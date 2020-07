Eirik Jensen ønsker anke behandlet av annen lagmannsrett

I fengslingsmøtet i Oslo tingrett torsdag ble det klart at varetektsfengslingen av den narkotika- og korrupsjonsdømte tidligere politimannen forlenges. Jensen mener at det å sitte varetektsfengslet begrenser muligheten til å forberede et forsvar. Han fortalte også a than sliter veldig i fengselet.

– Jensen er misfornøyd med resultatet som tingretten kom til, slår forsvarer John Christian Elden fast etter at kjennelsen er klar.

Elden legger til at de trolig kommer til å be om at anken blir behandlet av en annen lagmannsrett enn Borgarting.

– Borgarting lagmannsrett har vært involvert i denne saken på en såpass bastant måte, både ved tilsidesettelse av kjennelser, dommer og tidligere fengslingskjennelse, at det kan være naturlig å få noen friske øyne til å se på dette, noe som kan representere allmennhetens rettsfølelse på en annen måte, sier han.

Har levert anmeldelser

Under fengslingsmøtet kom det også frem at Jensen har anmeldt flere navngitte personer fra Spesialenheten.

Blant dem som er anmeldt leder for etterforskningsavdeling Øst-Norge i Spesialenheten, Liv Øyen, og assisterende sjef Guro Glærum Kleppe. Kleppe var aktor i saken mot Jensen.

– To av dem som står øverst på lista er de som har ansvar. Det er påtaleleder og aktor, sier Jensen i en pause i fengslingsmøtet torsdag.

Jensen forklarer at det er totalt 15 anklagepunkter han mener noen bør se på.

– Det vi vet er at Spesialenheten er inhabil stort sett på alt jeg fremmer nå, fordi det angår personer de har leid inn der de selv mangler kompetanse. Hva de personene har gjort og ikke gjort er en sentral del av det som står i anmeldelsen, sier han.

Konstituert sjef for Spesialeneheten Jens Olav V. Sæther sier han ikke kjenner innholdet i anmeldelsene.

– Vi tar det til etterretning at han har anmeldt personer i Spesialenheten til Riksadvokaten, men utover det har jeg ingen kommentar, sier han.

Eirik Jensen er i tingretten i fengslingsmøte. Du trenger javascript for å se video. Eirik Jensen er i tingretten i fengslingsmøte.

La frem meningsmåling

Retten legger til grunn for varetektsfengslingen at allmennhetens rettsfølelse kan støtes om han blir løslatt. Dette er ikke Jensen enig i.

ANKE: Forsvarer John Christian Elden ønsker anken behandlet i en annen lagmannsrett enn Borgarting. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Det har ikke noe med at det er støtende for publikum å gjøre, dette er en begrensning i min mulighet til å forberede mitt eget forsvar, sier han.

Under fengslingsmøtet la Elden fram en meningsmåling han mener viser allmennheten ikke vil bli støtt om Jensen løslates. I meningsmålingen er det ifølge Elden bare en av fire spurte som ville bli støtt av en løslatelse.

– Vi synes kanskje det burde bli lagt mer vekt på det allmennheten har gitt uttrykk for gjennom de meningsmålingene som er foretatt, men nå får vi se hva lagmannsretten sier i saken, sier forsvareren etter at kjennelsen er klar.

– Sliter skikkelig

Jensen skal nå varetektsfengsles i åtte nye uker. Han har allerede sittet varetektsfengslet siden 20. juni.

– Jeg sliter skikkelig. Jeg sover ikke, jeg sover to timer i døgnet, og det har jeg gjort helt siden jeg kom inn. Ingen sovetabletter virker lenger, sier han om tilværelsen i fengsel.

– Det er en tilværelse som ingen kan forestille seg, men jeg står ikke her og sutrer på grunn av det. Jeg bare sier at jeg nå spiller inn en del ting jeg må gjøre for å imøtegå det som nå står i dommen.

– Kjenner ikke anmeldelsene

Elden sier han ikke var kjent med anmeldelsene før han hørte om dem i retten. Han har derfor heller ikke lest anmeldelsene.

IKKE KJENT: Konstituert sjef for Spesialenheten, Jens Olav V. Sæther kjente ikke til anmeldelsene før fengslingsmøtet. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Jeg kommer til å bistå ham videre, naturligvis, men jeg kjenner ikke anmeldelsene og deres innhold, sier forsvareren.

Sæther i Spesialenheten sier heller ikke de visste om anmeldelsen før i dag.

– Det er første gang vi hører om dette i dag, utover det har jeg ikke noen spesiell kommentar annet enn at han står fritt til å anmelde hvem han vil, sier Sæther.

– Det var helt ukjent for meg, og selvsagt overraskende.