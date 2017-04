– Det får vi jobbe med fram mot valget, sier Erna Solberg til NRK.

Alle endringer er innenfor feilmarginene for det enkelte parti, men tendensen er klar:

Solberg må kjempe hardt om hun skal nå drømmen om fire nye år som statsminister.

– Må vise resultater

Målingen Norstat har utført for NRK i april viser at Høyre, Frp, Venstre og KrF får 76 mandater til sammen, ni mandater unna flertall. Dette er fjerde måned for rad at flertallet glipper for de fire borgerlige samarbeidspartiene.

Venstre er under sperregrensen, og dersom målingen var valgresultatet ville de mistet hele sju mandater. Samtidig går Frp 2,1 prosentpoeng tilbake fra mars til april, og får en oppslutning på 12,3 prosent på NRKs partibarometer.

Dermed hjelper det ikke at Høyre på samme måling går 1,3 prosentpoeng fram til en oppslutning på 23,7 prosent.

SELVKRITIKK: – Det er fordi vi ikke er gode nok til å få velgerne til å være entusiastiske for borgerlig politikk, sier Erna Solberg om at de borgerlige partiene mister flertallet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Høyre går fram, men flertallet glipper. Hvorfor klarer du ikke selge hele prosjektet ditt?

– Hver enkelt parti må ha ansvar for å selge sin egen politikk. Det kan ikke statsministeren gjøre. Jeg selger de resultatene vi fire partiene i fellesskap har skapt. Hovedutfordringen er kanskje at vi må skape entusiasme rundt borgerlig samarbeid. Vi må vise resultatene og få litt mindre støy, sier Solberg.

Hennes utfordring er at ingen av støttepartiene er entusiastiske nok til å ville gå til valg på en ny periode med dagens samarbeidsavtale. Ikke vil de i regjering med Frp, heller. Støy ble det imidlertid nok av da Venstre-leder Trine Skei Grande nylig varslet at hun ville finne en sak å felle Høyre/Frp-regjeringen på etter valget.

AVGJØRENDE: Trine Skei Grandes Venstre måles under sperregrensen for fjerde måned på rad, og bidrar til at flertallet glipper på borgerlig side. I april-målingen har de fire partiene 76 mandater til sammen, det laveste på Norstats NRK-målinger siden juni 2015. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Både KrF og Venstre forteller velgerne at de går til valg på en blågrønn regjering. Men siden valget har ingen av NRKs partibarometre vist borgerlig flertall uten Frp. Heller ikke denne. Høyre, Venstre og KrF får 54 mandater til sammen. På april-målingen har sentrumspartiene 11 mandater totalt, mens Frp har 22.

Det er uansett rødgrønn side som har mest grunn til å smile av NRKs aprilmåling. Senterpartiet fortsetter veksten og sørger for at Ap-leder Jonas Gahr Støre får flertall både med og uten KrF.

– Politikken har talt sitt tydelige språk. Velgerne ser at forskjellene øker, at ledigheten er høy og at sysselsettingen faller. Medisinen de bruker, med store skattekutt, den virker ikke, sier Støre til NRK.

Fra Ap til Sp

I målingen svarer 75 prosent av dem som stemte Arbeiderpartiet i 2013 at de ville stemt det samme om det var valg i morgen. Samtidig viser bakgrunnstallene at Ap mister mange velgere til Senterpartiet.

– Jeg ønsker jo at alle Ap-velgere stemmer på Arbeiderpartiet. Skulle de først gå et sted for en kort tid, så er det bedre at de går på den siden av streken enn til den andre, sier Støre.