Eks-journalist tiltalt for grove bedragerier

Den tidligere journalisten ble i en reportasjeserie i VG kjent for å ha fabrikkert opplysninger i blant annet Treholt-saken.

Nå er den 52 år gamle mannen blant annet tiltalt for å ha svindlet til seg 6,7 millioner kroner.

Tilståelsesdommen gikk i dag, torsdag, for lukkede dører i Oslo tingrett. Den tidligere journalisten møtte i retten for å erkjenne flere grove bedragerier og dokumentforfalskninger, men tilståelsen ble avbrutt av dommeren.

Kampen ønsker ikke å kommentere hvilke deler av tilståelsen som ikke var gode nok.



– Dommeren avbrøt rettsmøtet etter å ha vurdert at tilståelsen ikke var uforbeholden nok. Alle de straffbare vilkårene må være dekket, og det var de ikke her, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim til NRK.

Dette betyr at Malthe-Sørenssen ikke vil få en tilståelsesdom, men må møte til hovedforhandling på et senere tidspunkt.

Forsvarer Trygve Staff sier at han og klienten er overrasket over avgjørelsen.



– Han har erkjent straffskyld. Økokrim mener at vilkårene er oppfylt, og jeg mener fremdeles at de er det. Dommeren fant at saken ikke egent seg, sier han til NRK.

Han sier at klienten så frem til å få en dom og begynne på nytt.

– Nå vet vi ikke hvor lang ventetiden blir før det blir en ny sak, sier han.

Løy om kreftbehandling

I 2013 skal han ha lurt kjendisadvokat Harald Stabell til å låne ham 500.000 kroner ved minst to anledninger.

Pengene skulle gå til å dekke kreftbehandling i utlandet. I virkeligheten hadde han aldri noen kreftdiagnose.

Stabell fikk pengene tilbakebetalt fra et nærstående familiemedlem av Malthe-Sørenssen. Senere skal han ifølge tiltalen ha lurt det samme familiemedlemmet til å gi ham 600.000 kroner for den samme kreftbehandlingen.

Familiemedlemmet ble sommeren 2015 lurt på nytt ved at Malthe-Sørenssen tok opp tre forbrukslån på til sammen 745.000 kroner i hans navn.

Våren 2015 skal han ha tatt opp to lån i Rørosbanken på til sammen 4,8 millioner kroner etter å ha fremlagt falske selvangivelser og lønnsslipper.

Malthe-Sørenssen byttet ifølge Dagbladet navn i fjor. Bakgrunnen skal være trusler fra kriminelle.

52-åringen har tidligere jobbet for Budstikka, Dagbladet, Se og Hør, TV3 og Nettavisen. I tillegg har han jobbet frilans for NRK Brennpunkt.