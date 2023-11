Etterforskningen i Moss: Politiet leter etter bevis i denne bilen

Tirsdag ettermiddag ble en mann i 30-årene skutt flere ganger utenfor en idrettshall i Moss.

– Det stemmer at vi har beslaglagt en bil som har tilknytning til hendelsen, sier politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger i Øst politidistrikt, til NRK.

Politiet sier at mannen som eier bilen er avhørt som vitne. Bilen hans undersøkes også.

– Vi ønsker å gjøre undersøkelser, og se om det kan finnes bevis i bilen, sier politiadvokaten.

Tidligere forbindelse

Bileieren har ifølge NRKs opplysninger en tilknytning til skuddofferet også før denne saken. Politiet vil ikke svare på hvorfor mannen er avhørt som vitne. Det har hittil ikke lyktes NRK å få tak i mannen eller advokaten hans.

Politiet rekvirerte en redningsbil som fraktet med seg bilen etter hendelsen. Den stod da innenfor sperrebåndene på åstedet utenfor Mossehallen.

Skuddofferet er svensk statsborger og er domfelt en rekke ganger både i Sverige og Norge. Han er flere ganger dømt for oppbevaring av narkotika, kjøring uten førerkort og promillekjøring. Han er også dømt for bedrageri.

JAKTER SVAR: Christian Gjølberg Finnanger i Øst politidistrikt på pressekonferanse om saken denne uken. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Vi samarbeider med Sverige, i utgangspunktet med tanke på fornærmedes statsborgerskap, men det er også naturlig at vi har samarbeid med Sverige når vi ser på de kriminelle miljøene, sier Finnanger.

– Har dere en teori om hvorfor mannen ble skutt?

– Vi har flere hypoteser som vi jobber ut fra, sier Finnanger.

Politiadvokaten sier at det fortsatt er for tidlig å avhøre mannen på grunn av tilstanden han er i.

På dag tre etter at mannen ble skutt er det fortsatt ingen som er pågrepet.

Ifølge politiet ble det avfyrt anslagsvis 7–8 skudd i Moss. På en video NRK har fått tilgang til, som har tatt opp det som skal være lyden av skuddene, kan det høres ni skudd.

Kameraet som fanget opp det som skal være lyden av skuddene er plassert på et loft i et hus rundt 500 meter i luftlinje fra Mossehallen Du trenger javascript for å se video. Kameraet som fanget opp det som skal være lyden av skuddene er plassert på et loft i et hus rundt 500 meter i luftlinje fra Mossehallen

Kripos følger med

Kripos uttrykte i går bekymring for det de mener er en økende grad av svensk kriminell aktivitet i Norge.

– Jeg vil ikke kalle Norge for et fristed og heller ikke for et «gangsters paradise». Men fordi det kanskje er vanskeligere å være i Sverige, kan man flytte aktiviteten i større grad til Norge. Det sier Kjetil Tunold, leder for etterretningsavsnittet ved Seksjon for organisert kriminalitet i Kripos, til NRK.

KRIPOS-SJEF: Kjetil Tunold leder etterretningsavsnittet ved org-krim-avsnittet i Kripos. Foto: Siri Kvehaugen Saugstad / NRK

En av de kjente konfliktene i vårt naboland er mellom Dalen-nettverket og Foxtrot-nettverket. Konflikten har ført til en gjengkrig i Sverige, med en lang rekke skyteepisoder, bombeattentat og drap.

Foxtrot-nettverket ledes av Rawa Majid, kjent som «Den kurdiske reven», mens Dalen ledes av Mikael Tenezos, kjent som «Greken».

Kripos har tidligere bekreftet til NRK at svenske kriminelle nettverk opererer i 10 av 12 norske politidistrikt, og at Foxtrot-nettverket er til stede i seks av dem.