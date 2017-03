Erna: – Klokt av Fabian å slette Twitter-meldingene

Da Dagens Næringsliv røpte detaljer fra Riksrevisjonens hemmelige rapport om norsk beredskap i går, valgte Stang å kommentere saken slik på Twitter:

«Før likene i London er kalde har noen lekket norske terrormål, som regjeringen prøvet å skjerme. Nå hviler et tungt ansvar på Dagens Næringsliv».

– Det var klokt av Stang å slette disse tweetene, som ikke representerer regjeringens holdning, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Beklager London-kobling

Stang har nå slettet meldingen, som ble lagt ut torsdag kveld.

– Det ble to feil med den. Det ene var å trekke inn London, som av mange ble oppfattet som for sterkt. Det må jeg respektere, sier Stang til NRK.

Han sier Twitters begrensing på 140 tegn per melding kan ha ført til at meldingen ble misforstått.

– Jeg skriver også at DN har et stort ansvar. Det ble nok oppfattet som at de har et ansvar for det de har trykket. Det jeg ønsket å si, var at de har et stort ansvar for ikke å offentliggjøre opplysninger som kan inspirere til terror. Det står jeg ved, forklarer han.

– Jeg kjenner ikke rapporten, men jeg er redd for at det finnes slike opplysninger i den, utdyper Stang.

Kolberg-satire

Stang kommenterte også Kontrollkomiteens leder Martin Kolberg (Ap), som denne uken har hatt statsminister Solberg til høring om nettopp terrorberedskap og objektsikring i Norge.

«Alltid spennende å følge Martin Kolbergs refs av dem som leder landet. Rart at han som vet så vel aldri har fått samme jobb som de han belærer» skrev Stang tirsdag kveld.

– Den var ment som litt artig politisk satire. Jeg syns i grunn den var ganske god. Men noen oppfattet den som personlig og slem. Det liker jeg ikke å være, sier statssekretæren.

Da Stang skjønte at flere ikke oppfattet meldingen som satire, valgte han å slette den.

– Da var ikke satiren god nok. Det må man være ærlig på, konkluderer Stang.