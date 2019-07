En av ti sliter med å betale regninger: – Når jeg sjekket postkassen fikk jeg vondt i magen

Undersøkelsen viser at nordmenn har stor økonomisk trygghet sammenlignet med andre land. Seks av ti regnes som økonomisk trygge. Dette er dobbelt så mange som i Australia, New Zealand, Canada og Irland. Samtidig oppgir 1 av 10 at de sliter med å betale regninger.

I undersøkelsen deles befolkningen inn i fire grupper:

De trygge: 57 prosent av befolkningen er økonomisk trygge. De har ingen problemer med å betale regninger og andre utgifter i rett tid, og godt beskyttet mot uheldige begivenheter i fremtiden.

Har det bra, men få reserver: 34 prosent av befolkningen har det økonomisk bra. Denne gruppen klarer stort sett å betale regningene sine, men har lavere økonomiske bufre enn gruppen over.

Klarer seg akkurat: Denne gruppen utgjør seks prosent av befolkningen. Mange har økonomiske problemer, mens andre lever på grensen av å komme i vanskeligheter. Denne gruppen har lav økonomisk buffer. Syv prosent er arbeidsledige og 43 prosent er leietakere.

Sliterne: Omtrent tre prosent av befolkningen sliter økonomisk. Av disse sier fire av ti at det er en konstant kamp for å betale regninger i rett tid, og resten sliter fra tid til annen. De har ingen sparepenger. 15 prosent er arbeidsledige, og over halvparten er leietakere.

Det er de to siste gruppene som inngår i de 1 av 10 som strever med økonomien.

Kilde: SIFO