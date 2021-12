Elektrikerfirma drev ulovlig: – Det lukta svidd i oppgangen

Henrik Bolstad åpner opp sikringsskapet i den gamle bygården på Grünerløkka i Oslo. Han viser oss stedet det lukta svidd, og der det også kom røyk fra skapet.

– Vi ringte med en gang til en elektriker, som kunne komme på kort varsel. Han sa det var rart det ikke hadde tatt fyr. Ledningen var forkullet, så det var like før, sa elektrikeren til oss.

I rapporten fra elektrikeren står det: «Sikringer med varmgang. Tyder på for dårlig tilkobling av tilførsel fra måleren/dårlig utført arbeid.»

– De respekterte ikke normene

NRK har gransket elektrikerselskapet Bolstad hadde bestilt tjenesten fra, og sett nærmere på miljøet det er en del av.

Mannen som står bak er rumensk og heter Stefan Cornel Atanase. Han har også brukt navnet Stefan Bekkelund, går det fram av Folkeregisteret og regnskapsinformasjon. Han har i stor grad hentet ansatte fra Romania. Firmaet het Oslo-Elektro AS.

En av Atanases ansatte var Florentin Rozescu. Han er faglært elektriker fra Romania, og fikk jobb i selskapet i fjor høst. Han forteller at den måneden han jobbet der, ble han vitne til mye farlig elektrikerarbeid.

– De respekterte ikke normene for elektrisk arbeid, de improviserte. Folk gjorde jobber de ikke hadde kompetanse til. Jeg så malere som gjorde elektrisk arbeid for å bli ferdige med en vegg sier Rozescu.

– Jeg kjenner ikke til dette, og kjenner heller ikke til at det er fremmet krav om dette. Så det er umulig for meg å kommentere, sier mannens advokat, Thomas Klevenberg.

Han uttaler seg på vegne av sine klient, som ikke vil møte NRK.

Rozescu har skrevet en liste til NRK over elektrisk arbeid han observerte og rettet opp, som han mener er uforsvarlig arbeid.

Dette er feilene Florentin Rozescu beskriver: Ekspandér faktaboks Florentin Rozescu har overfor NRK skrevet en liste over elektrisk arbeid han observerte og rettet opp, som han mener er uforsvarlig arbeid i selskapet. * Wago-tilkoblinger ikke lagt i veggbokser, og montert direkte i gips. Forklaring:For å ha koblingspunkter i vegg, kreves det at det monteres en innfelt plastboks i veggen. Her kan koblingene ha vært løse inne i vegg mellom gips og isolasjon/treverk. * Spotlys montert uten downlightkasser. Forklaring: For å montere spotlight i tak, kreves det romslige plastkasser oppe i taket slik at varmen fra spotlighten ikke fører til brannfare. Her kan spotlightene ha vært montert rett i tak, trolig med isolasjon og treverk tett inntil. * Varmekabler montert med mer enn 10 cm. mellomrom.Forklaring: Varmekabel med for bred senteravstand gir lite effekt(varme i gulvet) Dette er ingen feil , men på et bad ville det kanskje gi litt dårlig varme. *Ledninger ikke fastskrudde i elektriske sikringsskap. Forklaring: Stor fare for varmegang og branntilløp. *Jordet stikkontakter og ujordet stikkokontakter montert i samme rom. Forklaring: I et rom sier forskriften at det skal være enten jordet eller ikke jordet utstyr. Her var det blandet begge deler. *Løse kabler mellom OSB plater og gipsplater. Forklaring: Kabler som ligger i klem mellom to typer veggplater som ligger utenpå hverandre. Kabler skal enten ligge i rør inne i stenderverket, eller åpent på list i rommet. Kilder for forklaringer: Jan-Ole Evensen, Organisajonssekretær i Elektromontørenes forening Oslo og Akershus.

Atanases advokat sier at han ikke kan si noe om Rozescus liste over feil.

– Det jeg kan si er at det har vært en konflikt med denne arbeidstakeren som relaterer seg til andre ting. Det er lett da å bruke dette i en slik konflikt.

Oslo-Elektro AS fikk godkjenning til å drive el-virksomhet i Norge 13. mars 2018. De skulle i hovedsak utføre elektroarbeider i private boliger. Alle som skal drive el-virksomhet i Norge må registreres og godkjennes i el-virksomhetsregisteret. Oslo-Elektro AS var lovlig registrert og godkjent.

Mange kunder var fornøyde, ut fra anmeldelsene på Mittanbud. Men ganske raskt etter etablering av det siste selskapet begynte offentlige tilsynsmyndigheter å få inn klager fra kunder.

Stod bak flere selskaper Ekspandér faktaboks Firmaet, Oslo-Elektro AS, som Rozescu jobbet i, ble etablert i februar 2018. Men Atanase, som står bak firmaet, hadde allerede i 2015 vært involvert i etableringen av et annet elektrofirma i Norge, det stod i navnet på hans daværende ektefelle. Dette firmaet gikk konkurs i 2018, samme år som han etablerte Oslo-Elektro AS. Begge selskapene har rettet seg inn mot privatmarkedet, og annonsert på nettsteder som Mittanbud. Dokumenter NRK har fått innsyn i viser at det samme rumenske miljøet stod bak et tredje elektroselskap.

Feil og brannfare

Innsyn NRK har fått i tilsynsrapportene viser at allerede ved første tilsyn etter at bedriften var registrert, kom det fram alvorlige funn.

«Virksomhetenes faglig ansvarlig hadde ikke tilfredsstillende språkkunnskaper» «Virksomheten kunne ikke dokumentere at deres ansatte hadde gjennomført tilfredsstillende opplæring ..» Tilsynsrapport

I dokumentet kommer det også frem at en av de faglige ansvarlige «verken kan kommunisere på norsk eller engelsk».

De gjennomgående funnene i tilsynsrapportene på selskapet er alvorlige, sier Frode Remvang, han er avdelingsleder i det lokale eltilsynet, DLE, i Elvia.

Han oppsummerer funnene overfor NRK:

Selskapet har ikke innrettet seg etter gjeldende regelverk i Norge.

Bedriften har gjentagende og forsettlig overtrådt krav gitt i Lov og forskrift.

Deres faglig ansvarlige har hverken vært tilgjengelig i arbeidstiden, eller utøvd sin rolle i virksomheten.

Virksomhetenes faglig ansvarlige har ikke hatt tilfredsstillende språkkunnskaper.

Det er påvist manglende kompetanse hos virksomhetens personell knyttet til de krav som gjelder for elektriske installasjoner i Norge.

Selskapet meldte inn avvik i tilsynsrapport som rettet, til tross for at disse i realiteten ikke var utbedret.

– Vi avdekket alvorlige feil som manglende jordforbindelse til anlegg og utstyr. Jordfeil kan føre til berøringsfare. Vi avdekket også dårlig kontakt i klemmer og ledninger, som kan medføre brannfare. Vi kom over elanlegg hvor sikringene ikke var tilpasset ledningenes tverrsnitt, dette kan føre til at ledninger kan bli varme og begynne å brenne, sier Frode Remvang i det lokale eltilsyn DLE.

Remvang mener at feilene skyldes fravær av faglig ansvarlige, ukvalifiserte hjelpearbeidere og språklige problemer.

– Internkontrollen som dreier seg om rutiner og praksis og krav som skal følges er på norsk. Da er det problematisk å følge disse rutinene dersom man ikke forstår norsk, og alt av utførende personell snakker kun rumensk, sier Remvang.

– Denne bedriften framstod lite seriøs. Vi finner feil på alle anlegg vi kontrollerte.

– Kunne dette i verste fall endt med brann?

– Ja, i verste fall så kan man vel si det.

Mannens advokat, Thomas Klevenberg, sier han ikke har noe å si på vurderingen om mulig brannfare. Men legger til:

– Glemmer du for eksempel å koble en jordledning på stikkontakt, så kan det ha dødelig utgang. Det vet man ikke er riktig. Min klient har ønsket å gjøre et godt arbeid, sier Klevenberg.

Han sier om funnene i tilsynsrapportene at han ikke har noe grunnlag for å gå inn i det, og at han er kjent med rapportene.

– Jeg er også kjent med at det er forholdsvis vanlig at det kan skje feil i alle installasjoner. De feilene som jeg er kjent med og som NRK referer til, kan ha vært feil som i utgangspunktet ikke er alvorlige feil. Man har jo som utgangspunkt i el-tilsyn at enhver feil er en alvorlig feil. Det jeg ser er at det ikke er noe bevisst min klient har gjort, han har ikke hatt noe å tjene på å gjøre feil. Jeg ser ikke på disse feilene som så alvorlige, men i klassifiseringen etter regelverket så er jo nesten enhver feil alvorlig, sier Klevenberg.

– Skulle gjerne ønske oss et sterkere regelverk

Oslo-Elektro AS startet opp i mars 2018. Først i august i fjor fikk selskapet beskjed om at de ville bli slettet fra el-virksomhetsregisteret.

I vedtaket står det at selskapet har «forsettlig brutt fek (Forskrift om elektrofag) §§ 3 og 5 ved å ansette faglig ansvarlig uten nødvendig kvalifikasjoner, språkkunnskaper, samt manglende utøvelse av virke som faglig ansvarlig».

Selskapet har drevet el-virksomhet hos stort sett privatkunder i snaut to og et halvt år, før de ble stoppet. Frode Remvang i DLE svarer slik på spørsmålet om hvorfor det tok nesten to og et halvt år før selskapet ble stoppet.

– I utgangspunktet forholder vi oss til forvaltningslovens regler, der tilsynsobjekter skal ha litt tid til å svare på funn, og lukke avvik. Det er et regelverk vi må følge. Men vi skulle gjerne ønsket oss et sterkere regelverk rundt reaksjonsmidler og sanksjoner for å kunne svare raskere og kraftigere, sier Remvang.

– Drev ulovlig

I tillegg har Atanase opplyst til bostyret at det var drift i selskapet fram til 11. november i fjor, selv om selskapet, over to måneder tidligere, hadde fått beskjed om å stoppe all virksomhet.

Det kan, ifølge Remvang, se ut til at selskapet har drevet ulovlig i mer enn to måneder.

– Dette er et faktum jeg ikke kjenner til, og jeg er heller ikke kjent med en stoppordre fra eltilsynet, sier advokat Klevenberg.

– Vi skulle få pengene tilbake

Så hva skjedde egentlig i oppgangen på Grünerløkka, da Henrik Bolstad ringte selskapet og sa det lukta svidd i oppgangen?

– De svarte dette ordner vi. Han som hadde gjort jobben hadde fått sparken, og vi skulle få pengene tilbake, sier han.

Men Bolstad fikk aldri pengene. Månedene gikk. Han klagde til forbrukermyndighetene, som heller ikke fikk kontakt med selskapet. Til slutt hørte han at selskapet var konkurs.

– Vi har ansvar for mange i et sånt gammelt bygg, vi kunne gjort skade for mange andre. Vi var på jobb når det begynte å lukte svidd, så dette var en skummel opplevelse, sier Bolstad.

Advokat Klevenberg sier han ikke kjenner til denne konkrete saken.

– Kunden fikk heller ikke pengene tilbake, og fikk etter hvert ikke kontakt med din klient?

– Det er umulig for meg å kommentere. Er den kunden misfornøyd må han fremme et krav.

– Det gjorde han.

– Hva skjedde da?

– Din klient gikk konkurs.

– Ja, det er sånne ting som kan skje.