Storrvik og Anders Behring Breivik på den siste dagen av rettssaken. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Får se hva vi gjør videre

Øystein Storrvik mente aktors fokus på PR-stunt er på siden av det saken handler om – om Breivik er for farlig til å prøveløslates. Han sier Breiivk har krav på å få vilkårene prøvd – og at «det i den forbindelse er helt irrelevant om han tar med seg noen plakater».

Samtidig er Storrvik tydelig på at han har kommet med sine frarådinger når det gjelder nazihilsen og lapper med nazistisk budskap.

– Men jeg synes ikke det har forstyrret forhandlingene på noen måte, sier Storrvik.

– Når kommer det en ny begjæring om prøveløslatelse?

– Nå er vi mer fokusert på soningsvilkår, som denne saken i prinsippet ikke dreide seg om. Nå er det varslet noen endringer, så får vi se an de, og se hva vi gjør videre med det. Det er et helt annet spor.