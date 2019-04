Eier pågrepet etter at aggressiv hund bet 8-åring

Det var like før klokken 18 at politiet fikk telefon fra faren til et 8 år gammel barn som hadde blitt bitt av en hund. Like etter kom telefonen fra hundeeieren som nektet for at det var hans hund som hadde bitt barnet.

Ifølge politiet ble eieren utagerende og aggressiv, og forsøkte å skade politiet da de rykket ut. Også hunden forsøkte å angripe politiet før den stakk av og senere bet to andre voksne mennesker som var ute.

De tre som ble bitt er sendt til legevakten, men politiet vet foreløpig ikke hvor alvorlig skadet de er.

Foto: Geir Eriksen

Svenske kjøttboller

Hundeeieren ble pågrepet før flere patruljer ble tilkalt for å forsøke å få kontroll på hunden.

– Eieren er en kjenning av politiet og har et rusproblem og har hatt et anstrengt forhold til politiet over mange år. Det nyttet ikke med normal tilnærming, sier Øystein Eikedalen, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Først klokken 20.18 fikk politiet, sammen med Viking redningstjeneste, som har hundefangerutstyr, kontroll på hunden.

– De brukte svenske kjøttboller for å få hunden til å roe seg, forteller frilansfotograf Geir Eriksen, som tok bildene i artikkelen.

Eriksen forteller at hunden virket veldig sulten, men roet seg greit så fort den fikk litt mat.

– Vi har ikke tatt stilling til ennå om den skal avlives. Men det kunne fort endt med avliving i en nødssituasjon, da kunne vi ha skutt den, sier operasjonslederen.