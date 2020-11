De er fire brødre – kun tre av dem får ta farvel med far

Svein Viggo Norbeck er 67 år gammel og har vært innlagt på Akershus universitetssykehus i tre måneder. Søndag ble han flyttet til palliativ avdeling: Et sted som tilbyr lindrende behandling til svært syke og døende som kreftpasienter med alvorlig livsbegrensende sykdom.

– Far har ikke lenge igjen å leve. Derfor vil vi sitte hos ham i den siste tiden vi har sammen. Han fikk påvist flere svulster i nyre og lunger i sommer da han ble undersøkt på Radiumhospitalet, sier Robert Norbeck.

Robert er en av Sveins fire sønner. Sammen med brødrene Kenneth, Robert og Marius har han vekslet på å besøke faren på sykehuset i Lørenskog.

– Vi vil gjerne besøke vår far samlet, men det har ikke sykehusledelsen gått med på. I dag har vi sittet i lange forhandlinger, forteller Robert til NRK.

Ulike regler

Koronapandemien har ført til begrensede besøkstider så vel som restriksjoner på hvor mange personer som kan komme inn på rommet til pasienter. De siste månedene har familien Norbeck møtt på flere ulike regler.

På avdelingen for blodsykdommer var visittiden fra klokken 13–15 og klokken 18–20. Maks to besøkende kunne komme hver dag. På urologisk var visittiden klokken 18–19, men de fire fikk lov å komme også utenom dette tidsrommet, to og to om gangen.

Reglene på palliativ avdeling der faren nå ligger er at bare tre av de fire brødrene får komme på besøk. Å velge bort én bror fra besøkslistene er en umulig oppgave, sier Kenneth.

– Tre stykker får skrive seg på liste og komme inn. Vi er uheldigvis fire, så det vil si at en må stå igjen utenfor, sier Kenneth.

– Det er fortvilende for oss, selvfølgelig, men ikke minst for pappa som vil tilbringe den siste tiden med alle gutta sine, sier Robert.

Kan gjøre ett siste bytte

Robert og Kenneth har begge vært blant de tre som får besøke faren den siste tiden. Nå får de mulighet til å gjøre en siste rotasjon i besøkslisten.

Det vil si at den av brødrene som ikke har fått komme inn, kan settes på listen – mot at en annen av dem, tas bort.

–Vi kan gjøre ett bytte i løpet av den tiden som er igjen. Gjør vi det i dag, er det det som gjelder resten av tiden. Den dagen far går bort står en av oss i vinduet. Det er helt forferdelig, sier Kenneth.

De har ikke bestemt seg for hvordan de skal løse kabalen. Men valget må tas snart. At de står frem med sin historie, er i et forsøk på å få hjelp, forteller Robert.

– I tillegg er det selvfølgelig for å hjelpe andre familier. Vi har allerede fått meldinger fra flere som er i samme situasjon. Om ikke det hjelper for oss, så kanskje det vil hjelpe for noen andre.

– Innført besøksregler for denne posten

Brødrene er opptatt av å understreke at sykehuset og de som jobber der har gjort en fantastisk jobb med å pleie den 67 år gamle faren. Både behandlingen og oppfølgingen har vært upåklagelig, mener de.

– Sykepleierne stiller opp på alle mulige måter. Alt annet er egentlig helt topp, annet enn den biten der vi ikke får lov til å besøke ham og være hos ham samlet, sier Robert.

Anne Karin Lindahl, direktør for Kirurgisk divisjon ved Akershus universitetssykehus (Ahus), svarer slik på familiens historie:

– For å forhindre spredning av smitte på sykehuset er det innført besøksregler for palliativ sengepost, i tråd med besøksreglene på sykehuset. De generelle besøksreglene gir anledning til en til to besøkende per dag.

Hun sier det er åpnet for unntak når pasienter er kritisk syke eller har begrenset tid igjen å leve. På palliativ sengepost er som oftest alle pasientene i denne situasjonen. Hun mener det gjør det svært utfordrende for sykehuset å gjøre større unntak fra besøksreglene.

– Strenge besøksregler er innført for å beskytte svært syke pasienter, og skulle vi få smitte inn i vår avdeling, må vi stenge helt ned.

– Vi har stor forståelse for at dette oppleves vanskelig og frustrerende for den enkelte familie, og vi forsøker å tilrettelegge så langt vi finner det forsvarlig. I dette aktuelle tilfelle har tre av sønnene fått tillatelse til å være til stede hos sin far, med mulighet for å gjøre et bytte en gang, sier direktør Lindahl.

