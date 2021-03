Egyptiske medier: Minst 32 har mistet livet i togulykke

Videoopptak som nyhetsbyrået AFP har fått tak i, viser at flere vogner har veltet på ulykkesstedet, som ligger i Sohag-provinsen, om lag 46 mil sør for hovedstaden Kairo. Toget skal ha vært på vei mot Alexandria.

Ifølge egyptiske jernbanemyndigheter skjedde ulykken da et tog kolliderte inn i toget foran. Årsaken til at det første toget stanset, var at ikke identifiserte personer hadde dratt i nødbremsen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge landets helsedepartement er det sendt 36 ambulanser til ulykkesstedet. De skadde blir brakt til sykehus i området. Det blir også opplyst at tre vogner har veltet.

Egyptiske medier har publisert bilder som viser de veltede vognene med passasjerer som ikke kommer seg ut. Enkelte ofre ser ut til å være bevisstløse, andre blør.

Det er også bilder av folk som bærer bort omkomne og legger dem på bakken i nærheten av ulykkesstedet. Mange sivilister ser ut til å delta i redningsarbeidet.

Sivile deltar i redningsarbeidet. Foto: Egypt Today Magazine / Twitter

Elendig vedlikehold

Egypt har tidligere opplevd flere alvorlige togulykker. Den mest alvorlige i landets historie skjedde i 2002.

Da døde over 350 mennesker etter at det begynte å brenne i tog i fart på vei fra Kairo til sørlige deler av Egypt.

I august 2017 mistet 50 mennesker livet og 120 ble skadd da et tog fra Kairo braste inn i et annet som sto stille på en liten stasjon ved Alexandria.

Nyhetsbyrået AP skriver at Egypts jernbane har blitt neglisjert lenge, og har vært preget av gammelt utstyr og dårlig vedlikehold. Offisielle tall viser at det var i underkant av 1800 togulykker, bare i 2017.

I 2018 fikk landets jernbanesjef sparken. Samme år uttalte president Abdel Fattah el-Sissi at landet mangler omtrent 14 milliarder dollar (om lag 120 milliarder kroner med dagens kurs) for å utbedre manglende ved jernbanen.