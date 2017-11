Én av fem nordmenn åpner for bruk av dødsstraff

Undersøkelsen er gjort av Respons Analyse på oppdrag for Amnesty Norge og omtales i Vårt Land onsdag.

I overkant av 1.000 personer er blitt bedt om å ta stilling til følgende påstand: «Jeg er mot dødsstraff uansett hvilken kriminell handling det er snakk om».

23 prosent av de spurte sier at de er uenig i påstanden. Forskjellen mellom kjønnene er markant: Kun 15 prosent av kvinnene er uenig i påstanden, mens 31 prosent av mennene svarer det samme.

– Alarmerende

Generalsekretær Jon Peder Egenæs i Amnesty Norge er overrasket over tallene. Han hadde trodd at flere var kategorisk imot dødsstraff.

– Det er alarmerende tall. De viser at vi trenger en holdningsendring blant norske menn, sier han til Vårt Land.

Egenæs undres over om det fortsatt er slik at menn skal innta en «tøff holdning».

– Har kvinner et annet, grunnleggende mer humanistisk syn på liv og død enn menn?

Forråelse av ordskiftet

Dagbladet gjennomførte en lignende undersøkelse i 2011, kort tid etter terrorangrepet mot Utøya og Regjeringskvartalet. Avisa konkluderte da med at nordmenn «ikke vil at at Breivik skal henrettes».

Den gang svarte 16 prosent at de var for dødsstraff, og 68 prosent var mot. Historiker Bård Larsen tror en forråelse av ordskiftet kan være en årsak til endringen.

– Jo råere samfunn, jo mer sannsynlig er det at de har dødsstraff, sier Larsen.