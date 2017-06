Disse kommunene skal slås sammen med tvang

Det kommer fram i innstillingen fra Stortingets kommunalkomité, som ble lagt fram i dag.

KrF støtter som kjent ikke regjeringen i tvangssammenslåingene, men med støtte fra Venstre har regjeringen sikret flertall for å slå følgende kommuner sammen:

Hobøl, Askim, Spydeberg, Eidsberg og Trøgstad

Tranøy, Lenvik, Torsken og Berg

Bjugn, Ørland

Mandal, Marnardal, Lindesnes

Kristiansand, Søgne, Songdalen

Sogndal, Balestrand, Leikanger

Tysfjord deles i to. En del slås sammen med Narvik og Ballangen, resten med Hamarøy

Skedsmo, Fet, Sørum

Ålesund, Sandøy, Skodje, Ørskog, Haram

Vikna, Nærøy, Leka, Bindal

– Det er behov for sterke og livskraftige kommuner for å realisere målene med reformen. Den skal sørge for gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sier kommunalkomiteens leder Helge André Njåstad (Frp).

Må stemme

Senterpartiet er som kjent motstander av å tvinge kommuner til å slå seg sammen. Og partileder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke la tvangssammenslåingene skje uten et lite spark til regjeringspartiene.

Han sier nemlig nei til utbytting – systemet som lar stortingsvoteringer skje uten alle i salen. Det beyyr at alle Stortingets 169 representanter må møte når saken skal behandles neste torsdag.

– Noen ville sikkert synes det ville være behagelig å slippe unna, men vi skal sørge for at alle representantene møter i Stortinget og voterer over tvangssammenslåingene av kommune og region. Hver enkeltrepresentant må stå til ansvar overfor sine velgere i denne saken, sier Vedum til VG.

354 kommuner

I tillegg slår Stortinget gjennom og slår sammen Roan og Åfjord, som har vært åpne for sammenslåing men der utfallet fortsatt var uklart.

Flora og Vågsøy får slå seg sammen til én kommune uten at Bremanger – som ligger mellom de to kommunene – blir tvunget med på laget. Dette stemte Høyre mot, men Frp fikk med seg Venstre og Arbeiderpartiet for å få flertall.

Han og regjeringen mener reformen vil medføre flere oppgaver til økonomisk mer robuste kommuner. Men reformen er også omstridt, særlig på grunn av tvangsbruken.

Dersom Torsken, Berg og Trøgstad slås sammen med andre kommuner blir det endelige antallet kommuner 354.