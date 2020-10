Disse strekningene vil Vegvesenet satse på

– Vi skal få kostnaden ned og nytten opp. Det vil gi mer trafikksikker veg til flere, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Hun kom til Vegdirektoratet fra selskapet Nye Veier og har tatt med seg tankegangen derfra.

Vil ta lange strekninger i slengen

I dag presenterer Statens vegvesen sine prioriteringer for den neste Nasjonjal transportplan, som gjelder for perioden 2022-2033. Det endelige forslaget presenteres av Samferdselsdepartementet neste år.

Forslaget fra Statens vegvesen går ut på å spare 50 milliarder kroner på vegprosjektene i Najonal transportplan. Dermed blir det også penger til flere nye prosjekert.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland Foto: Knut Opeide

– Vi vil jobbe med lange strekninger fra by til by, over 10 mil, 15 mil eller 20 mill sammen med regulerende myndigheter. Da får vi det beste korridorvalget og sparer store beløp, sier vegdirektøren.

Unngår dyre bruer og tunneler

Å kutte ut flere kostbare konstruksjoner som bruer og tunneler der det er mulig, gir store innsparinger, ifølge Vegvesenets direktør.

– Ei bru koster sju ganger mer pr kvadratmeter enn en ny veg som går i dagen, sier Ingrid Dahl Hovland.

Hun sier at økt press på offentlige budsjett gjør det nødvendig å få ut mer veg for hver krone som brukes. Det skal altså skje blant annet ved å plannlegge og bygge ut lange strekninger gjennom flere kommuner samtidig.

– Det har ofte vært sånn at når staten har kommet med pengesekken, så har den enkelte kommune prøvd å få ut mest mulig til sin fordel. Vi ønsker derfor å ta lange strekninger over flere kommuner i slengen.

Prosjekter som settes i gang i perioden 2022 – 2027 Ekspandér faktaboks Korridor Oslo – Svinesund/Kornsjø Rv. 22 Glommakryssingen Korridor Oslo – Ørje/Magnor E18 Retvet – Vinterbro

E16 Nymoen – Eggemoen Korridor Oslo – Grenland – Kristiansand – Stavanger Rv. 282 Holmenbrua

E39 Ålgård – Hove, Rogaland

E134 Dagslett – E18

E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen

Rv. 42 Gamle Eigerøyveien – Hovlandsveien (utbedringsstrekning) Korridor Stavanger – Bergen – Ålesund – Trondheim E39 Ådland Svegatjørn

E39 Fjøsanger – Arna-Vågsboth – Klauvaneset

E39 Lønset – Hjelset

E39 Ålesund – Molde

E39 Hjelset – Bjerkeset (utbedringsstrekning)

E39 Stormyra – Høgkjølen (utbedringsstrekning)

Rv. 9 Setesdal (utbedringsstrekning)

E39 Bergsøya – Øygarden (utbedringsstrekning)

Rv. 13 Byrkjenes (skredsikring)

Rv. 13 Vinje – Myrdalstunnel (skredsikring)

Rv. 13 Øvsteskreda og Aurskreda (skredsikring)

Rv. 13 Kvassdalen (skredsikring)

Rv. 13 Skarvabjørg (skredsikring) Korridor Oslo – Bergen/Haugesund – arm Sogn til Florø E134 Saggrenda – Elgsjø

E134 Røldal – Seljestad

Rv36 Skjelsvik – Skyggestein

E16 Skaret – Hønefoss

Rv. 41 Treungen – Vrådal (utbedringsstrekning)

E134 Helganeskrysset – arm Husøy (utbedringsstrekning)

Rv. 7 Ørgenvika – Svenkerud (utbedringsstrekning)

Rv. 52 Gol – Vestland grense (utbedringsstrekning)

E16 Kvamskleiva – Øye (utbedringsstrekning)

E16 Bjørgo – Fagernes sør (utbedringsstrekning)

Rv. 5 Erdal – Naustdal (skred)

Rv. 13 Lovareidet – Rødsliane

E16 Trengereid – Stanghelle (skred) Korridor Oslo – Trondheim – arm til Måløy, Ålesund og Kristiansund Rv. 4 Gjøvik – Mjøsbrua

Rv. 4 Roa – Gran grense

E136 Stuguflaten – Raudstøl

E136 Breivika – Lerstad (Ålesund bypakke)

E136 Flatmark – Monge – Marstein

Rv. 3 Østerdalen (utbedringstrekning) Korridor Trondheim – Bodø med arm til svenskegrensen E6 Selli – Asp

Rv. 80 adkomst Bodø lufthavn

Rv 80 Sandvika – Sagelva (utbedringsstrekning)

E6 Grong – Nordland (utbedringsstrekning) Korridor Bodø – Narvik – Tromsø – Kirknes, arm til Lofoten, Sverige, Finland og Russland E8 Sørbotn – Laukslett

Rv. 862/E8 tverrforbindelse Tromsø

E10/rv. 85 Tjelsund-Gullesfjordbotn – Langvassbukt (OPS)

Rv. 94 Akkarfjord – Jansvatnet (Utbedringsstrekning)

Rv. 94 Mollstrand – Grøtnes (utbedringsstrekning)

E10 Nappstraumen – Å (skredsikring) Kilde: Statens vegvesen

«Utbedre der vi kan, bygge nytt der vi må»

Nytt i neste Nasjonal transportplan er uttrykket "utbedringsstrekninger". Det innebærer at Vegvesenet tar for seg en strekning og spør hva kan de få til med de pengene vi har til rådighet.

– På disse strekningene utbedrer vi vegen der vi kan, mens vi bygger nytt der vi må. Ved å rette ut svinger og ta vare på eksisterende veg, vår vi mer igjen for pengene. Da kan vi bygge mer sammenhengene langs en lenger strekning, sier Ingrid Dahl Hovland.

Rv 4 og Vestlandet vinner

Noen vegprosjekt er vinnere og prioiteres, andre foreslås lagt på hylla den første halvdelen av planperioden.

En vinner er riksveg 4 fra Sinsenkrysset Oslo til Mjøsa.

Den er løftet fram som en viktig strekning for å utvikle bo- og arbeidsregionen på Hadeland og Innlandet ellers.

Andre strekninger som blir høyt prioritert er E39 mellom Stavanger og Bergen og mellom Ålesund og Molde. Det er på E39 de aller største pengene skal brukes.

– Strekningen mellom Stavanger og Bergen er nedslagsfelt for 600.000 innbyggere og mye eksportindustri, sier vegdirektøren.

Manglerudtunnelen på E6 øst i Oslo blir lagt på hylla inntil videre.

– Det er ikke klart nok hva den skal løse og hvordan det skal se ut, derfor er den lagt på vent, sier Ingrid Dahl Hovland.