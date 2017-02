Enighet på Stortinget: – Åtte tvangssammenslåinger

I ukevis har samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre forhandlet om kommunereformen og regionreform bak lukkede dører.

Etter det NRK erfarer har forhandlerne langt på vei landet en avtale, og ifølge våre kilder blir følgende kommuner slått sammen mot sin vilje:

Søgne: Kristiansand og Songdalen ønsket sammenslåing, men Søgne sa nei etter folkeavstemning. Songdalen sa som forutsetning for sitt ja-vedtak at også Søgne skulle være med.

Haram: Blir slått sammen Stor-Ålesund (Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog). I utgangspunktet ønsker Haram kun å slå seg sammen med Sandøy.

Fet: Med Skedsmo og Sørum. De to har fattet positive vedtak, mens Fet har sagt nei.

Lindesnes : Både Mandal og Marnardal ønsker å ha Lindesnes med i en sammenslåing. Lindesnes sitt nei-vedtak kan dermed blir omgjort i Stortinget.

Evenes: Narvik, Ballangen og Tysfjord skal slå seg sammen. Behovet for kunnskapssamfunn rundt Evenes flystasjon og ønsket om en sterk kommune i regionen kan gjøre at stortingsflertallet vil ha med Evenes her.

Vikna og Leka: I Ytre Namdal er det kun Nærøy som har fattet et positivt vedtak, men særlig for Venstre har det vært viktig med en sammenslåing av de tre kommunene.

Spydeberg: Der er ikke lokalpolitikerne helt enige med seg selv. Et flertall på Stortinget vil slå dem sammen med Askim og Hobøl.

Leikanger og Balestrand: Har vedtak på at de vil stå alene, men blir trolig slått sammen med Sogndal.

Nylig holdt Frp et gruppemøte der saken var et sentralt tema. Deretter hastet Frps kommunalpolitiske talsmann, Helge André Njåstad videre til et nytt møte. Etter det NRK forstår skulle han møte fraksjonslederne for Venstre, KrF og Høyre.

KrF ikke med på tvang

Når det gjelder kommune har det store stridsspørsmålet vært tvang eller ikke tvang. Som NRK har fortalt tidligere har KrF blitt oppfattet som en bremsekloss i forhandlingene.

Etter det NRK forstår har Knut Arild Hareides parti til slutt bestemt seg for å si nei til all tvang.