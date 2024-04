Disse kan sikre flertall for en ny abortlov

– Jeg er glad for at jeg får lov til å være med på dette. For meg handler det om å stå på rett side av historien.

Det sier Roy Steffensen. Han peker på at 97 % av de som søker om abort i nemnda, likevel får dette innvilget med dagens ordning.

– Da syns jeg at de ikke trenger å gå veien om en nemnd.

Trenger fem stemmer

Det har frem til nå vært et åpent spørsmål om regjeringens forslag til endringer i abortloven vil få flertall.

Forrige måned gikk partileder Sylvi Listhaug ut og sa at ledelsen er imot en ny abortlov.

Men for å få flertall trengs det kun fem stemmer. Frps ledelse har fristilt sine representanter.

Nå går Sivert Bjørnstad, Roy Steffensen, Terje Halleland, Bengt Rune Strifeldt og Himanshu Gulati ut og sier at de er for en lovendring.

– Det har vært viktig for oss å signalisere at vi er om bord, sånn at det blir en enkel prosess herfra, sier Sivert Bjørnstad.

På spørsmål om han ikke er redd for å støte fra seg velgere, svarer han at Frp også har mange verdiliberale velgere.

– Det handler om å gi kvinnen frihet til å bestemme over eget liv og egen kropp, sier Bjørnstad som mener det ikke lenger er gode grunner til nemndbehandling etter 12 uker.

Ifølge Bjørnstad er det uproblematisk at andre i partiet vil stemme for å bevare dagens ordning.

Partileder Sylvi Listhaug sier at representantene står fritt til å stemme i abortsaken. Foto: William Jobling / NRK

– Tvilt meg frem til et standpunkt

Selv om de fem representantene er samstemte i sitt synspunkt, gir likevel flere uttrykk for tvil.

– Dette er en vanskelig sak, sier Himanshu Gulati.

Han sier at han ikke ønsker å utvide antall uker, men mener det er riktig at det er kvinnen som bestemmer, så lenge man har åpnet for 18 uker.

– Jeg har tvilt meg frem til et standpunkt, sier Bengt Rune Strifeldt.

– Jeg er blitt kontaktet av veldig mange som mener det er det riktige. Så de innspillene jeg har fått, er å gi kvinnen mer bestemmelsesrett over sin egen kropp.

Roy Steffensen sier han vil stå på rett side av historien. Foto: William Jobling / NRK

Steffensen påpeker at det er delte meninger både i partiet og blant velgerne.

– Det er fint at det er uenigheter. Om folk er uenige med meg i dette, så går det veldig bra.