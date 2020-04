Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Stengte butikker og arbeidsplasser.

Koronapandemien har ført til at vanligvis overbefolkede byer nå har folketomme gater – noe som kanskje har skapt mer rom for de firbente av oss.

– Alle problemene som verdens dyreliv i stor grad sliter med, skyldes menneskelig aktivitet. At denne nå er mindre er kjempebra for dyreriket, sier universitetslektor i zoologi ved Naturhistorisk museum, Petter Bøckman, til NRK.

Her er noen av artene som gjennom den siste måneden har tatt bena, eller klovene, fatt ut i gater og hager – eller vent tilbake til sitt opprinnelige hjem.

Truet havskilpadde i Thailand

I Thailand bleier strendene å være fulle av turister. Nå er mange av dem helt tomme.

Nå opplever landet den største eggleggingen hos den sjeldne havskilpadden, havlærskilpadden, på tjue år, skriver The Guardian.

Rasen er verdens største av sitt slag, og er på listen i Thailand over truede arter. Den er også på listen til Verdens Naturvernunion (IUCN) over sårbare arter.

UT I HAVET: En nyklekket havlærskilpadde er nylig observert på vei ut til havet for første gang. Bildet er tatt i det thailandske distriktet Phang Nga. Foto: Stringer / Reuters

– Dette er dyr som normalt sett ville latt seg jage av menneskelig aktivitet. Det er ikke noen tvil om det, sier zoolog Bøckman, og håper koronapandemien vil føre til at vi tenker mer på våre firbente venner fremover.

– Dyrelivet har vært under et enormt press de siste årene. Det har vært et stort fokus på miljø, men dette har i størst grad dreid seg om klima, og har ikke nødvendigvis gagnet dyrene. Nå kan kanskje de få mer oppmerksomhet, sier han.

Fuglereir og undervannsliv i Venezia

En video av en delfin i Venezia i Italia, som gikk viralt i mars, viste seg å være falske nyheter, ifølge National Geographic. Det viste seg at videoen var filmet fra en havn i Sardinia, flere hundre kilometer unna.

KLART VANN: Fisk, planteliv og skalldyr er nå synlig i en helt annen grad enn på lenge i kanalene i Venezia. Foto: Marco Capovilla / Reuters

Men noe som derimot er sikkert, er at mindre forurensning har klargjort det ellers grumsete vannet i kanalene. Dette har gjort at flere fiskearter og skalldyr i større grad har turt å utvide horisonten, og flere er synlige fra havnekanten, ifølge Business Insider.

I gatene, som nå er tomme for turistboder, er det flere ender som har blitt sett vaggende langs promenadene. Noen av dem har også bygget reir.

Skarver skal også ha returnert til byen, nå som de i større grad har vannområdene for seg selv.

BYGGER REIR: Ender i Venezia har bygget reir i byen nå som menneskene holder seg inne. Foto: Errebi - Mirco Toniolo/Shutterstock

Bøckman trekker Venezia frem som et eksempel på hva som skjer når forurensing forsvinner.

– Pandemien et godt bilde på hvordan naturen helt fint klarer seg uten oss. Det skal ikke mer til enn at vi holder nevene unna, så reetablerer den seg ganske fort, sier Bøckmann.

Puma i Santiago

I Chiles hovedstad kom en puma på to overraskelsesbesøk i løpet av en liten uke, ifølge France 24.

Det var i slutten av mars det store kattedyret ble observert i flere nabolag, trolig på jakt etter mat, hvor den hoppet og snuste oppover husveggene.

TO BESØK: En hunnpuma kom i slutten av mars på to visitter til Santiago i Chile. Foto: Stringer / Reuters

Det store hunndyret ble fanget av mannskapet fra byens dyrehage, som ga henne veterinærbehandling før hun ble sluppet ut igjen i fjellene.

Geite-invasjon i Wales

For noen uker siden kunne innbyggerne i den walisiske kystbyen Llandudno vitne en flokk på 122 kasjmirgeiter innta gatene.

Geitene er kanskje ikke av den villeste arten, men rasen er sky, og trekker bare normalt sett ned fra fjellområdene når været er dårlig, skriver BBC.

GEITETOKT: En flokk på 122 geiter inntok byen Llandudno i Wales ved slutten av mars. Foto: Carl Recine / Reuters

Tar de først turen ned mot byen for å søke ly, holder de seg også i utkanten, mens de denne gangen valgte å løpe fritt gatene og spise uforstyrret fra blomstene i folks hager.

Ulver og urbane villsvin

Utenfor Laterankirken i Roma, en drøy kilometer fra Colosseum, ble en flokk med seks villsvin observert av en politipatrulje.

Det store, grønne området, som vanligvis benyttes til folkeansamlinger for opp til 500.000 mennesker, ble nå heller tatt i bruk som matfat av de ville dyrene, skriver Arab News.

ABBEY ROAD? Villsvin sett krysse gaten i den israelske havnebyen Haifa. Foto: Ronen Zvulun / Reuters

Den spanske byen Barcelona, Singapore, flere byer i Israel og den franske øyen Korsika har også opplevd svinebesøk. Selv om disse stedene til tider ser dyrene i gatene til vanlig, har besøkene vært hyppigere, ifølge NBC News.

Ifølge The Economist er også ulver observert i utkanten av den italienske storbyen Firenze.

Sjakaler i Tel Aviv

Hayarkon-parken er et populært samlingssted i Tel Aviv, men har nå blitt overtatt av flere flokker med sjakaler, skriver NTB.

Vanligvis holder sjakalene til i utkanten av parken, der de lever godt av matrester fra søppelkassene. Nå er disse nesten tomme, og sjakalene har da valgt å ta turen inn.

NYTT PARKLIV: Rundt 100 sjakaler befinner seg i disse dager i Hayarkon-parken i Tel Aviv. Foto: Oded Balilty / AP

Veterinærmyndigheten i Tel Aviv anslår at det befinner seg rundt 100 sjakaler i parken. Tidligere skjulte de sky dyrene seg godt, men nå er de å se på plener og åpne områder der de desperat leter etter mat.

Rottesult i New York

Det er også andre arter som sliter med mattilførsel nå som menneskene holder seg inne.

I New York opplever innbyggerne nå det som beskrives som «armeer med sultne rotter», på jakt etter mat. Dette skriver The New York Post. Rottene lever som regel godt av restaurant- og utelivet i byen, som nå er stengt ned.

I Thailand har også sultne aper invadert flere byer, blant annet tempel-byen Lopburi. Tempelapene har en aggressiv fremtoning, fordi de ikke lenger får mat fra turister, som de er vante til å livnære seg fra. Dette skriver Live Science.

Redd det vil gå tilbake til normalen

Zoolog Petter Bøckman er bekymret for at situasjonen for dyrelivet trolig vil gå tilbake til det den var før pandemien, så snart verdenssamfunnet begynner å åpne opp igjen.

Han håper derfor at folk bruker denne tiden, og disse synene, til å reflektere over hvor viktig dyrefloraen er for kloden.

– Én ting vet vi sikkert, og det er at verden etter korona ikke kommer til å være lik det den var før pandemien. Så det avhenger av hva vi velger å gjøre – klarer vi å ta lærdom av de positive tingene en nedstengning har ført til, så kan det hende at verden blir bedre, sier Bøckman.