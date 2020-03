Erna Solberg: – Synes Trine hadde fortjent en mye bedre skjebne

Mandag fikk statsministeren beskjeden om at Trine Skei Grande trekker seg fra både statsrådsposten i regjeringen og partiledervervet i Venstre.

– Trine informerte meg på mandag om at hun hadde gjort denne beslutningen. Jeg har hatt samtaler med Trine tidligere der jeg har sett at det har vært krevende i et parti der det er så åpne diskusjon er om ledelsen, sier Solberg på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Solberg og Grande har hatt et nært samarbeid.

– Dette er en av arkitektene bak det borgerlige samarbeidet. Hun er en av de mest lojale rundt Erna Solberg. Dette er en stor endring i norsk politikk, sier politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand om Grandes avgang.

– Leit

Statsministeren sier det først og fremst er leit at Grande nå gir seg.

Venstre-lederen stilte ikke på gruppemøte i dag eller på pressekonferanse med Erna Solberg. Grande sendte onsdag ettermiddag ut et brev til partiet, der hun skriver at det var en tung beslutning å ta, men at hun mener det er det beste for partiet.

– Jeg håper jeg med dette kan bidra til å skape ro i partiet og til at vi klarer å finne sammen om det som er det viktigste, nemlig å gjennomføre en politikk som gjør livene til mennesker og samfunnet vårt bedre for alle, skriver Grande.

Hun omtaler ledervervet som sitt livs største privilegium.

– Nå er valgkomiteen i arbeid, og jeg håper de finner en samlende løsning som er til det beste for partiet, skriver Grande.

Mens Grande ikke omtalte striden rundt ledervervet i brevet, var statsministeren tydelig på dette punktet.

NÆRME: Trine Skei Grande (t.v.) og Erna Solberg under muntlig spørretime på Stortinget onsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Ikke slutt på diskusjonene

På pressekonferansen sa Solberg sier hun oppfattet at Venstre-lederen hadde fattet en beslutning som var riktig for henne.

– Du skal ha glede, energi og overskudd når du leder et pari og deltar i regjeringen. Det opplevde nok hun nå at hun ikke hadde siden det ikke ble noen slutt på diskusjonene i Venstre, sier Solberg.

Statsministeren sier de hadde mange samtaler, også om kritikk som kan oppleves som urimelig.

– Dette er verv vi har på basis av tillit og hva partiene ønsker. Og så har jeg lyst å si at som menneske synes jeg Trine hadde fortjent en mye bedre skjebne basert på hva hun har bidratt med i politikken, sier Solberg og legger til:

– Nå valgte hun selv å gjøre dette, for nå var det kanskje ikke så gøy og riktig for henne å sitte i den rollen.

Solberg mener en ny Venstre-leder bør sitte i regjeringen. Der sitter nå Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn og Abid Raja.