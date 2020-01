Like før klokken 14.30 tirsdag bekrefter politiet at de har pågrepet en tredje person i forbindelse med drapssaken.

– Siste pågrepne er en mann i 30-årene. Han ble pågrepet i Arna i dag kl. 14. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap, opplyser politiet tirsdag ettermiddag.

TREDJE SIKTEDE PÅGREPET: Politiet rykket ut og pågrep en tredje person i Arna tirsdag ettermiddag. Tre menn er nå siktet i saken. Foto: Åge Algerøy / NRK

Ifølge politiet ble to andre personer tatt med fra adressen. De har status som vitner i saken.

Totalt har nå tre personer status som siktet for drap eller medvirkning til drap.

Sperret av bolig

Tirsdag formiddag sperret politiet i Bergen av et område rundt et hospits som ligger like utenfor sentrum av byen.

SØK: Områdene rundt hospitset ble undersøkt av politihunder i dag. Politiet vet ennå ikke om dette er åstedet. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Politiet bekrefter at undersøkelsene knyttes til saken, men at det foreløpig ikke er kjent om dette er åstedet.

Politiet fikk bistand av Sivilforsvaret til å sette opp et stort telt på tomta og kriminalsøkshunder er blitt tatt i bruk på eiendommen.

Les mer: Politiet tror de døde kan ha blitt dumpet i turområde etter at de ble drept

Undersøkelser

Politiet gjorde beslag av gjenstander både inne i huset og på tomten utenfor. En av gjenstandene som ble tatt med for nærmere undersøkelser, var en madrass som ble funnet under en presenning på tomta.

UNDERSØKER INNE: Krimteknikere har tatt på seg hvite drakter og undersøker den øverste etasjen i hospitset i Bergen. Foto: Christian Lura / NRK

Kriminalsøkshundene markerte også på andre gjenstander som senere ble samlet inn.

Sivilforsvaret fraktet også et mobilt toalett til stedet, noe som tyder på at politiet forbereder seg på omfattende undersøkelser og har tenkt å bli på stedet lenge.



– Ut ifra teltet, sperringen og vaktholdet er det ikke tvil om at de behandler stedet som et åsted, sier NRKs krimkommentator Olav Rønneberg.

I tidligere saker har politiet brukt slik pumpe for å tømme kummer eller tanker og deretter sile innholdet for å finne tekniske spor.

Det er sannsynlig at teltet kan bli brukt til slik siling. Kart fra vann- og avløpsetaten viser at det er tre kummer like foran bygget.

TOK BESLAG: Politiet tok meg seg en rekke gjenstander for videre undersøkelser, blant annet denne madrassen. Foto: Anette Berentsen

Politi var på stedet mandag

Etter det NRK får opplyst fattet politiet tidlig interesse for eiendommen. En patrulje skal ha vært på stedet i forbindelse med et annet oppdrag før likfunnet ved Osavatnet i Arna mandag.

Etter pågripelsen av de to mennene mandag kveld rykket politiet igjen ut til hospitset. Denne gangen skal politiet ha vært bevæpnet, får NRK opplyst.

En av teoriene politiet jobber ut ifra, er at de drepte kan ha blitt fraktet til funnstedet i Arna, som ligger en halvtimes kjøretur utenfor Bergen sentrum.

ETTERFORSKER DOBBELTDRAP: Politiinspektør Tore Salvesen og politiadvokat Inger-Lise Høyland. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Vi har en hypotese om at de kan ha blitt drept et annet sted, og fraktet til funnstedet, uttalte politiadvokat Inger-Lise Høyland på pressekonferanse tirsdag.

Har sikret video

Det har vært hospitsdrift på adressen i Møllendalsveien i mange år med mange beboere tilknyttet rusmiljøet i Bergen. Stedet er godt kjent for politi og ambulanser.

Tidligere har det vært rykket ut til alt fra mistenkelige dødsfall til branntilløp på adressen.



– Urolighetene der nede er så hyppige at vi knapt registrerer det lenger, sier en nabo til NRK.

Et av prosjektene politiet nå jobber med, er å sikre seg videoovervåkingsbilder som kan kaste lys over hendelsesforløpet. Politiadvokat Høyland bekrefter at de har vært ute og samlet inn video.

– Politiet har hentet inn aktuelle overvåkningsbilder og jobber fortsetter med det, sier hun til NRK.

Hospitset som nå undersøkes av politiet er kameraovervåket, men av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å kommentere hva de har samlet inn eller hva de har funnet.

– Vi kommer ikke til å gå i detalj på hva bildene viser, sier hun til NRK.